Pixel 11, le prime indiscrezioni sui prossimi smartphone di Google

Quando arrivano i prossimi Google Pixel 11, quanto costeranno e quali saranno le loro specifiche tecniche. Le prime indiscrezioni sui nuovi smartphone di Big G

In Sintesi

Secondo una recente fuga di notizie il Google Pixel 11 punterà sull’efficienza energetica e sull’intelligenza artificiale con il nuovo chip Tensor G6 a 2 nm.

La serie dovrebbe essere presentato ufficialmente ad agosto 2026 e mantenere prezzi in linea con la generazione precedente.

Google Pixel 10 (in foto) è disponibile solo da poche settimane ma nonostante questo l’attenzione del web è già proiettata al futuro, e poche ore fa, Android Authority ha reso note alcune significative indiscrezioni sul prossimo Google Pixel 11.

Niente di confermato, si intende, ma questa massiccia fuga di notizie, delineano chiaramente la strategia dei futuri smartphone del colosso di Mountain View che non punterà a un salto generazionale di chissà quale portata, ma scommetterà tutto sull’efficienza energetica e, ovviamente, sull’intelligenza artificiale

Le presunte specifiche tecniche del Google Pixel 11

Come accaduto anche per le generazioni precedenti, anche la prossima serie di Google Pixel sarà composta da quattro varianti, i cui nomi in codice prendono spunto dal mondo degli orsi:

Pixel 11 — cubs (4CS4)

Pixel 11 Pro — grizzly (CGY4)

Pixel 11 Pro XL — kodiak (PKK4)

Pixel 11 Pro Fold — yogi (9YI4)

Secondo Android Authority una delle novità più interessanti di questi smartphone sarà il nuovo SoC Tensor G6. Questo chip sarà realizzato di nuovo da TSMC e sarà uno dei primi ad utilizzare la tecnologia a 2 nm.

Lato prestazioni, le indiscrezioni suggeriscono che non ci sarà un salto prestazionale enorme rispetto al Tensor G5 ma, come anticipato, Google scommette sull’ottimizzazione dell’efficienza energetica e sulla gestione termica.

Per mantenere bassi i costi di produzione, però, pare che Big G voglia eliminare il supporto al ray tracing per la GPU anche se l’azienda continuerà a puntare sull’IA con una TPU principale (l’acceleratore AI) di nuova generazione e, in aggiunta, una nano-TPU secondaria, destinata a gestire le operazioni a basso consumo energetico.

Per quanto riguarda il comparto fotografico ci saranno diversi miglioramenti sia a livello hardware che software. Tra le funzionalità in fase di sviluppo troviamo:

una sfocatura cinematografica 4K che opera a 30 fotogrammi al secondo

la reilluminazione video, uno strumento per modificare l’illuminazione in fase di post-produzione.

una modalità Video Ultra-Low Light, per catturare immagini di alta qualità anche con poca luce

Inoltre, in esclusiva per i modelli Pro, dovrebbe essere introdotta anche una nuova impostazione per il teleobiettivo che consentirà uno zoom digitale fino a 100x, sfruttando il machine learning per unire dati ottici e.

Infine, Google starebbe testando una fotocamera a infrarossi nascosta sotto il display, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza del riconoscimento facciale.

Quando arriva il Pixel 11 e quanto costerà

Negli anni recenti, Google ha anticipato la presentazione dei suoi modelli Pixel 9 e Pixel 10 ad agosto e anche il prossimo modello si può presumere che sarà annunciato ad agosto 2026.

Per quanto riguarda i costi, gli analisti ritengono che i prossimi Pixel manterranno un allineamento con la generazione precedente. I prezzi stimati sono: