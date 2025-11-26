Come vedere Atletico Madrid - Inter in TV e streaming gratis

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Scopri come vedere in TV e in streaming gratis Atletico Madrid - Inter di Champions League su smart TV, smartphone, tablet e computer.

Con quattro vittorie nelle prime quattro giornate, l’Inter è a punteggio pieno nel girone di qualificazione della Champions League e ha ottime possibilità di arrivare tra le prime otto e andare direttamente ai quarti senza passare dagli spareggi. Ha bisogno, però, di raccogliere un paio di punti nei prossimi match, con un calendario che vede la difficoltà aumentare notevolmente. E già in questa quinta giornata il match è molto ostico: i neroazzurri se la dovranno vedere contro l’Atletico di Madrid, squadra allenato dal “Cholo” Simeone. Un match sulla carta molto difficile, soprattutto perché si giocherà tra le mura dello Stadio Metropolitano di Madrid, davanti a oltre 70.000 tifosi. Una vittoria metterebbe l’Inter in ottima posizione per qualificarsi direttamente agli ottavi, ma l’Atletico ha bisogno di punti: al momento è a metà classifica.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera che riguardano le italiane, anche Atletico Madrid – Inter è un’esclusiva di Amazon Prime Video. La partita sarà visibile sul televisore e su tutti i dispositivi mobile tramite l’applicazione. È necessario, però, essere abbonati alla piattaforma. Se ancora non lo sei non ti devi preoccupare: per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di ben 30 giorni e senza nessun obbligo di rinnovo. Non perdere questa opportunità e iscriviti subito ad Amazon Prime Video per vedere Atletico Madrid – Inter gratis.

COME VEDERE ATLETICO MADRID – INTER IN STREAMING GRATIS

A che ora giocano Atletico Madrid – Inter

Appuntamento alle ore 21:00 di mercoledì 26 novembre per Atletico Madrid – Inter. Il match si gioca allo Stadio Riyadh Air Metropolitano di Madrid

Come vedere Atletico Madrid – Inter in TV

Tutti i tifosi interisti potranno seguire Atletico Madrid – Inter seduti comodamente sul divano di casa lanciando la piattaforma di Prime Video sul proprio smart TV. Per chi non ha un televisore smart in casa nessun problema: basta collegare un dispositivo come il Fire TV Stick alla presa HDMI e il gioco è fatto. Per guardare il match basta lanciare la piattaforma, inserire le proprie credenziali e selezionare il banner dedicato alla partita. Nel giro di un paio di secondi partirà la diretta della partita. Il collegamento con lo studio pre-partita condotto da Giulia Mizzoni insieme a Julio Cesar, Luca Toni e Fernando Llorente inizierà alle ore 19:30. La telecronaca è affidata al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Come guardare Atletico Madrid – Inter in streaming gratis

Se non puoi essere in casa, non ti preoccupare: puoi seguire Atletico Madrid – Inter in diretta streaming su qualsiasi dispositivo mobile. Basta avere l’applicazione installata sullo smartphone o sul tablet ed essere abbonati. Per guardare il match in streaming gratis ti basta aprire l’applicazione, inserire le tue credenziali e selezionare il match. Non è necessario avere una connessione veloce, ma l’importante è che sia stabile.

Se non sei ancora abbonato a Prime Video, non ti devi preoccupare. Per tutti i nuovi iscritti è disponibile una prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento. Oltre alla Champions League, hai accesso a tutti i contenuti di Prime Video, a partire dai film e dalle serie TV. Inoltre, da quest’anno Prime Video trasmette anche alcune partite della NBA.

