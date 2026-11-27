123RF

Durante il Black Friday aumentano i falsi negozi online, che possono sottrarre denaro e dati personali o vendere prodotti contraffatti.

Prima di acquistare, è utile controllare prezzi, indirizzo web, reputazione e dati commerciali dello store, oltre a cercare recensioni indipendenti.

Verificare pagamenti e connessione aiuta a ridurre i rischi, ma né la pubblicità sui social né il protocollo HTTPS garantiscono l’affidabilità.

Il rischio di incappare in un sito civetta o in un finto negozio online può aumentare esponenzialmente durante certi periodi dell’anno.

Una di queste finestre è sicuramente quella del Black Friday, quando la ricerca dell’offerta migliore può abbassare la propria soglia d’attenzione. Dietro sconti allettanti e siti che imitano quelli dei marchi più conosciuti possono nascondersi vere e proprie trappole informatiche tese abilmente da reti criminali che traggono profitto da questi raggiri.

Incappando in questi siti si può andare incontro a diverse conseguenze. In alcuni casi potremmo pagare per dei prodotti che non arriveranno mai. In altri casi, i beni acquistati potrebbero arrivare, ma essere contraffatti o di scarsa qualità. In altri casi ancora, potremmo rimanere vittima di furti d’identità, a causa di dati personali e finanziari sottratti tramite questi siti esca.

Prima di inserire i dati della carta di credito e confermare un ordine, è quindi importante verificare alcuni elementi. Vediamo nella fattispecie 7 controlli da fare per scovare siti civetta e falsi negozi online.

Diffida di prezzi eccessivamente bassi

Un primo, grosso, campanello d’allarme è il prezzo. Se è troppo basso, è probabile che ci sia qualcosa che non va.

Pensiamo, per esempio, a uno smartphone di ultima generazione venduto a metà del suo normale prezzo di mercato oppure a un elettrodomestico ultra-accessoriato, che viene proposto con uno sconto inspiegabilmente alto.

Uno sconto elevato non significa necessariamente che ci si trova di fronte a truffa, questo sia ben chiaro. Confrontare il prezzo presente su un sito con quello di altri negozi affidabili, però, può essere utile per individuare eventuali criticità che sarebbe bene non ignorare.

Verifica l’indirizzo del sito

Fare una verifica dell’indirizzo del sito è un’altra mossa importante da fare. Questo perché i truffatori possono modificare anche una sola lettera dell’URL, aggiungere parole o utilizzare estensioni differenti, rimandando così su siti esca costruiti appositamente per perpetrare reati informatici.

Con questa tecnica, chiamata typosquatting, un truffatore potrebbe farti credere ad esempio di essere finito sul sito di Amazon o di eBay cambiando una sola lettera dall’URL, e così, anziché visitare amazon.it o ebay.it, potresti ritrovarti su un portale che imita alla perfezione quello di questi famosi store online.

Presta attenzione anche ai link ricevuti tramite e-mail, SMS e social network, non cliccando su quelli sospetti. Se proprio vuoi acquistare da un negozio online che conosci, digita manualmente il suo indirizzo nel browser oppure clicca sul segnalibro che hai aggiunto nei preferiti.

Il riferimento a un marchio conosciuto in un messaggio o in una pubblicità non garantisce che il collegamento a quel sito sia legittimo.

Analizza la reputazione dello store

Se acquisti da store online meno conosciuti, dovresti prestare ancor più attenzione. Un’azione pratica con cui potete verificare l’affidabilità del sito è analizzare l’età del suo dominio. I siti fraudolenti possono essere creati pochi giorni prima di una campagna promozionale e sparire subito dopo aver colpito eventuali vittime.

Per verificare l’età di un dominio potresti utilizzare servizi gratuiti come Who.is e ICANN Lookup. Se un negozio dichiara di operare da anni, ma il suo dominio è stato registrato da poche settimane, approfondisci la questione. È un altro potenziale segnale di pericolo.

Un’attività commerciale in regola dovrebbe indicare pubblicamente:

la propria denominazione,

un indirizzo fisico,

la partita IVA

i recapiti dedicati all’assistenza clienti.

Verifica quindi che anche le informazioni commerciali dello store siano coerenti tra loro.

La partita IVA può essere controllata facilmente e gratuitamente attraverso il servizio ad hoc dell’Agenzia delle Entrate o, per gli operatori intracomunitari, tramite il sistema europeo VIES. Attenzione, però: una partita IVA valida non garantisce che il negozio sia legittimo. I truffatori potrebbero utilizzare i dati di un’impresa realmente esistente.

Se trovi un numero telefonico, prova a contattarlo. Anche una chat può essere utile per verificare la disponibilità dell’assistenza. Recapiti non funzionanti e risposte poco credibili sono ulteriori segnali da non sottovalutare.

Verifica le recensioni degli altri acquirenti

Prima di acquistare su un qualunque negozio online che non conosci, cerca il suo nome sui motori di ricerca insieme a termini come “recensioni”, “opinioni” e “truffa”. Consulta anche piattaforme indipendenti e forum.

Alcune dritte per quanto riguarda le recensioni:

Non fidarti soltanto dei commenti pubblicati sul sito del venditore, visto che potrebbero essere falsi.

Attenzione a recensioni esterne che sono molto simili tra loro o che sono generiche.

Occhio alla data di pubblicazione di queste recensioni: se sono concentrate in pochi giorni potrebbero essere state prodotte in modo artificioso dai presunti truffatori che hanno messo in piedi il finto negozio online.

Attenzione ai negozi pubblicizzati sui social

I falsi e-commerce possono raggiungere le vittime anche attraverso inserzioni sponsorizzate su Facebook, Instagram e TikTok. In questo caso, i truffatori creano profili curati, pubblicano video promozionali e propongono sconti particolarmente aggressivi.

La presenza di una pubblicità su una piattaforma conosciuta non garantisce l’affidabilità del venditore. Controlla sempre il sito di destinazione e cerca informazioni indipendenti.

Verifica i metodi di pagamento

Un sesto controllo che ti suggeriamo di fare riguarda i metodi di pagamento. Diffida dei negozi che accettano esclusivamente bonifici verso conti sconosciuti o trasferimenti di denaro tramite servizi come Western Union e MoneyGram. Recuperare le somme versate in quel caso potrebbe essere un’impresa ardua da portare a termine.

Carte di credito e servizi come PayPal offrono invece procedure per contestare in determinate situazioni possibili transazioni sospette. Se metodi come questi ultimi non sono garantiti, faresti bene a insospettirti.

Controlla che la connessione sia protetta

Un ultimo controllo che dovresti fare è la presenza del protocollo HTTPS. Questo serve a proteggere attraverso la crittografia i dati scambiati tra il dispositivo e il sito, rendendone più difficile l’intercettazione.

Attenzione, però: la presenza del protocollo HTTPS non certifica l’affidabilità del negozio. Anche un sito creato per truffare può disporre di un certificato valido. Non considerare quindi il lucchetto nel browser una garanzia di sicurezza assoluta.