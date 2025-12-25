Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

L’AI rivoluziona lo shopping online: trova idee regalo, confronta prodotti, analizza prezzi in tempo reale e monitora le offerte per acquisti intelligenti e convenienti

In sintesi

L’intelligenza artificiale può creare guide regalo personalizzate, confrontare prodotti e accompagnare l’utente fino al check-out automatizzando i passaggi intermedi.

Strumenti come ChatGPT, Google AI Mode, Copilot di Edge e Rufus offrono supporto immediato per acquistare meglio, risparmiare tempo e individuare prezzi realmente vantaggiosi.

L’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui facciamo shopping online. Se fino a pochi anni fa era necessario confrontare manualmente decine di pagine, leggere recensioni sparse e seguire l’andamento dei prezzi, oggi un assistente digitale può fare tutto questo al posto nostro. I nuovi strumenti basati su IA infatti non solo rispondono alle ricerche con suggerimenti contestuali, ma possono persino comportarsi come agenti autonomi in grado di analizzare schede tecniche, confrontare prodotti simili, riassumere opinioni degli utenti e aggiungere articoli al carrello. Ma come funzionano davvero questi sistemi e in che modo possiamo sfruttarli per fare acquisti online vantaggiosi, mirati e privi di stress?

Come trovare idee regalo originali con ChatGPT

ChatGPT rappresenta uno degli strumenti più versatili quando si tratta di ricevere suggerimenti personalizzati, e OpenAI ha introdotto un nuovo sistema dedicato alla ricerca acquisti che promette di fornire idee regalo su misura.

Basta descrivere cosa si sta cercando per ottenere proposte pertinenti e aggiornate. Una frase come “Cerco un regalo originale per la mia migliore amica che ama la musica elettronica, la pallavolo e la moda” è sufficiente per avviare una conversazione mirata. È utile anche inserire da subito nel prompt un tetto massimo di spesa o il range di prezzo desiderato.

ChatGPT approfondisce la richiesta ponendo ulteriori domande su stili, marchi preferiti o caratteristiche desiderate, così da affinare i risultati. Una volta raccolte le informazioni necessarie, esplora il web per individuare prodotti attuali e pertinenti, restituendo suggerimenti completi di motivazione, dettagli e prezzo.

È possibile anche passare alla modalità Agent dal menu a discesa: questa funzione consente all’assistente di aprire in autonomia le pagine dei rivenditori, aggiungere articoli al carrello e portare l’utente direttamente alla fase finale di checkout. Non completa l’acquisto, ma accelera notevolmente tutte le operazioni intermedie.

Come fare shopping con la modalità IA di Google e Copilot

Anche la modalità AI di Google (alias AI Mode) consente di porre domande in modo naturale, proprio come si farebbe con un assistente conversazionale, ma sfruttando l’enorme inventario di Google e i suoi dati di acquisto in tempo reale.

Questo significa che, durante una semplice richiesta come “Miglior console per videogiochi portatile”, l’IA analizza contemporaneamente le inserzioni di diversi rivenditori, confronta prezzi, specifiche tecniche e disponibilità, e restituisce una panoramica immediata e già organizzata. Dopo aver digitato la domanda, basta attivare la modalità AI o selezionarne la scheda dedicata per visualizzare risultati arricchiti da schede prodotto intuitive. È possibile vedere prezzi aggiornati, leggere le principali caratteristiche e chiedere ulteriori chiarimenti prima di procedere con l’acquisto.

Anche Microsoft Edge integra analoghe soluzioni avanzate grazie alla modalità Copilot, capace di analizzare qualsiasi pagina e confrontare i prodotti aperti in più schede. È utile soprattutto quando si ha bisogno di capire rapidamente differenze tecniche, consumi energetici o prestazioni generali di una stessa tipologia di prodotto.

Nel caso di una ricerca come “I migliori forni a microonde con modalità grill”, ad esempio, Copilot passa automaticamente alla chat e mostra i modelli rilevanti, inclusi quelli presenti su Amazon. Aprendo più schede è possibile chiedere all’assistente di confrontarle sulla base di determinate caratteristiche (consumo energetico, modalità di cottura, dimensioni, ecc.).

Copilot aggrega tutte le specifiche richieste in una tabella comparativa chiara e immediata. Inoltre, può riassumere istantaneamente recensioni e video di YouTube, così da evitare lunghe letture o visioni. Una volta abilitate le Azioni nelle impostazioni, può anche inserire articoli direttamente nel carrello.

Come usare la IA per monitorare i prezzi su Amazon

Il monitoraggio dei prezzi è un altro degli ambiti in cui l’intelligenza artificiale offre il vantaggio più immediato. Amazon, che blocca molti bot esterni, integra a questo scopo un proprio assistente AI chiamato Rufus.

Questo strumento utilizza l’IA per rispondere a domande sui prodotti, proporre alternative e analizzare le recensioni in modo sintetico, ma soprattutto permette di seguire l’andamento dei prezzi in modo intelligente. Rufus è in grado di segnalare variazioni, mostrare il prezzo minimo degli ultimi trenta giorni e avvisare quando un articolo scende sotto una soglia definita dall’utente.

Nel caso di un prodotto di interesse, basta aprire la pagina nell’app Amazon e attivare Rufus per chiedere l’impostazione di un avviso. Se il prezzo raggiunge il valore desiderato, l’assistente invia una notifica e, se configurato, può procedere all’acquisto automatico. Questa funzione è particolarmente utile durante le stagioni di sconti o quando si cercano articoli che hanno oscillazioni frequenti.