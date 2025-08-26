Samsung potrebbe rinnovare il design del Galaxy S26 Ultra, cosa sappiamo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il Galaxy S26 Ultra potrebbe presentare un design meno spigoloso e con angoli più arrotondati, per migliorare l’ergonomia e la maneggevolezza.

Questo cambiamento potrebbe essere legato anche alla possibile rimozione della S Pen, che richiedeva un alloggiamento e quindi una forma più regolare.

Secondo alcune recenti indiscrezioni il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe arrivare sul mercato con un design rinnovato e “meno spigoloso” rispetto ai modelli precedenti.

Un’indiscrezione interessante che potrebbe rivelare molto della strategia del colosso sudcoreano tra miglioramenti nell’ergonomia e l’idea di portare in commercio un dispositivo con un look più moderno, simile forse a quello degli iPhone.

Samsung Galaxy S26 Ultra, il cambio di design

Uno dei tratti distintivi della serie Galaxy S sono sempre stati questi bordi netti che, per molti utenti, potevano rappresentare un problema sia l’ergonomia. Oltretutto, mettere in tasca device così squadrati poteva rappresentare un problema e, per alcuni, una scomodità.

A partire dal Galaxy S25 Ultra (in foto), Samsung ha iniziato ad “addolcire” le forme del suo top di gamma, introducendo una cornice in titanio più arrotondata, sacrificando in parte il design per migliorare la maneggevolezza.

Stando a quanto condiviso dal noto leaker Ice Universe, pare che il Galaxy S26 Ultra porterà avanti questa tendenza presentandosi con angoli ancora più arrotondati.

Ma se da un lato questa decisione potrebbe essere giustificata con un rinnovamento del design, dell’altro potrebbe rispecchiare anche l’ipotetica decisione di abbandonare la S Pen, un componente storicamente inserito all’interno dello smartphone in un apposito alloggiamento che corre lungo uno dei bordi del dispositivo, che anche per questo motivo doveva essere più regolare possibile.

Pare che la decisione di togliere la penna smart dalla dotazione, sia anche un modo per agevolare questo arrotondamento delle forme, anche se questa assenza potrebbe non piacere a tutti.

Che altro sappiamo del Galaxy S26 Ultra

Secondo le prime indiscrezioni, il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra promette miglioramenti significativi anche nell’hardware.

Il display dovrebbe avere una risoluzione di 3.120×1.440 pixel e un refresh rate variabile fino a 120 Hz. Inoltre, grazie a cornici nettamente più sottili, lo schermo del dispositivo dovrebbe arrivare a 6,89 pollici (dai 6,86 del modello precedente), pur senza aumentare le dimensioni dello smartphone.

Il processore dovrebbe essere Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, affiancato da 16 GB di RAM e una memoria di archiviazione interna che può arrivare fino a 1 TB. Questo chip non è ancora ufficiale, ma è lecito ipotizzare che la versione ottimizzata per Galaxy sarà in grado di sfruttare al massimo le potenzialità di Galaxy AI.

Per quanto riguarda il comparto fotografico le informazioni sono limitate, ma pare che Samsung abbia scelto un sensore principale con apertura variabile, perscatti di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La batteria dovrebbe avere una capacità di circa 5.000 mAh o superiore e sembra anche che il colosso sudcoreano abbia aumentato la velocità di ricarica fino a 60 W. Infine il dispositivo verrà lanciato con Android 16, con Samsung che dovrebbe garantire i consueti 7 anni di aggiornamenti già offerti per i modelli precedenti.