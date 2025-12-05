Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In sintesi

La nuova funzione IA di Amazon Fire TV permette di passare a una scena specifica descrivendola ad Alexa+, che la individua grazie alla comprensione visiva e ai sottotitoli.

La tecnologia si basa su Amazon Bedrock e funziona con migliaia di titoli inclusi in Prime Video o acquistati o noleggiati sulla piattaforma.

Immagina: stai cercando una scena specifica di un film, ma non ricordi esattamente in quale punto della storia si trova, e così continui ad andare avanti e indietro con il telecomando sperando di trovare a un certo punto il momento giusto. Ora invece immagina di dire, semplicemente: «Alexa, vai alla scena in Mamma Mia in cui Sophie canta “Honey Honey”». Ed ecco fatto. Fantasia? Tutt’altro: è già realtà. Con la nuova funzione basata su IA annunciata da Amazon, Fire TV diventa capace di capire la descrizione di una scena e portarti esattamente a quel momento, eliminando del tutto la ricerca manuale.

Come funziona la ricerca vocale con Alexa+ su Fire TV

La funzionalità sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare la scena che l’utente ha in mente, e funziona anche quando non viene fornito il titolo esatto del film. Basta anche solo citare un attore, un personaggio o una battuta memorabile perché Alexa+ analizzi i contenuti disponibili su Prime Video e individui il punto preciso.

All’utente, insomma, basta descrivere la scena desiderata a grandi linee, esattamente come farebbe parlando con un amico o un’amica. Partendo da questa descrizione, il sistema utilizza la comprensione visiva e i sottotitoli per riconoscere personaggi, azioni e contesto narrativo.

Questa nuova funzionalità è l’ennesimo esempio di come, grazie ai modelli linguistici di grandi dimensioni, tra cui Amazon Nova e Anthropic Claude, la ricerca può diventare sempre più naturale e immediata.

Su quali contenuti si può usare Alexa+ per trovare scene specifiche

La tecnologia è costruita su Amazon Bedrock, la piattaforma che permette di integrare diversi modelli generativi tramite API. Questo approccio consente a Fire TV di gestire migliaia di film e decine di migliaia di scene già indicizzate su Prime Video, con un’espansione continua del catalogo.

La funzione è al momento disponibile solo per i film inclusi nell’abbonamento Prime Video e per quelli acquistati o noleggiati tramite questa stessa piattaforma. Amazon ha però già annunciato l’intenzione di estenderla presto anche alle serie TV del suo catalogo questa nuova modalità di ricerca.