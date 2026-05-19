Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Spegnere un iPhone è un’operazione semplice, ma il metodo cambia in base al modello utilizzato. Negli anni, Apple ha modificato più volte la combinazione dei tasti necessaria per arrestare il dispositivo, soprattutto con l’arrivo degli iPhone privi del tasto Home. Oltre ai pulsanti fisici, esistono anche alternative software che permettono di spegnere lo smartphone in pochi passaggi.

Sapere come spegnere correttamente un iPhone può essere utile in diverse situazioni. In alcuni casi serve per riavviare il dispositivo dopo un problema software, mentre in altri può aiutare a ridurre i consumi o interrompere temporaneamente notifiche e attività in background.

Perché spegnere un iPhone?

Nella maggior parte dei casi, un iPhone resta acceso continuamente, ma spegnere il dispositivo può essere utile quando qualcosa non funziona correttamente. Un riavvio completo, ad esempio, può aiutare a risolvere piccoli problemi software o anomalie comparse dopo un aggiornamento di sistema.

Lo spegnimento può tornare utile anche quando la batteria è quasi scarica oppure quando si desidera interrompere temporaneamente notifiche e processi attivi sul dispositivo.

Come spegnere un iPhone recente

Sugli iPhone più recenti, come i modelli dotati di Face ID, lo spegnimento avviene tramite una combinazione di tasti. Bisogna tenere premuti contemporaneamente il tasto laterale e uno dei due pulsanti del volume finché sullo schermo non compare il cursore di spegnimento.

A questo punto basta trascinare il cursore verso destra per spegnere il dispositivo. Premendo soltanto il tasto laterale, invece, viene attivato Siri.

Questo sistema viene utilizzato sui modelli introdotti a partire da iPhone X e sui successivi dispositivi senza tasto Home, incluso iPhone 17.

Come spegnere un iPhone vecchio con tasto Home

Sugli iPhone datati o sui modelli SE dotati di tasto Home fisico, la procedura è diversa. In questo caso è sufficiente tenere premuto il tasto laterale, oppure quello superiore sui modelli meno recenti, fino alla comparsa del cursore di spegnimento.

Anche qui bisogna trascinare il cursore verso destra per confermare l’arresto del dispositivo. Se l’operazione non viene completata entro alcuni secondi, iPhone annulla automaticamente la richiesta di spegnimento.

Spegnere iPhone dalle Impostazioni o dal Centro di Controllo

Apple permette anche di spegnere iPhone senza utilizzare i tasti fisici. Questa soluzione può risultare utile quando i pulsanti laterali non funzionano correttamente oppure quando si preferisce utilizzare il menu software.

Per farlo bisogna aprire l’app Impostazioni, entrare nella sezione “Generali” e scorrere fino alla voce “Spegni”. Dopo averla selezionata, compare il classico cursore da trascinare verso destra.

Su alcune versioni recenti di iOS, inoltre, è possibile raggiungere il comando di spegnimento anche dal Centro di Controllo, tenendo premuto il pulsante di accensione presente nell’angolo superiore dello schermo.

Spegnere iPhone con Siri

Tra le alternative disponibili, c’è anche Siri. Sugli iPhone compatibili è possibile chiedere all’assistente vocale di spegnere il dispositivo pronunciando comandi come “Spegni iPhone”.

Dopo il comando vocale, Siri chiede una conferma prima di procedere allo spegnimento. Questa modalità può risultare utile quando non si vogliono utilizzare i tasti fisici o quando il dispositivo presenta problemi con i pulsanti laterali.

Cosa fare se iPhone non risponde?

Se iPhone si blocca e non risponde ai comandi tradizionali, è possibile effettuare un riavvio forzato. Sui modelli più recenti bisogna premere rapidamente il tasto volume su, poi il tasto volume giù e infine tenere premuto il tasto laterale fino alla comparsa del logo Apple.

Sui modelli più vecchi con tasto Home, invece, il riavvio forzato avviene tenendo premuti contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto Home per alcuni secondi.