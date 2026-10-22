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L'intelligenza artificiale di Google ti aiuta a smascherare tentativi di phishing, email ingannevoli e siti web pericolosi. Ecco come funziona.

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Entri su un sito web, ti arriva un messaggio sul cellulare oppure ricevi una mail. Non sai con certezza chi sia il mittente o chi gestisca quella pagina, ma a una prima occhiata superficiale niente sembra pericoloso. È proprio così che agiscono i truffatori: puntando tutto sulla disattenzione e sulla distrazione iniziale.

Per questo servono strumenti davvero evoluti per capire in tempo se ci stiamo imbattendo in un tentativo di frode.

Come ad esempio l’intelligenza artificiale Gemini, che con gli ultimi aggiornamenti firmati Google può offrirti un supporto decisamente utile.

Come Gemini ti aiuta a scovare i siti truffa

Immagina di navigare su Internet tramite Chrome e di finire su un sito che incuriosisce. Ma che allo stesso tempo ti fa sorgere qualche dubbio: e se fosse una pagina civetta, un sito truffa?

Già un anno fa Google ha integrato il modello Gemini Nano per rilevare i tentativi di raggiro online, attivabile tramite la protezione avanzata di Safe Browsing nelle impostazioni di Chrome. Al tempo però questa funzionalità era limitata ai soli dispositivi compatibili (tipo il Google Pixel 11).

Con i più recenti aggiornamenti, la stessa protezione è stata estesa a tutti gli utenti sfruttando un modello Gemini basato su cloud.

In breve, il sistema IA analizza direttamente il contenuto della pagina esaminando indicatori chiave: il marchio rappresentato, l’intento reale della pagina e tanto altro. Fatto ciò, restituisce un quadro dettagliato utile a identificare i siti ingannevoli.

Safe Browsing incrocia poi l’analisi di Gemini con la reputazione del dominio e altri segnali di sicurezza per emettere il verdetto finale. Se la pagina risulta pericolosa, sullo schermo compare il classico avviso di allerta su sfondo rosso.

Messaggi o email scam e come individuarli grazie all’IA

Ti capita di ricevere una pubblicità o un messaggio; seppur sospetto, per quanto strano, ti cattura l’attenzione e ti spinge a cliccare. Aspetta: e se poi te ne penti?

Prima di fare un passo falso di cui ci si potrebbe pentire (magari finendo su una pagina pensata per sottrarre denaro) richiedi a Gemini di analizzarti il contenuto dell’annuncio pubblicitario. Il modello è infatti in grado di distinguere con precisione un’offerta reale da un’esca ben strutturata.

Se poi non è un annuncio ma un messaggio finito su Google Messages (o addirittura un’email su Gmail), incolla il testo nella chat di Gemini oppure carica uno screenshot dell’SMS, chiedendo una verifica diretta.

Scrivi un prompt accurato, così l’IA potrà risponderti in maniera accurata. Un esempio:

“Analizza il testo di questo messaggio e dimmi se presenta segnali tipici di phishing o truffa. Verifica se il tono crea un senso d’urgenza ingiustificato, se la richiesta di dati personali o bancari è anomala e analizza la struttura del link senza che io ci clicchi sopra”.

Cosa posso fare per proteggermi da siti e messaggi truffa

Affidare l’intera sicurezza personale all’intelligenza artificiale non è una scelta lungimirante a lungo termine. Soprattutto se in futuro alcuni di questi strumenti rischiano di diventare a pagamento.

Sebbene Gemini possa darti una vera mano nel far emergere le anomalie, è bene essere previdenti per conto proprio. Basta seguire alcuni semplici consigli.

Ad esempio, evita di toccare link sospetti ricevuti via SMS o email quando la fonte non è certa.

Oppure, verifica sempre le comunicazioni sui canali ufficiali. Se un messaggio sostiene di arrivare dalla propria banca, dalle Poste o da un corriere, perché allora non accedere direttamente al sito passando dal browser o all’applicazione ufficiale? Insomma: evita di passare dai link ricevuti nei messaggi.

Infine, non condividere mai dati sensibili: nessun ente legittimo chiederà mai password, codici PIN o codici OTP tramite messaggi di testo o chat.