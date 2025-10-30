Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Con Smart Split e AI Outline, TikTok punta sull’intelligenza artificiale per aiutare i creator a montare e pianificare video in modo più veloce ed efficace

In sintesi

Su TikTok arriva Smart Split, la nuova funzionalità che usa l’IA per accorciare automaticamente i video lunghi in clip brevi.

Tra le novità della piattaforma social c’è anche AI Outline, che crea scalette e idee video basate su trend e prompt.

L’intelligenza artificiale applicata alla creazione di contenuti ha un obiettivo chiaro: semplificare e velocizzare il lavoro umano. Piattaforme come YouTube e Instagram hanno già introdotto vari strumenti basati su IA per assistere i creator e ora anche TikTok segue questa strada annunciando tre novità pensate per migliorare la produttività dei suoi utenti. Tra queste spicca Smart Split, un nuovo strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale per trasformare automaticamente i video lunghi in clip più brevi e ottimizzate per la visualizzazione su smartphone.

Cos’è e come funziona Smart Split su TikTok

Presentato durante il TikTok Creator Summit 2025, che si è svolto il 28 ottobre negli Stati Uniti, Smart Split è un innovativo strumento di montaggio basato su intelligenza artificiale. Il suo scopo è semplice: come accennato, permette di trasformare i video più lunghi di un minuto in clip brevi, già dotate di sottotitoli e in formato verticale.

Il funzionamento è completamente automatizzato. Dopo aver selezionato il video, l’utente può scegliere le parti da trasformare in clip. A quel punto, Smart Split gestisce tutto il resto in autonomia: decide la durata ottimale dei frammenti, genera i sottotitoli e ricalibra il formato in verticale per adattarlo agli schermi degli smartphone.

TikTok consiglia l’uso di Smart Split per contenuti lunghi come video podcast o vlog registrati nell’arco di una giornata. La funzione è già disponibile a livello globale attraverso TikTok Studio Web, la piattaforma di gestione dei contenuti per creator.

Come funziona AI Outline per creare e pianificare video

Accanto a Smart Split, TikTok introduce AI Outline, un altro strumento alimentato da intelligenza artificiale pensato per aiutare i creator nella fase di pianificazione dei video.

Prima ancora di iniziare effettivamente a registrare un contenuto, AI Outline permette di generare automaticamente una scaletta basata su un prompt o su argomenti di tendenza sulla piattaforma. Lo strumento inoltre crea titoli, hashtag, frasi di apertura (“hook”) e idee di script, che i creator possono poi chiaramente personalizzare secondo il proprio stile.

Al momento, AI Outline è disponibile solo per utenti maggiorenni in Stati Uniti, Canada e alcuni mercati selezionati, ma TikTok ha già annunciato che è previsto un rilascio graduale nelle prossime settimane.

In che senso i creator di TikTok ora guadagneranno di più

Oltre ai nuovi strumenti di intelligenza artificiale, TikTok ha annunciato anche una ulteriore novità di grande interesse per i creator: un aggiornamento del sistema di condivisione dei ricavi che, di fatto, consentirà in alcuni casi di guadagnare di più.

Attualmente i creator che offrono abbonamenti con contenuti esclusivi ricevono il 70% della quota dei ricavi. Da adesso, invece, chi rispetta determinati criteri potrà accedere a ricompense mensili aggiuntive, portando la quota fino al 90%.

I criteri da rispettare per accedere a questo aggiornamento sono ad esempio avere almeno 10mila follower, 100mila visualizzazioni nell’ultimo mese e tre video per abbonati pubblicati nello stesso periodo.