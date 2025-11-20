Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

Il primo iPhone pieghevole di Apple è atteso per il 2026, con l’obiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento nel settore degli smartphone foldable.

Le voci indicano che il device avrà una batteria ad alta capacità. Altri rumor parlano di un display da 7,8 pollici e uno esterno da 5,5 pollici, il Touch ID nel pulsante laterale e l’utilizzo delle sole eSIM.

Il debutto del primo iPhone pieghevole di Apple (chiamato forse iPhone Fold) è previsto per il prossimo anno, ma il progetto continua a essere un mistero.

In rete, grazie all’incessante lavoro dei leaker, stanno circolando diverse voci sul design e sulle specifiche tecniche di questo attesissimo foldable. Tuttavia, pur non essendoci ancora conferme ufficiali, pare il colosso di Cupertino stia facendo le cose in grande, sviluppando un dispositivo con la migliore tecnologia a disposizione, pronto ad arrivare sul mercato con un obiettivo chiaro: diventare un nuovo punto di riferimento nel settore degli smartphone pieghevoli

Le ultime novità sull’iPhone pieghevole

Le indiscrezioni più recenti su iPhone Fold provengono da un leaker coreano, yeux1122, che ha anticipato che Apple starebbe testando batterie comprese tra 5.400 e 5.800 mAh, valori mai visti prima su un iPhone.

Se confermati, questi numeri posizionerebbero il primo pieghevole di Apple ai vertici della categoria, con tutti i principali competitor che si fermano più indietro: il Google Pixel 10 Pro Fold, ad esempio, ha una capacità di 5.015 mAh, mentre il Samsung Galaxy Z Fold 7 arriva a 4.400 mAh. Un margine che, nella pratica, potrebbe tradursi in una significativa autonomia extra, elemento cruciale per un dispositivo dotato di due display e numerosi componenti ad alto consumo energetico.

Stando sempre alle indiscrezioni condivise da yeux1122, il focus sulla batteria non sarebbe un dettaglio marginale, ma una parte integrante della strategia del colosso di Cupertino che starebbe lavorando duramente sull’ottimizzazione dei componenti interni per ridurre consumi e dimensioni.

A sostegno di queste informazioni è intervenuto anche l’analista Ming-Chi Kuo, secondo cui il pieghevole utilizzerà celle ad alta densità, una tecnologia che consente di aumentare la capacità mantenendo dimensioni più contenute.

Altre indiscrezioni su iPhone Fold

Secondo le altre indiscrezioni in rete dispositivo dovrebbe avere display principale da 7,8 pollici, affiancato da un pannello esterno da 5,5 pollici a smartphone chiuso.

Una novità interessante riguarda la biometria: al posto del Face ID, Apple dovrebbe integrare Touch ID nel pulsante laterale, seguendo l’approccio già adottato su iPad Air e iPad mini. Una scelta che, probabilmente, è stata dettata dai vincoli tecnici dei display flessibili e dalla volontà di massimizzare la superficie utilizzabile.

Per quanto riguarda il processore non ci sono conferme al riguardo, ma visto che questo smartphone dovrebbe uscire il prossimo anno è lecito ipotizzare che l’azienda scelga il futuro chip A20 (o A20 Pro) che, naturalmente, sarà in dotazione anche nei prossimi iPhone 18.

Da quello che sappiamo il comparto fotografico dovrebbe comprendere due sensori posteriori e due sensori anteriori che consentono di accedere alla fotocamera frontale sia a smartphone chiuso che a smartphone aperto. Non ci sono ancora conferme al riguardo, ma il device potrebbe avere una configurazione simile a quella di iPhone 17, con due fotocamere da 48 MP e una frontale (due in questo caso) da 18 MP.

Lato connettività, l’iPhone pieghevole dovrebbe avere in dotazione il nuovo modem Apple C2, confermando quindi il crescente distacco da Qualcomm. Inoltre, pare che questo modello non avrà alcuno slot fisico per la SIM, con una scelta orientata unicamente verso l’eSIM.

Quando esce iPhone Fold

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato nella seconda metà del 2026, presentato accanto ai modelli iPhone 18 Pro. Il pieghevole andrà a posizionarsi direttamente nel segmento premium, con un prezzo che, secondo gli analisti, potrebbe essere compreso tra i 2000 e i 2300 dollari.