Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Telegram è una delle app di messaggistica più note e utilizzate: ecco come funziona il servizio e quali sono le funzionalità avanzate che lo caratterizzano

miss.cabul / Shutterstock.com

Tra le tante app di messaggistica utilizzabili oggi, una delle più apprezzate è sicuramente Telegram. Il motivo è semplice: l’app, infatti, può contare su tantissime funzioni che vanno ben oltre le semplici chat, mettendo a disposizione degli utenti Supergruppi, Canali, funzioni avanzate di sicurezza, Bot per l’automatizzazione delle attività e anche strumenti premium. Ecco come funziona e perché scegliere di utilizzare un’app come Telegram.

Cos’è Telegram e perché sceglierlo

Telegram è una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo e può contare su tantissimi utenti attivi e, soprattutto, su un gran numero di funzionalità che la rendono una vera e propria piattaforma social, in grado di rispondere a diverse esigenze, mettendo in contatto le persone e diventando anche uno strumento per informazioni, grazie ai canali.

Nel corso degli anni, Telegram ha registrato numerose innovazioni, diventando spesso la prima app del suo settore a introdurre funzionalità oggi molto diffuse e apprezzate dagli utenti. Il suo sviluppo è continuo e, di mese in mese, l’app aggiunge nuove funzionalità, con contenuti inediti da mettere a disposizione degli utenti.

Telegram è anche un’app multi-piattaforma. Con lo stesso account, infatti, è possibile utilizzare il servizio su più dispositivi. Oltre alle versioni per smartphone Android e iPhone, infatti, l’accesso all’applicazione può avvenire anche da desktop e tramite la versione web, accessibile dall’indirizzo web.telegram.org.

Il successo di Telegram è legato a diversi fattori. La semplicità di utilizzo è, senza dubbio, uno di questi. L’applicazione funziona in modo simile a WhatsApp, permettendo di gestire delle conversazioni con altri utenti ma anche di effettuare chiamate e videochiamate, diventando un’app pensata per essere un riferimento delle comunicazioni quotidiane.

Da non sottovalutare gli aspetti legati alla sicurezza. Con Telegram, infatti, è possibile creare chat segrete, sfruttando la crittografia end to end (non presente per le chat normali) per poter offrire maggiore privacy per le proprie comunicazioni. L’applicazione, inoltre, offre una serie di impostazioni avanzate per consentire agli utenti di controllare i propri dati.

Chi sceglie Telegram può contare su numerosi strumenti in grado di rendere l’applicazione un vero e proprio punto di riferimento per la messaggistica. Tra queste troviamo i gruppi, che possono arrivare fino a 200.000 membri, oltre ai canali che consentono di trasmettere messaggi a un vasto gruppo di utenti e altre funzionalità come le reazioni, i sondaggi e i bot.

Tra i motivi per cui conviene puntare su Telegram come app di messaggistica troviamo anche la possibilità di personalizzazione, con tante opzioni disponibili per rendere “unica” l’app e arricchire le chat, ma anche un funzionamento ottimale, con l’app che risulta leggera e veloce. Da segnalare anche la possibilità di condividere file di grandi dimensioni (fino a 2 GB).

Le funzionalità di base di Telegram, chat individuali e di gruppo

Telegram è, principalmente, un’app di messaggistica, pensata per mettere in contatto tra loro le persone. Per questo motivo, tra le funzionalità di base dell’applicazione troviamo le chat, accessibili direttamente dalla sezione principale. Gli utenti hanno la possibilità di effettuare chat individuali oppure chat di gruppo, esattamente come avviene con altre app di questo tipo.

Per chattare con altri utenti della piattaforma è possibile utilizzare il numero di cellulare oppure il proprio Username (@username). Le conversazioni possono essere arricchite con emoji, messaggi vocali, GIF, file di vario tipo ed è anche possibile aggiungere delle Storie, come avviene su diversi social network oppure su WhatsApp, con lo Stato.

Chi sceglie Telegram, quindi, ha la possibilità di intrattenere conversazioni con i propri amici, utilizzare il servizio anche come strumento di lavoro, per parlare con colleghi e clienti, e organizzare eventi legati e attività di vario tipo sfruttando i gruppi. Tutte le funzionalità legate alla messaggistica vengono gestite in modo semplice e immediato, senza reali differenze rispetto ad altre app di questo tipo.

Canali e supergruppi, come gestire community e broadcast

Telegram è un’app ricca di funzioni che vanno ad affiancare e integrare il semplice servizio di messaggistica, che resta comunque il fulcro dell’applicazione. Gli utenti Telegram, infatti, hanno la possibilità di creare o seguire Canali. Si tratta di uno strumento che consente di trasmettere messaggi a un pubblico illimitato, con un sistema di comunicazione unidirezionale.

Gli amministratori di un canale, infatti, hanno la possibilità di inviare messaggi, ad esempio per aggiornare i propri utenti su vari eventi, novità etc. Gli utenti che partecipano a un gruppo, oltre a ricevere l’aggiornamento, sotto forma di messaggio (oppure di foto, video, messaggio audio), hanno la possibilità di applicare reazioni e, se previsto dalle regole del canale, rispondere al messaggio, creando una conversazione parallela collegata al messaggio stesso.

I Canali di Telegram possono essere pubblici e, quindi, trovabili sfruttando il motore di ricerca integrato nell’applicazione. In alternativa, è possibile creare canali privati, accessibili esclusivamente su invito oppure conoscendo il link per l’accesso. Tutti gli utenti di Telegram hanno la possibilità di creare un nuovo Canale all’interno dell’app. Basta accedere alla pagina principale e premere sul tasto che consente la creazione di una nuova conversazione. A questo punto, nel nuovo menu, sarà sufficiente premere Crea Canale e seguire la procedura guidata.

Ad arricchire i contenuti di Telegram ci sono anche i Supergruppi, uno strumento pensato per creare e gestire community di tantissimi utenti (fino a 200.000 membri) con la possibilità di creare conversazioni aperte a tutti i membri. I Supergruppi integrano varie funzionalità come la possibilità di creare sondaggi, utilizzare bot di moderazione e gestire in modo personalizzato i permessi di accesso degli utenti. Per creare e gestire un supergruppo è sufficiente seguire una semplice procedura.

Utilizzando il tasto dedicato alla creazione di una nuova conversazione, infatti, è possibile accedere all’opzione Nuovo gruppo. Seguendo la procedura guidata, durante la creazione del gruppo, l’utente ha la possibilità di attivare, alla voce Tipo di gruppo, la funzione Supergruppo. In questo modo, sarà possibile gestire una community interamente all’interno dell’app Telegram. Da segnalare che anche un normale Gruppo può essere trasformato in un Supergruppo, da uno dei suoi amministratori. Per farlo basta accedere alle Impostazioni del Gruppo stesso e poi scegliere l’opzione Converti in Supergruppo.

Canali e Supergruppi sono due elementi centrali dell’esperienza d’uso di Telegram e puntano a soddisfare due esigenze differenti. Con i Canali, infatti, è possibile sfruttare un sistema di comunicazione unidirezionale. Con i Supergruppi si possono gestire delle community, anche con tantissimi utenti.

Cosa sono i Bot di Telegram e come funzionano

Tra gli strumenti più utili di Telegram ci sono i Bot. Si tratta di account automatizzati che sono progettati per eseguire funzioni specifiche, tramite un apposito software e senza il bisogno che ci sia un utente a effettuare le operazioni richieste. Un Bot può essere aggiunto a chat, Gruppi e Canali per poter arricchire le funzioni a disposizione degli utenti, automatizzando determinate attività, come l’assistenza agli utenti o anche la moderazione dei contenuti.

Per la realizzazione dei Bot si usano le API di Telegram. Gli utenti hanno la possibilità di trovare nuovi Bot dalla funzione di ricerca oppure possono creare un nuovo Bot utilizzando lo strumento BotFather, il Bot ufficiale (identificabile anche dalla spunta blu accanto al nome) accessibile dalla funzione di ricerca. Utilizzando un’interfaccia simile a quella delle conversazioni, gli utenti hanno la possibilità di personalizzare il proprio Bot.

Per interagire con il Bot è possibile utilizzare comandi testuali (preceduti da “/”), pulsanti e menu personalizzati. I contesti di utilizzo sono numerosi. Ad esempio, è possibile utilizzare questi account automatizzati per la creazione di GIF o anche per le traduzioni oltre che per la moderazione dei Gruppi. Dal punto di vista tecnico, i Bot possono funzionare ricevendo informazioni dai server di Telegram (Long Polling) oppure ottenendo dati da un server esterno (Webhook).

Sicurezza e privacy su Telegram

Con Telegram è possibile accedere a diverse funzionalità legate alla sicurezza e mirate alla protezione della privacy. Le conversazioni effettuate tramite l’applicazione sono salvate in cloud (non è necessario, quindi, effettuare il backup come avviene su WhatsApp).

Gli utenti hanno la possibilità di attivare le Chat Segrete, in modo da poter sfruttare la crittografia end to end e rendere i messaggi leggibili solo al mittente e al destinatario, senza il salvataggio sui server di Telegram . C’è anche la possibilità di impostare l’autodistruzione dei messaggi, fissando un timer.

Telegram, inoltre, aggiunge varie opzioni per poter proteggere i propri dati. Direttamente dalle Impostazioni dell’applicazione, infatti, gli utenti hanno la possibilità di nascondere alcune informazioni, limitando la visibilità del proprio profilo. In questo modo è possibile, ad esempio, nascondere il numero di telefono, la foto profilo, lo stato online e la data di ultimo accesso.

L’applicazione permette anche l’attivazione del sistema di autenticazione a due fattori, sistema chiamato dall’app “verifica in due passaggi”, per garantire una maggiore sicurezza in fase di accesso all’app. Tutti gli strumenti di questo tipo sono racchiusi nella sezione Privacy e sicurezza delle Impostazioni di Telegram.

Telegram come strumento di lavoro

Telegram non è solo un’app di messaggistica da utilizzare nel tempo libero e per scambiare messaggi con gli amici. Il servizio, infatti, può diventare un vero e proprio strumento di lavoro, grazie soprattutto alle sue tante funzionalità. Ad esempio, Gruppi e Supergruppi rappresentano la soluzione giusta per coordinare team di lavoro più articolati, con una gestione avanzata delle attività quotidiane e delle varie discussioni.

I Canali sono lo strumento giusto per la diffusione di informazioni ufficiali e per informare i propri clienti in merito a novità, promozioni e altro ancora. Da non sottovalutare, inoltre, l’uso di Bot che può semplificare e automatizzare determinate attività, rendendo Telegram un servizio ideale anche per fornire assistenza. Tra i vantaggi da considerare c’è anche la condivisione di file di grandi dimensioni (fino a 2 GB) che può tornare utile durante l’attività lavorativa.

A completare i vantaggi legati all’uso di Telegram come strumento di lavoro troviamo le funzioni di privacy e sicurezza, come la crittografia end to end, che permettono di gestire comunicazioni riservate. La natura di servizio multi-dispositivo, facilmente accessibile su smartphone, tablet e computer, rende l’accesso ai servizi dell’applicazione molto facile. Chi sceglie di utilizzare Telegram come strumento di lavoro, inoltre, può attivare il piano in abbonamento Telegram Business che offre tante funzionalità avanzate.

Le impostazioni avanzate di Telegram

Telegram mette a disposizione dei suoi utenti un gran numero di impostazioni avanzate, sia per quanto riguarda la sicurezza, come la crittografia end to end e la gestione dei propri dati, sia per le attività di messaggistica e gestione di gruppi, con la possibilità di personalizzare le chat, accedere ai Supergruppi, scambiare file e anche creare sticker.

Da segnalare anche la possibilità di gestire lo spazio di archiviazione, direttamente dalle Impostazioni, oltre a vari strumenti per modificare notifiche e suoni. A disposizione degli utenti ci sono anche servizi a pagamento come Telegram Premium, che aggiunge tanti strumenti extra, con anche funzioni esclusive come la conversione da voce a testo le emoji animate e molto altro ancora.

Suggerimenti e trucchi per usare Telegram al meglio

Telegram è un’applicazione ricca di funzioni e, per questo motivo, può adattarsi al meglio alle esigenze dell’utente, arrivando a offrire un servizio completo e ricco di vantaggi. Per sfruttare al meglio l’app è possibile ricorrere agli strumenti di personalizzazione, con la possibilità di cambiare colore alle chat, aggiungere sfondi etc.

L’app, inoltre, consente di organizzare le chat, andando ad esempio ad archiviare una determinata conversazione, in modo da poter tenere in ordine la schermata principale dove lasciare solo le chat e i Canali più importanti. Per archiviare una chat è sufficiente premerci sopra e poi selezionare l’opzione dedicata. Dalle Impostazioni è anche possibile creare Cartelle di chat.

Andando in Impostazioni > Privacy e sicurezza, inoltre, è possibile personalizzare il comportamento di Telegram per quanto riguarda la gestione dei propri dati e la visibilità del profilo. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare: per massimizzare la sicurezza durante l’utilizzo dell’app, infatti, questa sezione è fondamentale e consente anche di impostare un codice d’accesso all’app e di attivare la verifica in due passaggi.

Come abbiamo già visto in precedenza, il ricorso ai Bot permette di arricchire le funzioni delle chat e dei Gruppi, aggiungendo nuovi strumenti per usare al meglio il servizio. Testare questo sistema è sicuramente un buon modo per migliorare l’efficacia dell’app. Da segnalare anche la funzione di ricerca avanzata.

Tramite il motore di ricerca dell’app è possibile non solo trovare contatti, Canali e Gruppi ma si può anche recuperare facilmente vecchi messaggi, file condivisi in passate conversazioni e molto altro ancora. Un altro trucco che rende Telegram utile è la possibilità di utilizzare l’app per condividere file di grandi dimensioni. C’è anche la possibilità di inviare messaggi a sé stessi, in modo da rendere l’app un vero e proprio archivio personale, con appunti, link e file salvati da recuperare facilmente.