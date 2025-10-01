Come vedere in streaming gratis e in TV Villareal - Juventus

©fifg/123RF.COM

Seconda giornata di Champions League e le partite già cominciano ad avere un peso specifico più importante. Tra i big match c’è sicuramente Villareal – Juventus, due tra le squadre candidate a qualificarsi almeno per tra le prime ventiquattro e a giocarsi un posto negli ottavi di finale. Per i bianconeri è un match importante, soprattutto dopo il mezzo passo falso della prima giornata, con il pirotecnico pareggio per 4-4 in casa contro il Borussia Dortmund. Il Villareal, invece, viene dalla sconfitta nella prima giornata contro il Tottenham, mentre in campionato è terza in classifica con 5 vittorie in 7 giornate. Una squadra ostica da affrontare soprattutto tra le mura amiche dell’Estadio de la Cerámica.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera che riguardano le italiane, anche Villareal – Juventus è un’esclusiva Amazon Prime Video. Disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma, puoi seguirla sia in TV sia in streaming gratis. Se non sei ancora abbonato, puoi iscriverti gratis oggi sfruttando la prova gratuita di 30 giorni valida per tutti i nuovi abbonati. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video, compresi film e serie TV. Abbonati subito e vedi gratis Villareal-Juventus.

COME VEDERE VILLAREAL-JUVE IN STREAMING GRATIS

Villareal – Juventus: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Villareal – Juventus è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 1 ottobre. Si gioca all’Estadio de la Cerámica di Vila-real.

Come vedere in TV e in streaming Villareal – Juventus

I tifosi juventini possono vedere la partita seduti comodamente sul divano di casa. Il match viene trasmesso in diretta TV da Prime Video e lo puoi seguire sul tuo smart TV. L’importante è essere abbonati e avere l’applicazione della piattaforma installata sul televisore. Per guardare il match basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato alla partita. Nel giro di qualche secondo partirà la diretta TV.

Appuntamento alle ore 19:30 con lo studio pre-partita condotto da Giulia Mizzoni insieme a Claudio Marchisio, Luca Toni e Fernando Llorente. La telecronaca è affidata al duo Piccinini-Ambrosini. Per tutti i nuovi iscritti a Prime Video c0è la prova gratuita che ti dà accesso a tutti i contenuti della piattaforma.

Come guardare in streaming gratis Villareal – Juventus

Se non potete essere in casa, non dovete preoccuparvi. Il match è disponibile anche in streaming gratis su Prime Video. Per seguire la partita dallo smartphone, dal PC oppure dal tablet basta accedere alla piattaforma, inserire le credenziali e cliccare sul banner dedicato alla partita. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming video. Non è necessario avere un’ottima connessione, l’importante è che sia stabile.

Se non sei ancora abbonato ad Amazon Prime Video, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile oggi. Puoi iscriverti alla piattaforma gratuitamente per 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Oltre a vedere questa partita di Champions League, hai accesso anche al prossimo match (protagonista sempre la Juventus, questa volta in casa del Real Madrid) e a tutti i contenuti della piattaforma, tra cui film, serie TV, programmi per i più piccoli e documentari.

