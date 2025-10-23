Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Su Maps è possibile visualizzare in anticipo le manovre successive scorrendo a sinistra o a destra sulla casella delle direzioni, una funzione utile per percorsi complessi.

Ruotando indice e pollice è possibile modificare l’orientamento della mappa per ottenere indicazioni più chiare.

La funzione Aggiungi fermata permette di includere una sosta nel percorso senza interrompere la navigazione, ricalcolando automaticamente il tragitto.

Gli utenti possono segnalare incidenti, rallentamenti, lavori in corso o pericoli sulla carreggiata, e una volta confermata da altri, la segnalazione appare sulla mappa per avvisare gli altri automobilisti.

La funzione Condividi avanzamento viaggio permette di condividere in tempo reale posizione, percorso e orario stimato di arrivo con amici e familiari.

È possibile scaricare mappe offline per navigare anche in assenza di connessione.

Per milioni di automobilisti nel mondo, Google Maps è uno strumento imprescindibile per i propri spostamenti e, nonostante venga usato quotidianamente, al suo interno sono presenti strumenti e gesti poco conosciuti che possono migliorare in modo significativo l’esperienza di guida.

Dalle anteprime dei percorsi ai comandi vocali, passando per la condivisione in tempo reale dei viaggi, Google Maps è molto più che un semplice navigatore e può diventare un “assistente di viaggio” pensato per assistere l’utente in ogni situazione.

Come visualizzare le svolte successive su Maps

Una delle funzioni meno conosciute di Maps è la possibilità di visualizzare in anticipo le manovre successive. Per farlo basta scorrere con il dito verso sinistra o destra sulla casella delle direzioni per consultare tutte le varie tappe del percorso prima di partire.

Si tratta di una funzione molto utile quando si affrontano percorsi complessi o “poco chiari”, aiutando il conducente ad anticipare ogni movimento, riducendo distrazioni e imprevisti.

La funzione è disponibile sia su Android Auto che su Apple CarPlay, rendendola accessibile anche sui moderni sistemi di bordo.

Ruotare la mappa per una migliore prospettiva

Un altro gesto utile ma spesso ignorato è la rotazione della mappa che consente di modificare temporaneamente l’orientamento della visuale di navigazione.

Ruotando indice e pollice in senso orario o antiorario, l’utente può scegliere di mantenere il Nord verso l’alto oppure allineare la mappa alla direzione di marcia, ottenendo così una visualizzazione più intuitiva.

Aggiungere una tappa e rendere la pianificazione dinamica

La funzione Aggiungi fermata, come dice il nome stesso, permette di includere una sosta intermedia senza interrompere la navigazione.

Per usare questa opzione è sufficiente impostare la destinazione principale e poi selezionare un punto sulla mappa o cercare un luogo specifico, scegliendo l’opzione Aggiungi fermata. Così facendo Google Maps ricalcolerà automaticamente il percorso, ottimizzando il tragitto in base al traffico in tempo reale.

Come segnalare un incidente su Google Maps

Un’altra delle funzioni più interessanti di Maps è Segnala un incidente. Durante la navigazione, infatti, gli utenti possono segnalare in tempo reale incidenti, rallentamenti, lavori in corso o pericoli sulla carreggiata, contribuendo a rendere le strade più sicure per tutti.

Quando un numero sufficiente di automobilisti conferma una segnalazione, l’evento compare automaticamente sulla mappa, consentendo a tutti gli altri di evitare la zona o di prevedere eventuali ritardi.

Condividere i progressi di viaggio

Google Maps permette di condividere la propria posizione in tempo reale con amici, familiari o colleghi. Una volta avviata la navigazione, basta scorrere verso l’alto la scheda informativa e fare tap sull’opzione Condividi avanzamento viaggio.

Chi riceve il link può seguire ogni spostamento dell’utente, visualizzando percorso, posizione attuale e orario stimato di arrivo. Si tratta di una funzione di sicurezza molto utile, soprattutto per viaggi lunghi o per chi desidera far sapere quando arriverà a destinazione, senza inviare messaggi manuali.

Scaricare mappe offline per non restare mai senza connessione

Le mappe offline sono una risorsa essenziale per chi viaggia in zone con copertura di rete scarsa o assente; per procedere con il download asta aprire il profilo utente, scegliere Mappe offline e selezionare l’area da salvare sul proprio dispositivo.

Una volta scaricata, la mappa consente di navigare, localizzarsi e seguire le direzioni anche senza connessione Internet. Importante ricordare, però, che con questo sistema non saranno disponibili aggiornamenti sul traffico e la segnalazione di eventuali incidenti.