In Sintesi

Per i Pixel 10a, Google potrebbe usare un processore Tensor G4, già visto a bordo dei precedenti Google Pixel della serie 9.

Questo si tradurrà in prestazioni ridotte rispetto alla serie 10 con Tensor G5 e, forse, all’assenza di alcune funzioni AI esclusive.

I Google Pixel 10 sono arrivati sul mercato da poco e sul web c’è già qualcuno che sta parlando dei nuovi Google Pixel 10a, il modello economico dell’azienda di Mountain View. Secondo alcune recenti indiscrezioni, però, stavolta il colosso della tecnologia ha in mente un importante cambiamento per il comparto hardware del suo prossimo smartphone.

Come sarà il Google Pixel 10a

Secondo alcune recenti indiscrezioni diffuse su Telegram da Mystic Leaks, il Pixel 10a rappresenterebbe una significativa deviazione dalla tradizione di Google, soprattutto per quanto riguarda il processore.

Si dice, infatti, che a differenza dei modelli principali della serie Pixel 10 (che include Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold), equipaggiati con il nuovo Tensor G5, il Pixel 10a adotterebbe un chip più vecchio, il Tensor G4, già utilizzato sulla serie precedente e, naturalmente, anche sul Pixel 9a (in foto).

Questa scelta potrebbe segnare un punto di svolta nella strategia di Google, che ha sempre utilizzato lo stesso chip su tutta la gamma di dispositivi Pixel.

Tuttavia, il passaggio a un processore meno potente per il modello “economico” potrebbe creare una divisione più netta tra i dispositivi premium e quelli destinati a una fascia di mercato più accessibile, riducendo così il prezzo del nuovo modello della serie a, ma anche sacrificando alcune funzionalità avanzate.

Il processore Tensor G4, infatti, per quanto potente e pienamente compatibile con Gemini, non sarebbe compatibile con le più recenti funzioni basate sull’intelligenza artificiale che resteranno un’esclusiva per la serie regolare o comunque saranno meno efficienti sul prossimo low-cost di Google. Oltre a questo, rispetto al Tensor G5, anche le prestazioni saranno inferiori ed è lecito aspettarsi una minore reattività nelle operazioni quotidiane, tempi di caricamento più lunghi e una gestione meno fluida delle applicazioni più avide di risorse.

Stando sempre a quanto condiviso da Mystic Leaks per mantenere il prezzo del Pixel 10a contenuto Google utilizzerà anche una memoria più economica, una UFS 3.1 al posto della più veloce UFS 4.0 che troviamo sui modelli di fascia alta.

Infine, sembra anche che il prossimo Pixel della serie dovrà fare a meno della fotocamera con teleobiettivo, una caratteristica che è stata introdotta per la prima volta anche nel modello base della serie Pixel 10 ma che, sempre per questioni economiche, non dovrebbe essere presente su questa versione.

Quando arriverà il Google Pixel 10a

Al momento Mystic Leaks non ha condiviso informazioni ufficiali riguardanti la data di lancio del Pixel 10a. Tuttavia è possibile che anche il nuovo modello arrivi nei primi mesi del 2026, proprio come accaduto col Pixel 9a presentato ad aprile 2025.

Altro grande dubbio riguarda il prezzo di mercato. Tutto dipenderà, ovviamente, dalla scheda tecnica, ma se davvero questo device avrà a bordo un processore “più vecchio” è chiaro che il prezzo dovrà essere nettamente più basso dei 549 euro necessari per acquistare il precedente modello.

In conclusione possiamo dire che il Google Pixel 10a potrebbe realmente rappresentare una proposta interessante per gli utenti, a patto che abbia davvero un prezzo più accessibile rispetto ai modelli regolari; altrimenti c’è il rischio che le persone possano ripiegare su un Google Pixel 9 che rimane comunque un top di gamma, seppur di passata generazione.