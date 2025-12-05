Con la nuova funzione AI delle Fire TV di Amazon, la TV non sarà più la stessa
Fire TV introduce una funzione IA che ti porta direttamente alla scena desiderata dei film su Prime Video descrivendola ad Alexa+. Come usarla
In sintesi
- La nuova funzione IA di Amazon Fire TV permette di passare a una scena specifica descrivendola ad Alexa+, che la individua grazie alla comprensione visiva e ai sottotitoli.
- La tecnologia si basa su Amazon Bedrock e funziona con migliaia di titoli inclusi in Prime Video o acquistati o noleggiati sulla piattaforma.
Immagina: stai cercando una scena specifica di un film, ma non ricordi esattamente in quale punto della storia si trova, e così continui ad andare avanti e indietro con il telecomando sperando di trovare a un certo punto il momento giusto. Ora invece immagina di dire, semplicemente: «Alexa, vai alla scena in Mamma Mia in cui Sophie canta “Honey Honey”». Ed ecco fatto. Fantasia? Tutt’altro: è già realtà. Con la nuova funzione basata su IA annunciata da Amazon, Fire TV diventa capace di capire la descrizione di una scena e portarti esattamente a quel momento, eliminando del tutto la ricerca manuale.
Come funziona la ricerca vocale con Alexa+ su Fire TV
La funzionalità sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare la scena che l’utente ha in mente, e funziona anche quando non viene fornito il titolo esatto del film. Basta anche solo citare un attore, un personaggio o una battuta memorabile perché Alexa+ analizzi i contenuti disponibili su Prime Video e individui il punto preciso.
All’utente, insomma, basta descrivere la scena desiderata a grandi linee, esattamente come farebbe parlando con un amico o un’amica. Partendo da questa descrizione, il sistema utilizza la comprensione visiva e i sottotitoli per riconoscere personaggi, azioni e contesto narrativo.
Questa nuova funzionalità è l’ennesimo esempio di come, grazie ai modelli linguistici di grandi dimensioni, tra cui Amazon Nova e Anthropic Claude, la ricerca può diventare sempre più naturale e immediata.
Su quali contenuti si può usare Alexa+ per trovare scene specifiche
La tecnologia è costruita su Amazon Bedrock, la piattaforma che permette di integrare diversi modelli generativi tramite API. Questo approccio consente a Fire TV di gestire migliaia di film e decine di migliaia di scene già indicizzate su Prime Video, con un’espansione continua del catalogo.
La funzione è al momento disponibile solo per i film inclusi nell’abbonamento Prime Video e per quelli acquistati o noleggiati tramite questa stessa piattaforma. Amazon ha però già annunciato l’intenzione di estenderla presto anche alle serie TV del suo catalogo questa nuova modalità di ricerca.