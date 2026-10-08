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Un'app indipendente prova a portare Netflix sul display dell'auto attraverso Chrome. Il progetto è ancora sperimentale e presenta diversi limiti. Ecco cosa sapere.

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Velvet Launcher prova a portare Netflix su Android Auto aprendo la piattaforma di streaming tramite browser, senza un'app nativa ufficiale di Google o della società.

Il progetto, sviluppato da un utente su Reddit e condiviso su GitHub, funziona con una versione speciale di Chrome e potrebbe estendersi anche ad altri servizi video.

L'installazione richiede passaggi manuali e strumenti esterni, mentre restano limiti di compatibilità, possibili ritardi audio-video e dubbi sul livello di affidabilità.

Netflix potrebbe arrivare anche su Android Auto grazie a un’applicazione indipendente che permette di riprodurre i contenuti della piattaforma direttamente sullo schermo dell’automobile. Si chiama Velvet Launcher ed è un progetto ancora in fase di sviluppo, che sfrutta una particolare versione di Google Chrome per aggirare alcune limitazioni del sistema.

La novità arriva poche settimane dopo l’annuncio della distribuzione del supporto ufficiale a YouTube su Android Auto, che permette di guardare video quando l’auto è ferma. Netflix, invece, non dispone ancora di un’applicazione nativa per il sistema di Google.

Come funziona Velvet Launcher per guardare Netflix su Android Auto

Velvet Launcher è stato sviluppato dall’utente Malebuffy77, che ha presentato il progetto su Reddit e pubblicato i file necessari su GitHub.

A differenza delle normali applicazioni per Android Auto, Velvet Launcher consente di aprire un browser direttamente sullo schermo dell’automobile. Per farlo utilizza una versione particolare di Chrome che, secondo lo sviluppatore, funziona come quella disponibile sui computer.

In teoria, quindi, basta aprire il sito di Netflix dal browser e accedere al proprio account per iniziare a guardare un film o una serie TV. Non è un’app ufficiale della piattaforma di streaming: la riproduzione avviene attraverso la versione web del servizio.

Lo stesso sistema potrebbe funzionare anche con altre piattaforme video, sebbene al momento non ci siano garanzie sulla compatibilità.

Velvet Launcher è ancora nelle prime fasi di sviluppo e presenta alcune limitazioni. Il creatore ha confermato di essere riuscito a utilizzarlo sulla propria configurazione, ma ha precisato che il funzionamento può cambiare a seconda dello smartphone e del sistema multimediale installato sull’automobile.

Tra i problemi già riscontrati c’è un leggero ritardo nella sincronizzazione tra audio e video. L’applicazione, quindi, non offre ancora garanzie di affidabilità paragonabili a quelle dei servizi ufficialmente supportati.

Come installare Velvet Launcher su Android Auto

Velvet Launcher non è disponibile sul Google Play Store e per installarlo bisogna seguire una procedura diversa da quella prevista per le normali applicazioni.

Il primo passaggio consiste nello scaricare il file APK dalla pagina GitHub del progetto. Bisogna poiattivare le impostazioni per sviluppatori di Android Auto, abilitando anche l’installazione da origini sconosciute.

Per completare l’operazione serve uno strumento esterno, come AAenabler o Kinginstaller.

Neppure seguendo questa procedura, però, è garantito che Velvet Launcher funzioni correttamente. Per consentire agli utenti di verificarne la compatibilità, lo sviluppatore mette a disposizione una prova gratuita di 20 minuti, aumentata rispetto ai 10 minuti inizialmente previsti.

Al termine del periodo di prova viene richiesta una donazione per continuare a utilizzare l’applicazione senza limiti di tempo, purché il progetto rimanga funzionante.

Chi riscontra difficoltà durante l’installazione può anche richiedere l’accesso alla versione beta attraverso il sito ufficiale del progetto.

C’è infine un aspetto da considerare sul fronte della sicurezza. Il supporto ufficiale ai video su Android Auto, introdotto con YouTube, prevede infatti che la riproduzione delle immagini venga interrotta quando l’automobile è in movimento.

Velvet Launcher è invece un’applicazione non ufficiale, il cui funzionamento non è stato ancora verificato su tutte le configurazioni. Per quanto riguarda Netflix, al momento non risultano annunci relativi allo sviluppo di un’app nativa per Android Auto.