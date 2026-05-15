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Hai bloccato qualcuno su Facebook e vuoi tornare indietro? Ecco come sbloccare un profilo da smartphone o PC e cosa cambia dopo.

Bloccare un profilo su Facebook può essere utile per interrompere contatti indesiderati o limitare le interazioni con una persona. In alcuni casi, però, la situazione cambia e si decide di ripristinare il contatto. Facebook consente di sbloccare profili e Pagine direttamente dalle impostazioni dell’account, sia da smartphone sia da PC.

L’operazione richiede pochi passaggi, ma è importante sapere cosa comporta. Dopo lo sblocco, infatti, il profilo potrà tornare a visualizzare i contenuti pubblici condivisi sull’account e potrà nuovamente interagire.

Come sbloccare un profilo Facebook da smartphone

Per sbloccare una persona tramite l’app di Facebook, bisogna aprire il menu principale dell’applicazione. Su iPhone il menu si trova generalmente nella parte inferiore destra dello schermo, mentre su Android compare in alto a destra.

Da qui occorre entrare nella sezione “Impostazioni e privacy” e successivamente in “Impostazioni”. Scorrendo la pagina fino all’area “Pubblico e visibilità”, è presente la voce dedicata al blocco dei profili.

All’interno della lista dei contatti bloccati compariranno i profili e le Pagine precedentemente limitati. A questo punto basta toccare “Sblocca” accanto al nome desiderato e confermare l’operazione.

La stessa procedura può essere utilizzata anche per sbloccare un nickname bloccato all’interno di un gruppo Facebook.

Come sbloccare un profilo Facebook da PC

La procedura desktop è simile a quella disponibile nell’app mobile, anche se alcune voci cambiano posizione.

Dal sito ufficiale del social network, bisogna cliccare sulla propria immagine del profilo in alto a destra e aprire la sezione “Impostazioni e privacy”. Entrando nelle impostazioni dell’account, nella colonna laterale compare l’area dedicata al blocco dei profili.

Qui Facebook mostra l’elenco completo delle persone e delle Pagine bloccate. Accanto a ogni nome è disponibile il pulsante “Sblocca”. Dopo aver confermato la scelta, il blocco verrà rimosso.

Anche da PC è possibile gestire eventuali nickname bloccati nei gruppi Facebook direttamente dalla stessa schermata.

Cosa succede dopo aver sbloccato un profilo Facebook?

Lo sblocco non ripristina automaticamente il rapporto precedente tra i due account. Se il profilo era stato rimosso dagli amici, sarà necessario inviare una nuova richiesta di amicizia per tornare collegati.

Dopo lo sblocco, la persona potrà nuovamente visualizzare i post pubblici condivisi sull’account Facebook. Nei gruppi, inoltre, potrà tornare a taggare il profilo e a interagire con i contenuti pubblicati.

Facebook specifica anche che, dopo aver sbloccato un profilo o una Pagina, non è possibile bloccarli immediatamente di nuovo. Esiste infatti un periodo di attesa prima che il blocco possa essere riattivato.

Va ricordato, infine, che lo sblocco non ripristina automaticamente eventuali connessioni precedenti legate ad amicizie o “Mi piace” alle Pagine. Tutti questi collegamenti devono essere eventualmente ripristinati manualmente.

Sbloccare un profilo Facebook richiede attenzione

Prima di sbloccare una persona su Facebook, è importante valutare bene la scelta. Una volta rimosso il blocco, il profilo potrà tornare a vedere i contenuti pubblici condivisi sull’account e a interagire di nuovo in alcuni contesti, come i gruppi.

Facebook prevede inoltre un periodo di attesa prima di poter bloccare nuovamente lo stesso profilo. Per questo motivo, prima di procedere, conviene controllare con attenzione le impostazioni di privacy e la visibilità dei contenuti condivisi.