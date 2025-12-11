Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nodokthr/iStock

In Sintesi

Si intensificano le voci secondo cui Apple starebbe testando una tecnologia completamente nuova per integrare i sensori del Face ID direttamente sotto al display degli iPhone 18 Pro e Pro Max.

Questo cambiamento potrebbe portare al ridimensionamento o all’eliminazione completa della Dynamic Island negli anni successivi.

Le voci sui futuri iPhone 18 Pro e Pro Max, attesi per settembre del prossimo anno, diventano sempre più insistenti e, se tutte le indiscrezioni fossero confermate, sembrano delineare la volontà di Apple di portare sui suoi smartphone uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni.

Secondo un nuovo rapporto, il colosso di Cupertino starebbe sperimentando una tecnologia completamente rinnovata per integrare i sensori del Face ID direttamente sotto al display; per funzionare questo nuovo sistema, dovrebbe sfruttare un particolare tipo di vetro in grado di rendere invisibili i componenti alla vista.

Un’ipotesi di cui si sente parlare già da diverso tempo e che potrebbe avere ripercussioni anche sulla Dynamic Island che, secondo alcuni, potrebbe addirittura scomparire.

Come cambieranno i prossimi iPhone 18 Pro e Pro Max

Secondo i rumor, al momento i test su questo nuovo componente sarebbero ancora in corso, tuttavia, se dovessero andare a buon fine, i prossimi iPhone 18 Pro e Pro Max potrebbero essere i primi device dell’azienda ad avere un sensore Face ID totalmente nascosto dal pannello frontale.

In questo modo, quindi, l’unico elemento visibile resterebbe il foro per la fotocamera anteriore, avvicinando il design degli iPhone alle soluzioni già adottate da alcuni concorrenti Android.

Naturalmente, da Cupertino non ci sono ancora conferme ufficiali e, al momento, tutto rimane nel periodo ipotetico. Comunque, secondo i leaker le possibilità per Apple sono essenzialmente due: un ridimensionamento (e forse un riposizionamento) della Dynamic Island oppure, tra uno o due anni, l’eliminazione completa del componente.

Questa incertezza, sarebbe dovuta ai test sui materiali con Apple che per adesso non avrebbe ancora definito completamente l’architettura del pannello frontale.

Intanto che il colosso della tecnologia valuta il da farsi, i vari fornitori coinvolti nella catena produttiva si starebbero comunque preparando all’eventuale introduzione dei nuovi sensori sotto-schermo, predisponendo materiali e componenti necessari per un Face ID completamente rinnovato.

Tuttavia questo processo richiede test estesi e una fase di calibrazione molto complessa, soprattutto considerando gli elevati standard qualitativi richiesti dall’azienda di Cupertino. Questo, secondo alcuni, potrebbe addirittura far slittare la cosa alla generazione di iPhone successiva ma, anche qui, non ci sono ancora conferme ufficiali.

La strategia di Apple per i futuri iPhone Pro

Come già accennato, l’integrazione del Face ID sotto al display riguarderà esclusivamente iPhone 18 Pro e Pro Max, in linea con la strategia di Apple di riservare le innovazioni più avanzate ai modelli di fascia alta. Le varianti standard e plus, invece, potrebbero mantenere la tecnologia attuale e avere accesso a questa novità soltanto nei prossimi anni, contribuendo a mantenere una netta differenziazione interna alla gamma.

Al momento non sappiamo altro al riguardo ma, dato che i test sono ancora in corso, è lecito ipotizzare che per saperne di più bisognerà attendere i prossimi mesi, quando Apple entrerà nella fase conclusiva della progettazione hardware.