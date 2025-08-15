Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nodokthr/iStock

In questi giorni appassionati e addetti ai lavori sono concentrati sulla (prossima) uscita del nuovo iPhone 17, che dovrebbe essere presentato ufficialmente il 9 settembre. Tuttavia, il noto analista Ming-Chi Kuo ha già spostato l’attenzione sulla generazione successiva, gli iPhone 18, condividendo indiscrezioni molto interessanti sul futuro chip A20 che dovrebbe garantire un balzo enorme nelle prestazioni del device.

Cosa sappiamo del futuro processore A20

Secondo Kuo, il futuro chip A20, segnerà il passaggio dalla tecnologia di packaging attuale, l’InFO (Integrated Fan-Out), a una più avanzata denominata WMCM (Wafer-level Multi-Chip Module), un innovativo sistema che rivoluzionerà il modo in cui i componenti del chip vengono assemblati.

A differenza del metodo InFO, infatti, il WMCM permette di integrare direttamente sul wafer componenti diversi, come il SoC e la memoria RAM, eliminando la necessità di un interposer o di un substrato separato.

Questa novità garantisce due vantaggi principali: una maggiore efficienza del componente e dimensioni ridotte, perché l’eliminazione degli strati intermedi rende i chip più compatti, permettendo di ottenere una densità di componenti superiore.

Per quanto riguarda le prestazioni, riducendo la distanza fisica tra il processore e la memoria, il WMCM abbatte notevolmente la latenza e migliora la velocità di comunicazione tra i componenti. Questo miglioramento sarà fondamentale per i carichi di lavoro intensivi, come l’elaborazione delle funzioni di Apple Intelligence e il gaming di fascia alta ad esempio, con la promessa di un netto aumento delle prestazioni affiancato a una potenziale riduzione dei consumi energetici.

Oltre al WMCM, sappiamo anche che il chip A20 sarà realizzato con un processo produttivo a 2 nm. Questo ulteriore balzo tecnologico, garantirà al futuro hardware a disposizione di Apple tutta la potenza necessaria per gestire le nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale che, come ben noto, giocano un ruolo centrale nella strategia di sviluppo futura del Colosso di Cupertino.

Che altro sappiamo di iPhone 18

Chiaramente è ancora troppo presto per avere conferme su altri dettagli dell’iPhone 18 ma, stando a quel che si legge in rete, oltre alle rivoluzioni in materia di hardware, pare che Apple abbia in mente anche dei cambiamenti estetici significativi per i futuri melafonini.

Dopo che la generazione iPhone 17 avrà introdotto la cosiddetta camera bar che conterrà le fotocamere posteriori dei nuovi device, la prossima generazione potrebbe portare interessanti miglioramenti al design frontale.

Si dice, infatti, che l’attuale notch che ospita il Face ID, la Dynamic Island e la fotocamera frontale possa essere drasticamente ridotta o addirittura trasformata in un semplice foro, aprendo la strada a un display che sarà, praticamente, quasi tutto schermo.

Naturalmente, ci si muove ancora nel periodo ipotetico e, anche se i rumor condivisi da analisti come Ming-Chi Kuo si sono rivelati spesso attendibili, è bene prendere queste informazioni per quello che sono, delle semplici indiscrezioni e attendere pazientemente che Apple riveli qualcosa in più sui suoi futuri smartphone.