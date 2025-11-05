Come vedere Inter - Kairat Almaty in TV e streaming gratis

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Scopri come vedere in TV e in streaming gratis il match di Champions League tra Inter e i kazaki del Kairat Almaty.

fifg/123RF.com

Non sarà una delle partite di cartello della quarta giornata di Champions League 2025-2026, ma Inter – Kairat Almaty è un match molto importante per i neroazzurri. Al momento la squadra allenata da Chivu è in testa al girone di Champions a punteggio pieno e un’altra vittoria darebbe all’Inter la quasi certezza di essere qualificata almeno per gli spareggi per un posto negli ottavi. I kazaki sono una delle sorprese di questa edizione e finora hanno raccolto solamente un punto e subendo anche diversi gol. L’Inter sulla carta è sicuramente favorita, ma sono proprio questi i match da non sottovalutare.

Inter – Kairat Almaty è la partita trasmessa in esclusiva da Prime Video mercoledì 5 novembre. Il match è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma e lo puoi vedere in TV, smartphone, tablet e computer. Se non sei ancora abbonato, puoi utilizzare la promo disponibile oggi. Tutti i nuovi iscritti possono sfruttare la prova gratuita di trenta giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video, senza nessuna limitazione. Approfittane ora cliccando sul link qui in basso.

COME VEDERE INTER – KAIRAT ALMATY IN STREAMING GRATIS

A che ora gioca Inter – Kairat Almaty

Il match tra Inter e Kairat Almaty è fissato per le ore 21:00 di mercoledì 5 novembre. Si gioca allo stadio San Siro di Milano.

Come vedere in TV Inter – Kairat Almaty

I tifosi dei neroazzurri possono seguire il match tra Inter e i kazaki del Kairat Almaty in TV tramite l’app di Prime Video. Per accedere alla piattaforma bisogna essere abbonati e avere uno smart TV oppure un dispositivo come il Fire TV Stick collegato al proprio televisore. Per chi non è ancora abbonato ad Amazon c’è la prova gratuita di 30 giorni riservata a tutti i nuovi iscritti e che ti permette di vedere gratis in TV Inter – Kairat Almaty.

Lo studio pre-partita inizia alle ore 19:30 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Maicon, Cristiana Girelli e Gianfranco Zola. Il commento della partita è affidato al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

COME VEDERE INTER – KAIRAT ALMATY IN STREAMING GRATIS

Come guardare in streaming gratis Inter – Kairat Almaty

Se non puoi essere seduto comodamente sul divano di casa, non ti devi preoccupare: puoi vedere Inter – Kairat Almaty in streaming gratis sul tuo smartphone, tablet o computer. L’importante è accedere alla piattaforma di Prime Video oppure installare l’applicazione. Inoltre, devi essere abbonato alla piattaforma. Se ancora non lo sei, puoi sfruttare la prova gratuita di trenta giorni riservata a tutti i nuovi iscritti, senza nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Con la prova gratuita hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma, compresi film e serie TV in esclusiva, documentari e contenuti per i più piccoli.

Per seguire Inter – Kairat Almaty in streaming basta accedere alla piattaforma, cliccare sul banner dedicato alla partita e nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta del match. Non è necessario avere una rete super-veloce, ma l’importante è che sia stabile.

COME VEDERE INTER – KAIRAT ALMATY IN STREAMING GRATIS