ChatGPT, i consigli degli esperti per scrivere il prompt perfetto

I trucchi e i consigli per aiutare gli utenti a “parlare” con ChatGPT e scrivere il prompt perfetto che permetta di ottenere il miglior risultato possibile

In Sintesi

Comunicare efficacemente con ChatGPT non è un’operazione semplice, ma richiede l’applicazione di tecniche specifiche per ottenere risposte precise.

La chiave è imparare a scrivere prompt perfetti, definendo ruoli, contesti e stili per guidare l’intelligenza artificiale verso risultati ottimali.

Parlare e interfacciarsi con ChatGPT è un’operazione che ormai molti danno per scontata ma, in realtà, si tratta di un passaggio tutt’altro che semplice, soprattutto per chi vuole ottenere risposte accurate dall’intelligenza artificiale. Vediamo allora come scrivere il prompt perfetto per ChatGPT per sfruttare al massimo le potenzialità del tool di OpenAI.

Definire il ruolo dell’intelligenza artificiale

Per ottenere risposte efficaci e contestualizzate, è di vitale importanza definire un ruolo specifico per l’intelligenza artificiale. L’utente, quindi, deve indicare esplicitamente un’identità in grado di orientare il modello a generare contenuti che riflettono “un carattere” e una terminologia appropriata, in modo da ottenere risposte più precise e utili allo scopo.

Specificare il contesto

Anche fornire un contesto dettagliato è un cruciale per ottenere risposte efficaci da ChatGPT e per questo motivo il prompt dovrebbe includere sempre informazioni sul pubblico di riferimento e sul canale di comunicazione previsto.

Questo consente al modello AI di adattare il suo tone of voice, la complessità del linguaggio e la struttura del testo in modo da renderlo più vicino possibile al pubblico a cui si rivolge e al mezzo che utilizza.

Adattare il tono, lo stile e il formato

Consigliabile anche indicare chiaramente il tono, lo stile di scrittura e il formato del risultato desiderato in modo da indirizzare il chatbot AI verso la produzione di contenuti che soddisfano specifiche esigenze stilistiche e strutturali.

Utilizzare il chained prompting

In caso di richieste complesse, si può ricorrere al chained prompting, una tecnica che consiste nel suddividere un problema in una serie di passaggi sequenziali in modo da guidare l’AI attraverso ciascuno di questi step passando per prompt distinti ma interconnessi. Questo sistema può migliorare la coerenza e la specificità della risposta finale, riducendo il rischio di omissioni o imprecisioni.

Usare il il one-shot prompting

Il one-shot prompting spinge l’utente a fornire al modello AI uno o più esempi di inpute output. Questo consente di calibrare il modello su uno stile o un formato specifico in modo che possa replicarli senza troppe difficoltà.

Rispettare sempre i limiti di token

Quando si parla con un tool basato sull’intelligenza artificiale è fondamentale considerare sempre il limite di input del modello. Superare questo limite può causare il troncamento della risposta oppure portare l’AI a ignorare una parte del prompt, compromettendo l’output.

Preferire verbi chiari e le frasi affermative

Quando si parla con un chatbot è bene inserire le istruzioni chiaramente e in forma affermativa, in modo da evitare ambiguità. Questo riduce la possibilità di interpretazioni errate da parte del modello garantendo, dunque, migliori risultati in uscita.

Evitare le ambiguità

La specificità è fondamentale quando si parla con l’AI perché un prompt ambiguo può portare a risposte generiche o non pertinenti. È necessario, dunque, essere il più precisi possibile, fornendo al chatbot tutte le informazioni necessarie e formulando domande dirette. Se si vuole trattare un argomento complesso, inoltre, è bene specificare uno per uno gli aspetti che si desidera approfondire.

Assegnare le priorità alle informazioni

Quando si scrive un prompt è utile specificare quali elementi sono più importanti per la risposta e chiedendo al modello di concentrarsi su di essi lo aiuta a focalizzare la sua attenzione sulle informazioni più rilevanti, garantendo un output pertinente alla domanda dell’utente.

Richiedere un formato specifico

Per assicurarsi che la risposta sia strutturata in modo da soddisfare le esigenze dell’utente, è bene includere istruzioni esplicite sul formato, Questo aiuta l’intelligenza artificiale a presentare le informazioni in un modo che sia immediatamente fruibile per l’utente e realmente utile per soddisfare i suoi bisogni.