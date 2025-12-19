Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Find Hub arriva sugli smartwatch Wear OS. L’app di Google consente di localizzare e gestire smartphone e altri dispositivi dal polso

Kamil Smyk/Shutterstock

In sintesi

Google estende Find Hub agli smartwatch con Wear OS, permettendo di controllare e localizzare tutti i dispositivi collegati all’account direttamente dall’orologio.

La nuova app offre funzioni complete di sicurezza, mappa e gestione remota, con un’interfaccia aggiornata basata su Material 3 Expressive.

Prima si chiamava Trova il mio dispositivo, ma dallo scorso giugno Google ha deciso di ribattezzarlo Find Hub. Il funzionamento è rimasto invariato: il servizio consente di localizzare i dispositivi associati al proprio account Google, verificarne lo stato e intervenire in caso di smarrimento o furto. La vera novità è arrivata in questi giorni. Dopo essere stata disponibile solo su Android, la funzione Find Hub viene ora portata anche sugli smartwatch con Wear OS, il sistema operativo di Google per orologi intelligenti, ampliando così l’accesso alle funzioni di controllo direttamente dal polso.

Come usare Find Hub dallo smartwatch

Utilizzare questa funzione dall’orologio smart è molto semplice. Una volta installata l’apposita app su Wear OS, l’utente visualizza la sezione “I miei dispositivi”, che raccoglie tutti i prodotti collegati all’account Google.

Nell’elenco possono comparire dunque smartphone, tablet, smartwatch, cuffie wireless e tracker compatibili. Selezionando un dispositivo, si accede a una schermata che mostra l’ultimo avvistamento sulla rete Find Hub e il livello della batteria residua. È inoltre possibile visualizzare la posizione sulla mappa e aprire Google Maps direttamente sull’orologio per ottenere indicazioni stradali, scegliendo la modalità di navigazione più adatta.

L’esperienza è supportata da un’interfaccia grafica rinnovata, basata sul design language Material 3 Expressive, pensato per rendere la consultazione più chiara anche su schermi di piccole dimensioni.

Come ritrovare un dispositivo smarrito usando lo smartwatch

Con l’estensione di Find Hub agli smartwatch, anche gli orologi smart possono beneficiare delle stesse funzioni di sicurezza già disponibili per gli smartphone. In caso di smarrimento, è quindi possibile far suonare il dispositivo per individuarlo acusticamente nelle vicinanze.

Se il dispositivo non è recuperabile subito, l’utente può metterlo in sicurezza da remoto, limitandone l’accesso ai dati personali. Nei casi più critici è disponibile anche il ripristino dei dati di fabbrica, un’opzione estrema ma efficace per proteggere le informazioni sensibili.

Da quando è disponibile Find Hub sugli smartwatch Wear OS

La nuova app rappresenta un passo importante verso una gestione centralizzata dell’ecosistema personale dei dispositivi Google, offrendo un vero e proprio centro di controllo accessibile direttamente dal polso. L’obiettivo è semplificare la ricerca e la gestione di tutti gli hardware associati allo stesso account.

Find Hub per Wear OS può essere cercata e installata dal Play Store integrato nello smartwatch, oppure avviando il download dallo smartphone collegato tramite la funzione di installazione su altri dispositivi registrati.

La versione per Wear OS è stata appena lanciata ed è già disponibile, ma nel frattempo Google sta distribuendo anche un aggiornamento dell’app Find Hub per Android, pensato per migliorare la sincronizzazione e la continuità d’uso tra smartphone e smartwatch.