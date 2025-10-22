Come vedere Real Madrid - Juventus in streaming gratis e in TV

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Real Madrid – Juventus è uno dei big match del terzo turno della Champions League 2025 – 2026. Una partita che vede fronteggiarsi due delle squadre più blasonate del panorama europeo e che in Europa hanno vinto praticamente tutto. Il Real Madrid ha cominciato questa stagione vincendo le prime due partite, mentre la Juventus è reduce da due pareggi e ha bisogno di punti per restare aggrappata agli ultimi posti che garantiscono l’accesso alle partite a eliminazione diretta. Un match che vede i blancos favoriti e con i bianconeri che vengono da un periodo piuttosto complicato, aggravato dall’infortunio a Bremer. Una partita ad alto tasso tecnico e che assicurerà grande spettacolo.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera delle italiane, anche Real Madrid – Juventus è un’esclusiva Amazon Prime Video e sarà accessibile a tutti gli iscritti alla piattaforma. Se ancora non sei abbonato, puoi utilizzare la prova gratuita di 30 giorni che dà accesso a tutti i contenuti di Prime Video. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Non perdere questa opportunità per vedere gratis Real Madrid – Juventus.

COME VEDERE REAL MADRID – JUVE IN STREAMING GRATIS

Real Madrid – Juventus: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 22 ottobre. Il match si gioca allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Come vedere in TV Real Madrid – Juventus

Appuntamento sul Prime Video per vedere Real Madrid – Juventus sul proprio televisore. La piattaforma di Amazon ha l’esclusiva sul match e per vederlo in TV basta avere l’app installata sul proprio televisore smart oppure utilizzare un dispositivo come il Fire TV. Se non si è ancora abbonati alla piattaforma, puoi iscriverti gratuitamente oggi utilizzando la prova gratuita di trenta giorni disponibile per tutti i nuovi abbonati. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

Il collegamento per il pre-partita è fissato alle ore 19:30 ed è condotto da Giulia Mizzoni affiancata da Claudio Marchisio, Fabio Cannavaro e Clarence Seedorf, mentre il commento della partita è affidato al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Come guardare in streaming gratis Real Madrid – Juventus

Non puoi essere in casa? Nessun problema: puoi guardare Real Madrid – Juventus anche in streaming gratis utilizzando l’app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet e computer. Basta avere l’app installata sul proprio dispositivo, una buona connessione a internet e l’abbonamento attivo. Per vedere Real Madrid – Juventus in streaming basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato al match. Nel giro di un paio di secondi partirà la diretta della partita.

Se non sei ancora abbonato, puoi utilizzare l’ottima promo disponibile oggi. Per tutti i nuovi iscritti c’è la prova gratuita di 30 giorni che ti dà accesso a tutti i contenuti della piattaforma: oltre alla Champions League, puoi vedere anche film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli. Non hai nessun obbligo per il rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Non perdere questa occasione e clicca sul link qui in basso per abbonarti immediatamente.

