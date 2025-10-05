Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

LinkedIn è il social network professionale più utilizzato al mondo e include tantissime funzionalità avanzate per i suoi utenti: ecco una guida completa al suo utilizzo

Alex Photo Stock / Shutterstock.com

LinkedIn è un vero e proprio punto di riferimento per il mondo del lavoro. Si tratta di un social network pensato per creare una propria rete di contatti, con altri professionisti e aziende, aggiornarsi sul proprio settore di attività e anche cercare un nuovo lavoro. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul social, su come si usa LinkedIn e su quelle che sono le sue funzionalità più avanzate.

Cos’è LinkedIn e come funziona?

LinkedIn è uno dei social network più utilizzati al mondo. Si tratta di una piattaforma nata nel 2003 e, nel corso degli anni, cresciuta in modo significativo, sia in termini di funzionalità disponibili sia in termini di utenti attivi. Oggi, infatti, il social è un punto di riferimento per gli utenti di tutto il mondo. Secondo alcune stime, il social ha superato quota 1 miliardo di utenti registrati, risultando una delle piattaforme più utilizzate al mondo nel settore dei social, con una continua crescita, anno dopo anno.

Il progetto nasce e si sviluppa con l’obiettivo di essere un social network “professionale” e, quindi, ha lo scopo di favorire le relazioni professionali, la ricerca di lavoro e la crescita della carriera lavorativa. Per questo motivo, tutte le funzionalità integrate nel social sono strettamente collegate alla sfera lavorativa, anche se nulla vieta di utilizzare la piattaforma per altri scopi (attività personale, iniziative benefiche e promozionali etc.).

Gli utenti di LinkedIn hanno la possibilità di creare una rete di contatti e possono includere colleghi, datori di lavoro, clienti, professionisti di vario tipo oltre ad amici e conoscenti, andando a costruire un vero e proprio network in cui includere tutte le risorse utili nella propria attività. È anche possibile seguire persone e aziende, sia per espandere la propria rete che per restare aggiornati sulla propria attività, grazie a una sezione dedicata agli aggiornamenti pubblicati da altri account presenti sul social.

Gli utenti possono sfruttare LinkedIn in vario modo. È presente una sezione dedicata al proprio profilo, in cui creare un vero e proprio curriculum e inserire tutte le informazioni utili alla descrizione della propria attività personale oltre che del proprio percorso formativo (includendo competenze, certificazioni e esperienze pregresse). C’è anche una sezione dedicata alla messaggistica, che permette di inviare e ricevere messaggi privati.

Molte aziende oggi utilizzano LinkedIn per recuperare personale e trovare nuovi professionisti in grado di soddisfare le proprie necessità. Di conseguenza, gli utenti hanno la possibilità di “preparare” il proprio profilo e farsi trovare pronti a eventuali contatti (è anche possibile selezionare un’opzione per “comunicare” alle aziende la propria disponibilità ad accettare nuovi lavori).

Un’altra sezione importantissima del social è quella dedicata agli annunci di lavoro. Aziende e professionisti possono pubblicare annunci di lavoro e gli utenti hanno la possibilità di candidarsi, utilizzando le informazioni del proprio profilo oppure raggiungendo un sito esterno dove presentare la candidatura (in base a quanto stabilito da chi ha creato l’annuncio).

Il social è utilizzabile sia via browser web che tramite applicazioni ufficiali per smartphone e tablet. In questo modo è possibile accedere a tutte le funzionalità avanzate in modo semplice, veloce e senza limitazioni. La registrazione e l’utilizzo della piattaforma sono gratis. Sono disponibili vari piani a pagamento (per utenti, recruiter e aziende) che permettono di sbloccare funzionalità aggiuntive.

Come creare il tuo account

Creare un account su LinkedIn è una procedura semplicissima. Basta raggiungere il sito web linkedin.com (oppure scaricare l’app per smartphone) e selezionare Iscriviti ora. La creazione dell’account può essere effettuata utilizzando i dati di un account esistente (Microsoft, Google oppure Apple) o anche inserendo il proprio indirizzo e-mail (oppure il numero di telefono) e la password. Si tratta di una breve procedura guidata che prevede anche la creazione di un profilo che potrà contenere tutte le informazioni relative alla propria carriera, formazione e alle capacità acquisite oltre a vari canali di contatto e riferimenti esterni. Creato l’account (completamente gratuito) è possibile iniziare a utilizzare il social.

Come navigare e utilizzare correttamente LinkedIn

LinkedIn è costituito da diverse sezioni, con tante funzionalità disponibili per gli utenti. La pagina principale del social è la Home che consente l’accesso al feed di contenuti, che viene “costruito” in automatico con tutti gli aggiornamenti pubblicati dagli utenti e dalle aziende che sono incluse nella propria rete oltre che da contenuti consigliati e sponsorizzati.

Premendo su Crea un post è possibile aggiungere contenuti personali, come un post dedicato alla propria attività oppure uno relativo a un argomento di attualità. È anche possibile creare un evento oppure scrivere un articolo di approfondimento su un tema a propria scelta (e, in genere, collegato alla propria attività).

Dalla sezione Rete è possibile aggiungere nuovi contatti, tra quelli consigliati, oppure cercare persone e aziende con cui collegarsi. Nella sezione Lavoro sono inclusi tutti gli annunci pubblicati sul social da aziende e professionisti. Questa sezione della piattaforma rappresenta uno degli elementi centrali per gli utenti.

È possibile inserire e salvare parole chiave per poter ottenere aggiornamenti su offerte di lavoro collegate alla propria attività. Individuata l’offerta giusta, inoltre, sarà possibile presentare la propria candidatura, con una procedura semplice e veloce che, però, può anche prevedere il passaggio a una piattaforma esterna.

Da segnalare anche la sezione Messaggistica, che racchiude tutti i messaggi e le conversazioni in corso con altri utenti del social. In questa sezione è possibile ricevere messaggi da parte di aziende e recruiter, in modo da poter accedere a nuovi lavori. Nella sezione Notifiche, invece, si ha la possibilità di accedere a un riepilogo di tutti gli aggiornamenti in arrivo dalla propria rete, scoprire chi ha visitato il proprio profilo e accedere a nuove offerte di lavoro consigliate.

Premendo su Tu, invece, gli utenti hanno la possibilità di accedere al proprio profilo, andando a personalizzarlo, arricchendolo di contenuti. Da questa sezione è possibile anche gestire le Impostazioni e, quindi, tenere sotto controllo i propri dati, stabilendo le regole di privacy, e gestire il funzionamento del social network. C’è poi un’area dedicata alle aziende in cui sono racchiusi gli strumenti e le funzioni specifiche.

LinkedIn è un social network pensato per l’uso professionale. Non è Facebook o Instagram e, di conseguenza, va utilizzato nel modo giusto, andando a rafforzare la propria rete di contatti e a costruire relazioni che potrebbero rivelarsi utili alla crescita professionale. Non è necessario occuparsi solo di “lavoro” ma è possibile, tramite il proprio feed e grazie alla possibilità di seguire altri utenti, usare LinkedIn anche per altre attività e per ricevere aggiornamenti sull’attualità e su altre tematiche. Il focus principale, però, resta la sfera professionale della propria vita e, come tale, è importante utilizzare la piattaforma senza dimenticare quali sono le sue caratteristiche principali.

Personal branding: come scrivere il CV perfetto

Per scrivere il CV perfetto su LinkedIn è necessario andare a costruire un profilo completo e ricco di tutte le informazioni utili per avere successo e attirare recruiter e proposte di lavoro. Si tratta di un aspetto centrale del “personal branding” che rappresenta uno degli elementi centrali dell’uso di LinkedIn.

È necessario, come prima cosa, aggiungere una foto profilo e un’immagine di copertina, scegliendo sempre un’immagine professionale e coerente con il proprio settore di attività. Bisogna prestare molta attenzione anche alla completezza del proprio profilo e, quindi, alla sezione Sommario e alla Posizione attuale, elementi che permettono di indicare rapidamente qual è la propria attività.

Da non sottovalutare la sezione Formazione, in cui inserire tutto il proprio percorso formativo, e le informazioni relative ai contatti, con anche la possibilità di inserire link a siti personali, progetti di vario tipo, portafoglio lavori e molto altro ancora. Un altro elemento fondamentale per completare il proprio CV su LinkedIn è rappresentato dalla sezione Esperienza.

Qui, infatti, è possibile aggiungere le proprie esperienze professionali. Al momento dell’aggiunta di un’esperienza pregressa o di una in corso, è possibile anche selezionare l’azienda per cui è stato svolto un lavoro. Se questa ha un profilo attivo su LinkedIn, quindi, sarà possibile includerla in modo da consentire ai visitatori del profilo di poter ottenere informazioni aggiuntive rapidamente.

Da non dimenticare anche la sezione delle Competenze. Qui è possibile arricchire il proprio CV su LinkedIn andando ad aggiungere tutte le proprie conoscenze e capacità, che vanno oltre alle semplici indicazioni del proprio percorso formativo e dell’esperienza lavorativa maturata. Questa sezione può essere utile per trovare più facilmente lavoro visto che molte ricerche vengono effettuate tenendo in considerazione le competenze e non solo l’attività o il percorso formativo.

Per chi cerca lavoro su LinkedIn, al momento della candidatura, è possibile caricare un proprio CV in formato PDF o DOC/DOCX. In questo modo si ha la possibilità di integrare le informazioni incluse nel proprio profilo sul social network con informazioni aggiuntive e rendere ancora più forte la candidatura per una determinata posizione. LinkedIn è oggi una piattaforma di riferimento per chi è alla ricerca di lavoro ma richiede attenzione ai dettagli e la creazione di un CV (e un profilo) completo di tutti i dettagli per avere successo.

Come cercare lavoro con LinkedIn

Per cercare lavoro su LinkedIn è sufficiente accedere al social e entrare nella sezione Lavoro. Qui è possibile utilizzare un motore di ricerca integrato per trovare gli annunci più interessanti. Il social propone sempre contenuti consigliati e, quindi, permette all’utente di consultare le offerte di lavoro “per te” in modo da poter trovare con maggiore semplicità la proposta giusta.

C’è anche la possibilità di salvare parole chiave e consultare le ricerche recenti, scegliendo anche di ricevere aggiornamenti (LinkedIn può inviare e-mail periodiche con le migliori offerte). Individuata la proposta giusta, si ha la possibilità di presentare la propria candidatura. In base a quanto stabilito dal recruiter, la candidatura può essere presentata sia all’interno di LinkedIn che raggiungendo una piattaforma esterna.

Le funzionalità avanzate di LinkedIn

LinkedIn offre una serie di funzionalità avanzate che vanno ad arricchire le potenzialità del social network. Una di queste è LinkedIn Premium, una versione a pagamento che include numerose funzionalità extra, articolandosi in vari piani in base alla tipologia di utente (ci sono piani dedicati alle aziende e ai recruiter, ad esempio). Il piano a pagamento può rappresentare una risorsa importante per chi usa LinkedIn, sia per trovare lavoro sia per migliorare la propria azienda, ad esempio individuando nuovi talenti.

Da non dimenticare è LinkedIn Learning, una piattaforma di formazione online con tanti contenuti. Ci sono poi i Gruppi, in cui è possibile creare spazi dedicati allo scambio di idee e informazioni, e sono presenti strumenti per le aziende, come le Pagine aziendali, e gli Analytics, che consentono di monitorare il successo della propria attività sul social, sia all’interno della rete di contatti che su tutta la piattaforma.