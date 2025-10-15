Come funziona AI Mode di Google e che cosa cambia per gli utenti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

L’AI Mode di Google è finalmente arrivata in Italia. Come si usa questa nuova modalità di ricerca e cosa cambia per gli utenti. La guida completa sull’argomento

In Sintesi

La nuova AI Mode di Google è disponibile in Italia ed è pronta a trasformare l’esperienza di ricerca sul web da quella classica basata su link a una conversazionale.

Questa modalità permette agli utenti di dialogare con l’AI per ottenere analisi, riepiloghi, e risposte approfondite a domande complesse.

Già da qualche giorno la nuova AI Mode di Google è arrivata ufficialmente in Italia, integrando l’intelligenza artificiale di Gemini all’interno dei risultati di ricerca.

Si tratta di una novità importantissima sia per il colosso di Mountain View che per tutto il settore della ricerca sul web che passa dalla classica esperienza fatta di link a una conversazionale, dove l’utente dialoga direttamente con l’AI per ottenere analisi e riepiloghi, capaci di comprendere domande complesse e restituire risposte approfondite.

Come si usa l’AI Mode di Google

L’AI Mode è già disponibile per tutti ma, se non fosse ancora accessibile, è dovuto al fatto che l’opzione è ancora in rollout e potrebbero essere necessari alcuni giorni prima di poterla utilizzare. Per utilizzarla, per prima cosa bisogna aprire il proprio browser e andare su Google.

Fatto questo bisogna cliccare sull’icona AI Mode, posizionata nel lato destro della barra di ricerca.

Nella nuova pagina è sufficiente inserire la propria richiesta in linguaggio naturale o selezionare uno degli argomenti suggeriti e premere invio.

A questo punto comparirà una nuova interfaccia: sulla destra è possibile vedere le fonti utilizzate dall’intelligenza artificiale per rispondere alla domanda, mentre nella parte bassa si trova un box di conversazione per continuare il dialogo con Gemini e chiedere ulteriori dettagli.

Importante ricordare che è possibile interagire con l’AI Mode anche in altri modi: cliccando su Carica immagine, ad esempio, si può caricare una foto presente sul PC o sullo smartphone per ottenere analisi visive e riconoscimento del contenuto. Cliccando sull’icona del microfono, invece, si possono fare domande a voce.

Infine, nella barra laterale sinistra è possibile consultare la cronologia delle ricerche e avviare una nuova ricerca.

Cosa cambia con l’AI Mode e quali sono i vantaggi per gli utenti

Al pari della ricerca classica, anche l’AI Mode può essere utilizzata per qualsiasi tipo di ricerca online, ma diventa molto più efficace nei casi in cui l’utente ha bisogno di un riepilogo ragionato o un confronto diretto.

Tra le possibilità di questo strumento, infatti, c’è:

il confronto tra prodotti diversi

la pianificazione di attività o viaggi

approfondimenti per argomenti complessi

suggerimenti per varie attività

Il principale vantaggio di questo strumento è che è in grado di trasformare la ricerca in un processo conversazione e più intelligente, riducendo la necessità di aprire molteplici schede o confrontare manualmente le fonti.

Oltretutto, con l’AI Mode Gemini è anche in grado di comprendere meglio le sfumature linguistiche, i contesti culturali e le ricerche locali, presentando risultati più pertinenti e dettagliati.

In poche parole, dunque, questo sistema rende l’esperienza di ricerca più personalizzata, interattiva e fluida, aprendo la strada a un nuovo modo di informarsi online, rendendo la conoscenza (e la strada per arrivarvi) notevolmente più dinamica e vicina alle esigenze degli utenti finali.