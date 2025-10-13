Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

È in fase di test una nuova interfaccia di Instagram basata su schede: come è fatta, quando sarà disponibile per tutti e come cambierà l’esperienza sul social

AngieYeoh / Shutterstock.com

In sintesi

Instagram sta testando una nuova interfaccia basata su schede che punta a mettere al centro dell’esperienza dell’utente le funzioni più usate dell’app: Reel e DM.

La novità dovrebbe essere lanciata ufficialmente in futuro, ma non è ancora chiaro quando potrebbe accadere.

Instagram potrebbe cambiare faccia a breve, rivoluzionando l’esperienza utente sulla piattaforma. Recentemente Adam Mosseri, Head of Instagram, ha infatti annunciato su Threads che è attualmente in fase di test una nuova interfaccia basata su schede. La novità, non ancora lanciata ufficialmente, è stata messa a punto dal team di sviluppatori in funzione di ciò che gli utenti oggi utilizzano maggiormente sull’app, ovvero Reel e Messaggi diretti.

Come è fatta la nuova interfaccia a schede di Instagram

Mosseri ha spiegato che la nuova interfaccia di Instagram si articolerà in tre schede e che per gli utenti sarà possibile passare da una all’altra in modo intuitivo, con il semplice gesto dello scorrimento. La prima scheda è dedicata a Storie e Feed (come già accade ora), la seconda ai Reel, e la terza ai Messaggi Diretti (alias DM, Direct Messages).

Il CEO di Instagram, come accennato, ha motivato questo aggiornamento spiegando che attualmente gli utenti del social utilizzano principalmente Reel e DM. La nuova organizzazione delle schede avrebbe dunque lo scopo di mettere in primo piano queste funzionalità più popolari, che hanno effettivamente trainato la crescita di Instagram negli ultimi anni.

Come avere l’interfaccia di Instagram aggiornata?

Al momento non è noto se e quando questa nuova interfaccia di Instagram verrà lanciata ufficialmente, diventando così disponibile per tutti gli utenti a livello globale.

La strategia scelta da Mosseri e dal team, consapevoli che si tratta di un cambiamento a cui le persone dovranno abituarsi, è stata infatti quella di iniziare con una fase di test. Ecco perché per ora solo alcuni utenti selezionati hanno la possibilità di provare la novità in anteprima, dando feedback agli sviluppatori.

Probabilmente, sulla base di questi riscontri si deciderà se, quando e in quale forma la versione aggiornata verrà definitivamente introdotta sulla piattaforma.

Come sta cambiando Instagram negli anni

L’aggiornamento dell’interfaccia di Instagram non è un intervento isolato, ma si inserisce in un processo che già da qualche tempo sta segnando una profonda e graduale trasformazione di questo social media.

L’intenzione è evidentemente quella di distanziarsi sempre di più dall’idea di un social esclusivamente o prevalentemente fotografico, un’identità che ha caratterizzato Instagram nei suoi primi anni. Le cose sono cambiate soprattutto con l’avvento dei Reel e la crescente popolarità dei video brevi, ma anche con la sempre maggiore presenza di contenuti professionali – o meglio, con la professionalizzazione della creazione di contenuti.

Quest’ultima è una tendenza emersa negli ultimi anni in diversi social media, così come la tendenza a usare i social soprattutto per la comunicazione privata e in gruppi ristretti. Le modifiche di Instagram recentemente annunciate vanno proprio nella direzione di questi trend.