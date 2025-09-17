Come vedere in TV e streaming gratis Ajax - Inter

fifg/123RF.com

La Champions League 2025-2026 comincia subito in salita per l’Inter di Cristian Chivu. I neroazzurri, finalisti la scorsa edizione, iniziano la nuova stagione di Champions League in casa dell’Ajax. Un match che si preannuncia complicato e spettacolare. L’inizio di stagione è stato molto complicato per i neroazzurri, che arrivano da due sconfitte consecutive in campionato, l’ultima nel Derby d’Italia contro la Juve, e faticano ad adattarsi ai nuovi dettami tattici dell’allenatore romeno. Anche l’Ajax ha cambiato molto durante l’estate e sta cercando di aprire un nuovo ciclo vincente. Una partita che dirà molto sulle ambizioni europee delle due squadre.

Come tutte le più importanti partite del mercoledì sera, anche Ajax-Inter è un’esclusiva Amazon Prime Video. Per questa edizione la piattaforma di streaming di Amazon ha l’esclusiva su 18 partite e per vederla ti basta avere l’abbonamento a Prime Video. Se ancora non sei abbonato, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile oggi: per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di 30 giorni. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Non perdere questa occasione e approfittane subito. Oltre alla Champions League, hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma di streaming.

COME VEDERE AJAX-INTER IN STREAMING GRATIS

A che ora gioca Ajax -Inter

Il calcio d’inizio di Ajax – Inter, match valido per la prima giornata di Champions League 2025 – 2026 è fissato per le ore 21:00 di mercoledì 17 settembre. Si gioca alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Come vedere in TV Ajax – Inter

Pronti per guardare in TV Ajax – Inter, prima partita europea della stagione per i neroazzurri? Per seguire seduti comodamente sul divano la partita basta essere abbonati a Prime Video e avere l’applicazione installata sul proprio smart TV. Nella maggior parte dei televisori smart è già presente di default, in caso contrario basta cercarla nello store delle app. Per vedere la partita in TV basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato al match presente nella home page. Nel giro di pochi secondi partirà la diretta della partita.

Lo studio pre-partita condotto da Giulia Mizzoni avrà inizio alle 19:30 insieme a Julio Cesar, Clarence Seedorf e Luca Toni. La telecronaca sarà affidata al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Se non sei ancora abbonato, puoi approfittare della promo di oggi: per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di Prime Video di trenta giorni. Clicca sul link qui in basso e approfittane subito.

COME VEDERE AJAX-INTER IN STREAMING GRATIS

Come guardare in streaming gratis Ajax – Inter

Non puoi essere in casa a vedere la partita? Non preoccuparti: puoi seguire Ajax – Inter in streaming gratis. Ti basta avere uno smartphone o un computer con l’app di Prime Video installata, una buona connessione a Internet e l’abbonamento alla piattaforma. Per vedere il match in streaming devi lanciare l’app, inserire le credenziali e cliccare sul riquadro dedicato alla partita. Tutto molto semplice e veloce.

Se ancora non sei abbonato Prime Video, oggi puoi iscriverti senza spendere un euro sfruttando la prova gratuita di 30 giorni riservata ai nuovi abbonati. Non hai nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Oltre a vedere le partite di Champions League, hai accesso a tutta la libreria di Prime Video tra cui film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli.

COME VEDERE AJAX-INTER IN STREAMING GRATIS