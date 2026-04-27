Giornalista, content editor e seo copywriter: per lavoro scrive e ottimizza i contenuti per i motori di ricerca. Dal 2022 collabora con Libero Tecnologia per la sezione Scienza.

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Avete mai avuto la sensazione di passare metà della giornata a chattare, senza sapere bene con chi? Può succedere, specie se avete una lunga lista di amici con cui scambiate opinioni (e sticker). E magari potrebbe esservi balenata per la testa l’idea di stilare una sorta di classifica dei “più messaggiati”.

Ecco, la buona notizia è che si può fare, nonostante non tutti lo sappiano: d’altronde anche se WhatsApp è diventato il centro delle nostre comunicazioni quotidiane, non sempre ci dice tutto quello che vorremmo sapere. In questo caso, è più semplice di quanto sembri. Bastano pochi minuti e qualche trucco nascosto tra le impostazioni.

Contattati di frequente

Parliamo di trucchi perché no, WhatsApp non offre una classifica diretta dei contatti più messaggiati. Certo, cliccando sul + in alto nell’app (azione che compiamo generalmente quando vogliamo creare un gruppo) possiamo effettivamente vedere una lista di Contattati di frequente, ma non è attendibilissima.

Perché? Perché se per esempio nel corso dell’ultima ora si è avuto un fitto scambio con una persona che in realtà non sentiamo poi così spesso, questa persona apparirà in cima alla lista. Certo, è pur sempre un indicatore, ma ci sono dei modi per andare ancora più a fondo.

Le statistiche

Nelle impostazioni dell’app, per esempio, si trovano dati utili per orientarsi. Più precisamente, la sezione dedicata all’archiviazione mostra tutte le chat ordinate per spazio occupato. Anche in questo caso probabilmente non è una misura perfetta della frequenza dei messaggi, ma è comunque un primo indicatore attendibile, anche se una chat piena di foto o video può scalare la classifica anche con pochi scambi testuali.

Come vederla su iPhone?

Vai su Impostazioni

> Archiviazione e dati

> Gestisci spazio di archiviazione.

Troverai l’elenco completo delle chat ordinate per spazio occupato. Le conversazioni in cima sono quelle con più contenuti accumulati nel tempo.

Come vederla su Android?

Vai su Impostazioni

> Spazio di archiviazione e dati

> Gestisci spazio.

Anche qui le chat sono ordinate per dimensione complessiva.

Il trucco dell’esportazione

C’è poi un metodo più preciso per contare i messaggi reali, ma attenzione, è più faticoso. Consiste nell’esportare le singole conversazioni in formato testo. Per farlo bisogna aprire una chat, toccare il nome del contatto in alto, scorrere fino a Esporta chat e scegliere se includere o meno i media.

Si riceve dunque un file .txt che si può aprire su qualsiasi editor di testo. Se si ha dimestichezza con Excel o Google Fogli, si può incollare il contenuto del file e usare la funzione CONTA.SE per sapere esattamente quanti messaggi ha inviato ciascun partecipante. Per chi conosce Python, esistono script gratuiti online che analizzano automaticamente i file di esportazione e restituiscono grafici e statistiche dettagliate.

Usa app di terze parti (con cautela)

Sul mercato esistono applicazioni dedicate all’analisi delle chat di WhatsApp. Alcune funzionano offline elaborando direttamente il file di esportazione, il che le rende più sicure dal punto di vista della privacy.

Altre invece richiedono l’accesso diretto all’account, e in quel caso è bene procedere con attenzione: WhatsApp vieta esplicitamente l’uso di app non autorizzate nei suoi termini di servizio. Se un’app ti chiede le credenziali o di scansionare il QR code di WhatsApp Web per conto suo, è meglio lasciar perdere.

Perché farlo?

Analizzare le proprie abitudini di chat può essere un esercizio utile di consapevolezza digitale. Ci si accorge spesso di dedicare moltissimo tempo a conversazioni di gruppo che generano rumore ma poca sostanza, mentre i rapporti più significativi vengono coltivati in modo molto più sporadico di quanto si pensi. Sapere con chi si comunica davvero, e quanto, è il primo passo per scegliere meglio come usare il proprio tempo online.