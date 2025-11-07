Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Cos’è Siri, come funziona e come si attiva l’assistente vocale Apple per gestire chiamate, messaggi e attività con comandi vocali

In sintesi

Siri è l’assistente vocale integrato negli dispositivi Apple, come gli iPhone, che permette di gestire funzioni e app con la voce.

Si attiva facilmente dalle impostazioni del dispositivo e può essere avviato con un comando vocale.

Grazie all’intelligenza artificiale, Siri è sempre più intelligente e attenta alla privacy dell’utente.

Negli ultimi anni gli assistenti vocali sono diventati parte integrante della quotidianità digitale di tante persone. Queste tecnologie permettono di interagire con i dispositivi tramite la voce, eseguendo comandi, cercando informazioni o gestendo attività senza dover toccare lo schermo. Tutti gli assistenti vocali funzionano grazie all’intelligenza artificiale, che interpreta il linguaggio naturale e risponde in modo coerente e utile. Il loro utilizzo può effettivamente semplificare la quotidianità: bastano poche parole per inviare un messaggio, impostare un promemoria o ottenere indicazioni stradali.

Tra i tanti assistenti disponibili, come Alexa di Amazon o Google Assistant, sui dispositivi di Apple il protagonista è Siri. In questa guida vedremo cos’è Siri, come funziona, come si attiva e come può rendere più semplici le attività quotidiane, con uno sguardo anche alla gestione della privacy.

Cos’è Siri e cosa può fare l’assistente vocale di Apple

Siri è l’assistente vocale intelligente integrato nei dispositivi Apple – quindi iPhone e iPad, ma anche altri come Mac, Apple Watch e Apple TV. È stato presentato per la prima volta nel 2011 insieme all’iPhone 4S e da allora è diventato una presenza costante nell’ecosistema Apple.

All’inizio Siri permetteva di eseguire semplici operazioni di base come inviare messaggi, effettuare chiamate o impostare sveglie. Nel tempo, però, si è evoluto fino a comprendere una vasta gamma di funzioni integrate. Oggi, infatti, Siri può aprire applicazioni, gestire impostazioni di sistema, leggere notifiche, creare note, controllare dispositivi smart home compatibili con HomeKit e fornire informazioni in tempo reale su meteo, sport o traffico.

L’evoluzione di Siri è legata all’integrazione sempre più profonda con l’intelligenza artificiale. Ogni nuova versione di iOS porta miglioramenti nella comprensione del linguaggio naturale e nella capacità di anticipare i bisogni dell’utente. Siri non si limita più a rispondere a domande, insomma, ma ormai comprende il contesto e suggerisce azioni pertinenti, come ricordare un appuntamento o avviare la navigazione verso un luogo abituale.

Come funziona Siri: comandi vocali e funzioni principali

Il funzionamento di Siri si basa sul riconoscimento vocale e sull’elaborazione del linguaggio naturale. Quando l’utente pronuncia il comando “Ehi Siri” o tiene premuto il tasto laterale dell’iPhone, il dispositivo attiva il microfono e interpreta la richiesta formulata ad alta voce. L’assistente analizza le parole, ne comprende il significato e restituisce la risposta o l’azione richiesta.

L’esperienza con Siri è immediata e abbastanza intuitiva. È ad esempio possibile chiedere: “Chiama Mario Rossi”, “Imposta una sveglia alle sette”, “Che tempo farà domani?” o “Apri Spotify”. Siri esegue le azioni in pochi istanti e può anche interagire con app di terze parti, purché compatibili.

Come accennato, negli ultimi anni Siri ha già beneficiato di importanti aggiornamenti legati all’intelligenza artificiale generativa, e altri ancora arriveranno in futuro. L’assistente è ormai in grado di gestire conversazioni più naturali, comprendere frasi complesse e rispondere in modo più umano.

Ad esempio, con gli ultimi aggiornamenti, può seguire un discorso articolato: dopo aver chiesto “Com’è il traffico per andare al lavoro?”, è possibile aggiungere “E se parto tra un’ora?” senza dover ripetere tutta la richiesta.

Come attivare Siri su iPhone passo dopo passo

Attivare Siri su iPhone è un’operazione semplice e veloce. Per farlo, è sufficiente accedere alle impostazioni del dispositivo, selezionare la voce Siri e Ricerca, e abilitare le opzioni desiderate. Le modalità di funzionamento di questo assistente vocale sono infatti piuttosto flessibili e adattabili alle singole esigenze e preferenze.

Ad esempio, si può decidere se attivare Siri con la voce, pronunciando “Hey Siri”, oppure tramite il pulsante laterale (sui modelli più recenti) o il tasto Home (sui modelli precedenti). Una volta abilitata la funzione, il sistema guida l’utente nel riconoscimento vocale, facendo ripetere alcune frasi per imparare a riconoscere la voce che in seguito impartirà comandi e richieste.

In alternativa, Siri può essere attivata anche senza impostazioni manuali, se la configurazione iniziale dell’iPhone lo prevede. Da quel momento è possibile richiamarla in qualsiasi momento con il comando vocale (“Hey Siri”), anche quando il telefono è in stand-by, purché sia collegato a una fonte di alimentazione o l’utente abbia abilitato l’ascolto continuo.

Se l’utente cambia idea, chiaramente ha in ogni momento la possibilità di disattivare Siri. Per farlo, bisogna andare ancora una volta nelle impostazioni del dispositivo e disattivare tutte le funzionalità indesiderate. Si possono escludere tutte le forme di interazione oppure solo alcune, ad esempio solo impedendo l’attivazione dell’assistente vocale quando il dispositivo è bloccato.

Come usare Siri per semplificare le operazioni quotidiane

Sebbene possa essere utilizzata anche per domande divertenti a fini di intrattenimento, Siri è ovviamente pensata per essere realmente utile e semplificare le attività di ogni giorno.

Come già accennato, con la sola voce l’utente può infatti inviare messaggi, scrivere email, creare eventi in calendario o controllare le previsioni meteo. Ad esempio, è possibile dire: “Ricordami di chiamare il dentista alle 15”, “Invia un messaggio a Sara” o “Imposta un promemoria per comprare il latte”.

In auto, durante la guida, Siri diventa uno strumento prezioso perché permette di gestire chiamate, messaggi e navigazione senza distrazioni. Con Apple CarPlay l’utente può chiedere indicazioni, avviare playlist e chiamate o rispondere ai messaggi mantenendo sempre le mani sul volante e gli occhi sulla strada.

Anche in casa, con dispositivi compatibili, Siri consente di controllare luci, termostati e serrature intelligenti. Basta dire “Abbassa la temperatura del soggiorno” o “Spegni le luci della cucina”. L’assistente comprende le abitudini e può suggerire automazioni personalizzate, rendendo l’ambiente domestico più efficiente e confortevole.

Con le ultime versioni di iOS e Apple Intelligence, inoltre, Siri integra sempre più funzioni legate all’intelligenza artificiale: può creare scorciatoie personalizzate, suggerire risposte a messaggi o aiutare nella scrittura di testi ed email. L’obiettivo resta sempre quello di rendere l’esperienza d’uso più fluida, riducendo il tempo necessario per eseguire azioni ripetitive.

Siri e privacy: come vengono gestiti i dati vocali

Apple ha sempre posto grande attenzione alla tutela della privacy, e Siri non fa eccezione. Le conversazioni vocali vengono infatti elaborate in modo da proteggere i dati personali dell’utente.

Quando l’utente parla con Siri, la voce può essere analizzata localmente sul dispositivo o inviata ai server Apple in forma anonima per migliorare il riconoscimento, ma non viene associata all’ID Apple.

L’azienda offre anche la possibilità di gestire in autonomia i dati raccolti. Dalle impostazioni di iPhone si accede alla sezione Privacy e Sicurezza, dove è possibile cancellare la cronologia delle interazioni con Siri o disattivare la condivisione delle registrazioni per l’analisi. Questo approccio consente di mantenere un equilibrio personalizzato tra funzionalità e riservatezza.

Inoltre, Apple afferma di non utilizzare le registrazioni per profilare gli utenti o mostrare pubblicità mirata. L’elaborazione delle richieste vocali avviene secondo criteri di minimizzazione dei dati, con un controllo costante sulla sicurezza. In questo modo Siri si distingue per essere un modello di intelligenza artificiale orientato al rispetto della privacy, valore fondamentale per l’ecosistema Apple.