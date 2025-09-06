Libero
Come vedere in TV e streaming Sinner - Alcaraz, finale US Open 2025

Scopri come vedere in TV e in streaming Sinner-Alcaraz, finale degli Us Open 2025. Orario di inizio, canale TV e app.

Sinner US Open JOHN G MABANGLO/ANSA

Ancora loro due. Sempre loro due. Dopo l’epoca dei big four (Federer, Nadal, Djokovic e Murray), il tennis sta vivendo una nuova epoca e i due dominatori sono Sinner e Alcaraz. Il tennista italiano e numero uno del mondo ha raggiunto la finale in tutti e quattro i tornei del grande Slam di quest’anno, mentre Alcaraz ha fallito l’approdo in finale solamente agli Australian Open. Un duello che sta accendendo l’animo degli appassionati e che vedremo anche nella finale degli US Open 2025, ultimo torneo del Grande Slam di quest’anno.

Finale che si preannuncia spettacolare e che non ha un favorito. Entrambi arrivano all’appuntamento in grande forma ed entrambi con gli stessi obiettivi: vincere e diventare numero uno al mondo. Infatti, se il tennista spagnolo vincerà il torneo scavalcherà Sinner nella classifica ATP, mentre se a vincere sarà l’italiano resterà ancora in testa. Ma siamo sicuri che non sarà l’ultima volta che i due tennisti si sfideranno per la testa della classifica mondiale.

L’appuntamento con la finale è alle ore 20:00 di domenica 7 settembre e la si potrà vedere sia in diretta TV sia in diretta streaming. Le opzioni sono tante, ma se la vuoi seguire comodamente in streaming mentre sei fuori a cena, puoi utilizzare l’app di NowTV disponibile per qualsiasi dispositivo. Se non sei ancora abbonato, puoi utilizzare la promo disponibile in questi giorni per il PassSport. Lo trovi scontato del 33% e, oltre al tennis, hai accesso a tutti i contenuti sportivi di Sky, tra cui Serie A, Champions League, Europa League, i grandi tornei di tennis, Formula 1 e tantissimo altro.

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

A che ora si gioca la finale degli US Open 2025

Orario perfetto per gli appassionati italiani. L’inizio della finale degli US Open 2025 è fissato alle ore 20:00 di domenica 7 settembre.

Come vedere in TV Sinner – Alcaraz, finale US Open 2025

Il tennis oramai è diventato uno degli sport più seguiti in Italia e per l’occasione la copertura televisiva sarà molto ampio. Uno dei canali di riferimento è sicuramente SkySport Uno. La piattaforma satellitare ha acquisito i diritti TV del torneo del Grande Slam e ha assicurato una copertura completa per tutto l’evento. E lo stesso farà per la finale. La puoi vedere anche sulla piattaforme NowTV installando l’app sul tuo smart TV. Ti basta abbonarti al PassSport che ti dà accesso a tutti i contenuti sportivi di Sky, compreso calcio, basket, motori e tantissimo altro.

La finale tra Sinner e Alcaraz verrà trasmessa in diretta TV anche sul canale del digitale terrestre di SuperTennis. Non hai bisogno di nessun abbonamento ed è visibile in chiaro per tutti.

Come guardare in streaming Sinner – Alcaraz US Open 2025

Se sei fuori a cena o non sei in casa, non ti devi preoccupare: puoi seguire Sinner – Alcaraz anche in streaming sul tuo smartphone. Gli abbonati a Sky possono utilizzare l’app di SkyGo, mentre se sei iscritto a NowTV puoi utilizzare l’omonima app disponibile per qualsiasi smartphone. Se non sei ancora abbonato, puoi sfruttare l’offerta disponibile oggi per il PassSport che ti dà accesso a tutti i contenuti sportivi di Sky. Una promo da cogliere al volo. Oltre al tennis hai accesso al grande calcio con la Champions e l’Europa League in esclusiva, i grandi tornei di tennis, la Formula 1, la MotoGP, il basket e tantissimo altro.

