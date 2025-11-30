Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

In sintesi

La funzione Informazioni consente di mostrare a contatti selezionati un breve aggiornamento che appare nel profilo e nelle chat, in modo semplice e immediato.

Si possono impostare timer per la durata del messaggio e scegliere chi può visualizzarlo, ricalcando alcune dinamiche tipiche dei social network.

Più che una novità assoluta, è un ritorno in una veste nuova. La funzione Informazioni, conosciuta anche come About, è stata una delle primissime funzioni su WhatsApp e torna ora sulla piattaforma di messaggistica con un ruolo più centrale e un aspetto aggiornato. Si tratta di uno spazio dedicato a brevi aggiornamenti testuali: un modo rapido per far sapere agli altri cosa stiamo facendo o qual è il nostro stato d’animo. Questa scelta avvicina ancora di più la piattaforma al mondo dei social network, ricordando funzioni già viste su app come Instagram.

Cos’è la funzione Informazioni o About su WhatsApp

La sezione Informazioni permette di condividere con i propri contatti un breve messaggio testuale o con emoticon. È pensata per aggiornamenti veloci e spontanei, che non richiedono foto o video ma solo poche parole.

Il testo inserito diventa visibile nella parte alta del profilo e compare anche nelle chat, in modo che chi ci scrive possa leggere l’aggiornamento e avere subito un contesto. L’obiettivo è offrire un mezzo semplice e immediato per comunicare con tutti i contatti, ma senza dover inviare un messaggio diretto.

Come usare la funzione Informazioni su WhatsApp

Per utilizzare questa funzione basta scegliere cosa si desidera condividere e scrivere il messaggio nell’apposita sezione. Si può scrivere, ad esempio, che si è impegnati in una riunione fino a una certa ora, che si sta lavorando e non si potrà rispondere in tempi rapidi a eventuali messaggi, oppure lasciare un pensiero che aiuti gli altri a capire il nostro umore o la situazione del momento.

Gli aggiornamenti possono essere temporanei grazie a un timer impostabile dall’utente: si può optare per la scomparsa automatica dopo 24 ore oppure scegliere una durata personalizzata. Inoltre, si mantiene il controllo sulla privacy, perché è possibile decidere chi può visualizzare l’aggiornamento attraverso le stesse impostazioni già disponibili per foto profilo e Stati.

WhatsApp è diventato un social network?

Questa funzione appena reintrodotta su WhatsApp richiama chiaramente alcune dinamiche tipiche dei social. Pur restando un’app di messaggistica, WhatsApp continua infatti a integrare elementi che ricordano l’esperienza delle piattaforme social, senza trasformare però gli aggiornamenti in contenuti pubblici.

L’idea è tra l’altro simile alla possibilità offerta da Instagram di condividere un breve testo visibile accanto al profilo nella sezione dei messaggi diretti. Un piccolo dettaglio che rende la comunicazione più completa e contestualizzata, e che spinge WhatsApp verso un modello sempre più ibrido tra chat privata e interazione social.