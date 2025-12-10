Come vedere in TV e in streaming Benfica - Napoli

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Un match che vale molto più dei tre punti per la squadra di Antonio Conte. Questa sera alle ore 21:00 il Napoli affronta il Benfica di Jose Mourinho allo stadio Da Luz di Lisbona. La squadra lusitana è nei bassifondi della classifica e per il momento ha raccolto solamente tre punti. Il Napoli, invece, è ventesimo con sette punti e ha bisogno di punti per cercare di qualificarsi al turno successivo. I partenopei arrivano al match in condizioni difficili, con tanti infortuni a centrocampo, ma spinti dai buoni risultati raccolti in campionato nelle ultime giornate. Da parte sua il Benfica è una squadra difficile da affrontare e con un allenatore che vuole ancora mostrare di essere ancora uno dei migliori.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera che riguardano le italiane, anche Benfica – Napoli è un'esclusiva Prime Video. Il match è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma e la puoi seguire sullo smart TV o sui dispositivi mobile.

Benfica – Napoli: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Benfica – Napoli è fissato alle ore 21:00. Si gioca allo stadio Stadio da Luz di Lisbona.

Come vedere Benfica – Napoli in TV

Se non vuoi perderti nemmeno un secondo di Benfica – Napoli lo puoi fare seduto comodamente sul divano guardando Prime Video. Per vedere il match basta avere l'applicazione della piattaforma di streaming installata sul proprio smart TV.

Lo studio pre-partita è fissato alle ore 19:30 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Gianfranco Zola, Clarence Seedorf e Jose Maria Callejon. La telecronaca della partita è affidato come sempre al duo Sandro Piccini e Massimo Ambrosini.

Come guardare Benfica – Napoli in streaming gratis

Se non puoi essere in casa, non devi disperarti, hai la possibilità di guardare Benfica – Napoli in streaming gratis utilizzando l'app di Prime Video disponibile per smartphone, tablet e computer. L'importante è essere abbonati e avere una buona connessione dati. Per vedere Benfica – Napoli in streaming gratis ti basta lanciare l'applicazione, selezionare il banner dedicato alla partite e far partire la diretta: nel giro di un paio di secondi potrai vedere lo streaming del match.

Puoi anche seguire Benfica – Napoli in streaming gratis. Infatti, per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di cancellare l’abbonamento in qualsiasi momento. Oltre alla Champions League, hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video, a partire dai film e dalle serie TV in esclusiva. Ma non solo: puoi anche seguire documentari, contenuti per i più piccoli e da pochi mesi anche alcune partite della NBA.

