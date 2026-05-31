Come sfuggire alla trappola dello spam con una mail personalizzata

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Utilizzare una mail generica per il tuo business potrebbe essere più “pericoloso” di quanto tu possa immaginare. E non solo per le possibili ricadute negative sul fronte della visibilità e della riconoscibilità alle quali esponi te e il tuo business. Non solo rischi di sembrare poco professionale, ma stai attivamente sabotando la tua possibilità di essere letto.

Gli indirizzi di posta elettronica generici, infatti, finiscono spesso nelle maglie dei filtri anti-spam, terminando la loro “corsa” nella cartella delle email indesiderate anziché in quella della posta in arrivo.

Eppure la soluzione è decisamente alla portata: un indirizzo di posta elettronica personalizzato apre le “porte” di qualunque casella email, mettendoti così al riparo da qualunque brutta sorpresa.

I limiti di un indirizzo non personalizzato per chi fa business

Se stai utilizzando una casella di posta con indirizzo generico perché la ritieni una scelta più economica, dovresti ricrederti. Quelli che potremmo definire “costi latenti” di questa scelta possono essere di gran lunga superiori.

Come abbiamo accennato inizialmente, infatti, i professionisti e le imprese che continuano a inviare messaggi di posta elettronica utilizzando un indirizzo non personalizzato si stanno auto-sabotando su più livelli.

Percezione di scarsa affidabilità e professionalità . Un cliente potenziale potrebbe esitare a condividere dati sensibili o concludere acquisti se il mittente non ha un’identità digitale definita.

. Un cliente potenziale potrebbe esitare a condividere dati sensibili o concludere acquisti se il mittente non ha un’identità digitale definita. Opportunità mancata per il branding . Ogni mail inviata da un account generico è un’opportunità di marketing sprecata. Un dominio personalizzato, invece, rinforza il tuo marchio ogni volta che premi “invio”.

. Ogni mail inviata da un account generico è un’opportunità di marketing sprecata. Un dominio personalizzato, invece, rinforza il tuo marchio ogni volta che premi “invio”. Filtri Anti-Spam più severi. I provider di posta elettronica sono programmati per diffidare degli invii massivi provenienti da domini generici. Il rischio che le tue fatture o proposte commerciali finiscano nella cartella “Spam” è dunque più elevato se paragonato a quello delle caselle di posta con indirizzo personalizzato.

Dominio personalizzato: il passaporto per la “”Inbox”” dei tuoi clienti

Passare a un indirizzo basato sul proprio dominio (es. nome@azienda.it) è una scelta strategica che offre vantaggi tecnici immediati per la protezione della tua reputazione online:

Protocolli di sicurezza avanzati . Solo con un dominio proprietario è possibile configurare correttamente gli standard SPF, DKIM e DMARC. Questi sistemi agiscono come un “ sigillo di garanzia ” che conferma ai server riceventi l’autenticità del mittente, abbattendo le barriere dei filtri spam.

. Solo con un dominio proprietario è possibile configurare correttamente gli standard SPF, DKIM e DMARC. Questi sistemi agiscono come un “ ” che conferma ai server riceventi l’autenticità del mittente, abbattendo le barriere dei filtri spam. Reputazione isolata. Gli indirizzi gratuiti ereditano la reputazione di milioni di altri utenti. Se altri abusano del servizio, anche i tuoi messaggi potrebbero risentirne. Con un dominio personalizzato, la tua “fedina penale digitale” dipende esclusivamente dal tuo comportamento.

Come configurare una mail personalizzata con Libero Mail Business

Con Libero Mail Business potrai mettere da parte ogni tuo timore legato alle possibili difficoltà tecniche che potresti incontrare nel corso della configurazione dell’indirizzo email personalizzato per la tua azienda.

Il servizio di Italiaonline pensato per le piccole e medie imprese ti permette di creare una o più caselle con indirizzo personalizzato in men che non si dica, senza che sia necessario l’intervento di un tecnico o di uno specialista.

Al termine del processo di creazione, che ti porterà via non più di una manciata di minuti, potrai iniziare a inviare messaggi di posta elettronica da un’interfaccia utente intuitiva e assolutamente familiare.

Prima di tutto, dovrai scegliere quale tra i due profili di Libero Mail Business è il più adatto alle tue esigenze. Con il piano Go potrai creare fino a 5 caselle di posta con lo stesso dominio e uno spazio di archiviazione di 5 GB a casella; con il piano Suite potrai creare fino a 5 caselle con 1 TB di spazio a casella e avrai accesso agli applicativi di produttività compatibili con Office e a Drive.

Una volta individuato il piano da attivare, si passa alla scelta del nome di dominio. In questo caso, l’unico limite sarà la disponibilità del dominio stesso. Nel caso in cui sia stato già registrato da qualcun altro, ovviamente non potrai selezionarlo anche se potrai “giocare” con il dominio di primo livello.

Ultimo passaggio, la scelta del nome della casella di posta. In questo caso, l’unico limite è la fantasia: potrai scegliere quello (o quelli) che preferisci e che meglio si adatta alle tue necessità.