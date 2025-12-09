Come vedere la sesta giornata di Champions League in TV e streaming

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Ultimo turno del 2025 di Champions League: dal 9 al 10 dicembre si disputa la sesta giornata della competizione europea e le partite diventano sempre più importanti. Mancano solamente tre turni alla fine del girone eliminatorio e i punti “pesano” il doppio. In questa sesta giornata ci sono molti incontri interessanti e alcuni riguardano anche le italiane. Ad esempio, martedì alle ore 21:00 l’Inter affronta il Liverpool, in un match che per i neroazzurri potrebbe valere la qualificazione al turno successivo. Molto interessanti anche le partite tra Atalanta e Chelsea (martedì alle 21:00) e tra Benfica e Napoli (mercoledì alle ore 21:00). Sulla carta, il match più semplice è quello che riguarda la Juventus che dovrà affrontare i ciprioti del Pafos (mercoledì alle ore 21:00), al momento una delle sorprese di questa Champions League con i sei punti conquistati e il ventiquattresimo posto in classifica, ultimo utile per la qualificazione agli spareggi.

Come sempre, la copertura dei match sarà completa e Sky/Now TV hanno l’esclusiva su diciassette dei diciotto match in programma. La diciottesima partita viene trasmessa in esclusiva da Prime Video che per questo turno ha optato per Benfica – Napoli, big match del mercoledì sera che riguarda le italiane. Se non sei ancora abbonato a nessuna piattaforma, puoi sfruttare la promo disponibile oggi per abbonarti gratis a Prime Video, oppure per risparmiare centinaia di euro sul Pass Sport di NowTV. Non perdere queste occasioni e approfittane subito.

Calendario e partite della sesta giornata di Champions League 2025-2026

Martedì 9 dicembre 2025

Kairat Almaty – Olympiacos – ore 16:30 – Sky e NowTV

Bayern Monaco – Sporting Lisbona – ore 18:45 – Sky e NowTV

Monaco – Galatasaray – ore 21:00 – Sky e NowTV

Atalanta – Chelsea – ore 21:00 – Sky e NowTV

Barcellona – Eintracht Francoforte – ore 21:00 – Sky e NowTV

Inter – Liverpool – ore 21:00 – Sky e NowTV

PSV Eindhoven – Atletico Madrid – ore 21:00 – Sky e NowTV

Union Saint-Gilloise – Marsiglia – ore 21:00 – Sky e NowTV

Tottenham – Slavia Praga – ore 21:00 – Sky e NowTV

Mercoledì 10 dicembre 2025

Qarabağ – Ajax – ore 18:45 – Sky e NowTV

Villarreal – Copenhagen – ore 18:45 – Sky e NowTV

Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain – ore 21:00 – Sky e NowTV

Bayer Leverkusen – Newcastle United – ore 21:00 – Sky e NowTV

Borussia Dortmund – Bodø/Glimt – ore 21:00 – Sky e NowTV

Club Brugge – Arsenal – ore 21:00 – Sky e NowTV

Juventus – Pafos – ore 21:00 – Sky e NowTV

Real Madrid – Manchester City – ore 21:00 – Sky e NowTV

Benfica – Napoli – ore 21:00 – Prime Video

Come vedere le partite di Champions in TV e streaming

Sky e NowTV sono il punto di riferimento per tutti gli appassionati della Champions League. Anche in questo sesto turno puoi vedere la gran parte dei match, compresi quelli che riguardano le italiane e tutte le partite più importanti, come ad esempio il big match tra Real Madrid e Manchester City (mercoledì alle ore 21:00). La situazione in classifica delle italiane non è rosea: al netto dell’Inter, seconda con 12 punti, le altre squadre stanno faticando. L’Atalanta è decima, ma a pari punti con il Borussia Dortmund sesto. Un buon risultato contro il Chelsea le permetterebbe perlomeno di assicurarsi un posto negli spareggi. Situazione più complicata per Napoli e Juve. I partenopei sono ventesimi con 7 punti, mentre la Juventus è ventiduesima con 6 punti. Hanno bisogno di vincere per scalare la classifica.

Se non sei ancora abbonato a NowTV, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile oggi. Il PassSport è disponibile in offerta con un ottimo sconto del 33% e risparmi centinaia di euro sull’abbonamento annuale. Oltre alla Champions League hai accesso a tantissimi altri contenuti sportivi: tre partite di Serie A per ogni giornata, tutta l’Europa League, la Conference League, la NBA, il campionato italiano di basket e anche l’Eurolega, la Formula 1 e tutti i più importanti tornei di tennis al mondo.

Come vedere Benfica – Napoli in streaming gratis

Benfica – Napoli è il big match scelto da Prime Video per mercoledì sera. La partita è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma e puoi vederla comodamente sul tuo smart TV, smartphone, tablet, computer utilizzando semplicemente l’app di streaming di Amazon. Se non sei ancora abbonato non ti devi preoccupare: puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni disponibile per tutti i nuovi abbonati. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Inoltre, oltre alla Champions League hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video, a partire dai film e dalle serie TV in esclusiva. Da quest’anno, Prime Video trasmette anche alcuni match della NBA e sono inclusi sempre nell’abbonamento.

