Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

La Protezione Avanzata è una suite di sicurezza di Android, inizialmente pensata per utenti ad alto rischio, ma utile per chiunque voglia elevare la difesa del proprio smartphone.

Questa sezione raggruppa diverse misure di sicurezza, inclusa la protezione fisica, il rilevamento di software dannoso e gli strumenti per proteggersi da chiamate e messaggi spam.

La sicurezza su Android ha compiuto notevoli passi avanti negli ultimi anni e ora che l’ecosistema di Google è più maturo, i controlli e gli strumenti di protezione si sono moltiplicati. Eppure, tra le impostazioni del sistema resta nascosta una funzione che può elevare significativamente il livello di difesa del dispositivo: la Protezione Avanzata, una suite di misure pensata originariamente per utenti ad alto rischio, ma che oggi può rivelarsi utile anche per chi desidera semplicemente proteggere più a fondo il contenuto del proprio smartphone.

Che cos’è la Protezione Avanzata di Android

La Protezione Avanzata può essere immaginata come un “centro di comando” della sicurezza, un pannello unico che riunisce sei categorie di funzioni solitamente sparse tra le impostazioni del telefono.

Non si attiva automaticamente e Google la lascia disabilitata di default, scelta che conferma la sua destinazione d’uso originaria per utenti ad alto rischio; tuttavia, l’uso di strumenti pensato per chi potrebbe essere un bersaglio di attacchi mirati (politici, giornalisti, dirigenti aziendali e attivisti) può tornare utile a agli utenti più attenti alla propria privacy.

Il suo funzionamento è semplice e invece di navigare tra molti menu, la Protezione Avanzata offre un punto di accesso unico per abilitare controlli più rigorosi su app, rete, navigazione, messaggi e chiamate.

Quali sono le opzioni della Protezione Avanzata

Dietro le opzioni di Protezione Avanzata c’è un sistema molto articolato diviso in sei sezioni che coprono l’intero ciclo della sicurezza mobile, dall’accesso fisico allo smartphone alla protezione da malware e phishing.

La prima sezione è dedicata alla protezione fisica del dispositivo, una delle aree più trascurate ma anche tra le più critiche. Le funzioni attivabili comprendono:

Blocco antifurto, con lo smartphone interpreta determinati movimenti come tentativi di furto e si blocca automaticamente, impedendo accessi immediati

Blocco dispositivo offline, se il telefono viene disconnesso dalla rete, si blocca da solo, ostacolando chi prova a eludere i sistemi di localizzazione.

Riavvio per inattività, dopo tre giorni di blocco continuato, il sistema forza un riavvio, utile sia per ragioni di sicurezza sia per mantenere la stabilità del software

La seconda sezione riguarda la difesa contro app dannose e vulnerabilità di sistema e integra tre strumenti centrali:

Google Play Protect, l’antimalware proprietario di Google, che scandaglia costantemente le app installate e segnala comportamenti sospetti

Blocca app sconosciute che impedisce installazioni e aggiornamenti provenienti da fonti esterne al Play Store, riducendo la superficie d’attacco

Memory Tagging Extension – una tecnologia avanzata che mitiga gli attacchi basati sulla corruzione della memoria, un tipo di exploit sempre più diffuso nelle app

La sezione delle reti che, al momento, si occupa solo della protezione della rete 2G, bloccando la connessione a reti 2G, note per la loro scarsa sicurezza e per la facilità con cui possono essere intercettate o imitate da falsi ripetitori.

La quarta area riguarda la navigazione sul web, con diverse opzioni dedicate:

Navigazione sicura Android che fornisce protezione in tempo reale contro siti fraudolenti, pagine malevole e tentativi di phishing

Controllo HTTPS in Chrome che avvisa prima di accedere a pagine non protette da certificato SSL

Protezioni Javascript che limita alcune funzionalità avanzate dei siti web che potrebbero essere sfruttate per attacchi basati sull’esecuzione di codice

La quinta sezione riguarda gli strumenti contro spam e chiamate sospette e comprende:

ID chiamante e spam, utile per identificare numeri aziendali e possibili chiamate truffa

Filtro automatico delle chiamate, che intercetta chiamate sospette e rifiuta potenziali spam, riducendo il rischio di inganni vocali o tentativi di phishing telefonico

Infine, l’ultima sezione è dedicata all’app Messaggi di Google con:

Protezione antispam, che analizza i messaggi e intercetta quelli con contenuti ingannevoli

Avviso per link sospetti, per segnalare indirizzi potenzialmente pericolosi o inviati da mittenti non verificati

Come attivare la Protezione Avanzata su Android

Per attivare la Protezione Avanzata bisogna anzitutto aprire l’app Impostazioni, entrare nella scheda Sicurezza e privacy (oppure cercare Protezione avanzata tramite la barra di ricerca) e scorrere fino a trovare l’opzione Protezione avanzata.

Qui bisogna selezionare Protezione dispositivo e confermare nel pop-up informativo avendo cura di riavviare lo smartphone per confermare le modifiche.