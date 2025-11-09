Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Il roll-out di Gemini su Android Auto è iniziato: l’assistente AI prende il posto di Google Assistant offrendo interazione naturale e nuove funzioni smart in auto

Shutterstock

In sintesi

Gemini arriva su Android Auto, sostituendo gradualmente Google Assistant.

L’assistente AI gestisce musica, navigazione e conversazioni vocali in modo più naturale.

Era stato annunciato che la novità sarebbe arrivata nel corso dell’autunno 2025, e così è stato. Google ha avviato in questi giorni la fase di roll-out di Gemini su Android Auto. La possibilità di questa integrazione era nell’aria già dalla fine del 2024, ma è stata anticipata ufficialmente dal colosso di Mountain View subito prima dell’evento Google I/O, che si è svolto lo scorso maggio. E alla fine il momento è arrivato: proprio in questi giorni il chatbot AI sta finalmente venendo integrato sui sistemi di infotainment automobilistici.

Cos’è Android Auto

Android Auto esiste ormai da alcuni anni ed è una soluzione per automobili con sistemi di infotainment e stereo compatibili. Lato smartphone, serve almeno Android 8.0, un piano dati attivo e un cavo USB con cui collegarlo all’auto (a meno che non sia possibile ricorrere alla connessione wireless).

In sostanza Android Auto, grazie a un’interfaccia dello smartphone semplificata e visibile sullo schermo del veicolo, permette di accedere rapidamente a messaggistica, navigazione, intrattenimento e altre funzioni del dispositivo.

Il sistema prevedeva già la possibilità di svolgere alcune azioni affidandosi a un assistente virtuale, ovvero Google Assistant. Che però, come sappiamo, verrà gradualmente sostituito da Gemini.

Cosa si può fare con Gemini su Android Auto

Come anticipato già diversi mesi fa dalla stampa specializzata, Gemini su Android Auto può svolgere diverse funzioni che, di fatto, sostituiscono completamente Google Assistant. Per attivarlo, bisogna comunque pronunciare il comando vocale “Hey Google”.

Ad esempio, l’assistente AI può suggerire locali nelle vicinanze oppure riprodurre musica in streaming. L’utente, sempre senza distrarsi dalla strada, può anche intrattenere conversazioni con Gemini Live, che risponde con un linguaggio naturale e capendo il contesto. Inoltre, l’assistente IA può interagire con con altre app di Google connesse, come Google Keep, Google Home e Google Maps.

È utile notare che, con l’integrazione di Gemini, il menu delle impostazioni subisce alcune modifiche: compaiono infatti l’opzione “Interrompi risposte Live” e “Condivisi posizione precisa”, ed entrambe sono abilitate per impostazione predefinita.

Come avere Gemini Live su Android Auto

Secondo le prime informazioni e segnalazioni, il roll-out del nuovo assistente basato sull’IA su Android Auto sembra attualmente interessare gli utenti in beta.

Alcuni hanno fatto presente di avere ricevuto la versione 15.6 di Android Auto, altri la versione 15.7. Entrambe sono comunque le più recenti versioni disponibili in beta, ed è proprio questo dettaglio a suggerire che per il momento siano i beta tester i primi a essere coinvolti dal rilascio.

In seguito, il roll-out verrà probabilmente esteso anche agli altri utenti: su questo punto però non ci sono ancora informazioni precise, nemmeno in merito alle tempistiche.