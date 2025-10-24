Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

La televisione italiana sta affrontando il passaggio definitivo allo standard DVB-T2 con codifica video HEVC, che una maggiore efficienza di trasmissione, un numero superiore di canali e una migliore qualità di visione.

Lo switch-off richiederà dispositivi compatibili. Per verificare la propria TV, basta sintonizzarsi sui canali 100 o 200 e vedere se compare la scritta “Test HEVC Main 10”.

La televisione italiana si prepara a una nuova trasformazione e, dopo l’introduzione del digitale terrestre, ci si avvia verso il passaggio definitivo allo standard DVB-T2. Questa novità, non solo segna definitivamente la fine dell’era analogica ma rappresenta anche un netto cambiamento nella qualità di visione, con immagini più nitide, una rinnovata efficienza nella trasmissione del segnale e, naturalmente, un numero maggiore di canali in alta definizione.

Come già accaduto in passato, però, questo passaggio richiederà anche dispositivi compatibili per poter continuare a vedere la TV, cosa che potrebbe portare a una nuova dismissione di apparecchi ancora funzionanti.

Come sta cambiando la televisione italiana

Negli ultimi vent’anni la classica idea di televisione è cambiata radicalmente e l’avvento del digitale terrestre ha portato a un aumento impressionante delle emittenti, a una migliore qualità delle immagini e all’arrivo di tanti nuovi servizi interattivi.

Tuttavia, una transizione di questa portata ha bisogno di tempo per diventare globale e oggi, con il nuovo switch-off, il sistema televisivo entra in una nuova fase, più avanzata, certo, ma anche tecnologicamente più esigente.

Il passaggio al DVB-T2 è iniziato a partire dal 28 agosto 2024 e tra le prime emittenti a inaugurare il nuovo sistema, c’è stata la RAI, mettendo disposizione degli spettatori nuovi canali in alta definizione e dismettendo quelli che non rispettavano questi requisiti.

Oggi, il DVB-T2 abbinato alla nuova codifica video HEVC (High Efficiency Video Coding) diventa il nuovo standard, permettendo alle televisioni di trasmettere contenuti in Ultra HD e 4K utilizzando meno banda rispetto ai sistemi precedenti.

La transizione non è ancora completa al 100% e, per il momento, gli spettatori possono continuare a utilizzare l’attuale sistema. Tuttavia, man mano che lo switch-off avanzerà, i televisori non compatibili con il nuovo sistema non saranno più in grado di ricevere i canali. È dunque consigliabile verificare fin da ora se il proprio apparecchio è pronto per il DVB-T2.

Come verificare se il proprio televisore è compatibile col nuovo standard

Il test per sapere se la propria TV è abilitata alla ricezione del nuovo segnale è semplice: basta sintonizzarsi sui canali 100 o 200 del digitale terrestre e se compare la scritta Test HEVC Main 10, significa che l’apparecchio è compatibile con lo standard DVB-T2 e che continuerà a funzionare anche dopo la conclusione dello switch-off, sarà sufficiente solo risintonizzare il decoder o il televisore.

Al contrario, se la scritta non appare, il televisore non supporta la nuova tecnologia e dovrà essere sostituito con un modello più recente o, se possibile, integrato con un decoder compatibile.

Il cambiamento è già in corso ma non è stata ancora fissata una data unica per il completamento dello switch-off. L’adeguamento sarà graduale e con tempistiche diverse per le varie regioni e reti televisive. Tuttavia, per evitare brutte sorprese, è consigliabile verificare l compatibilità dei propri apparecchi domestici già da ora, se necessario, provvedere all’aggiornamento di cui sopra.

Nel frattempo, le emittenti continueranno a trasmettere in entrambi i formati per permettere ai telespettatori di adattarsi senza perdere repentinamente l’accesso ai canali.

La lista dei nuovi canali disponibili

A seguire la lista dei nuovi canali disponibili e della numerazione aggiornata:

