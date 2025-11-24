Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

La scrittura con l'AI è difficile da individuare, ma Wikipedia ha creato una guida interna che svela segnali, abitudini e formule tipiche dei modelli linguistici

Casimiro PT / Shutterstock

In sintesi

Un testo scritto dall’IA tende a usare formule generiche, enfatizzare l’importanza dei temi e descrivere dettagli irrilevanti come se fossero decisivi.

Wikipedia ha elaborato una guida interna, nata dal Project AI Cleanup, che aiuta gli editor a riconoscere questi modelli ricorrenti.

Riconoscere con assoluta certezza un testo scritto da un’intelligenza artificiale non è semplice. Eppure a volte nasce un sospetto sottile, legato soprattutto alla sensazione di leggere frasi fatte, formule sempre uguali o espressioni generiche che risultano piatte. Russell Brandom, autore su TechCrunch, sostiene di aver trovato su Wikipedia la guida più completa e utile oggi disponibile per individuare la scrittura generata da algoritmi: si tratta di un documento elaborato dagli stessi editor dell’enciclopedia online per difendere la qualità delle sue pagine.

Perché Wikipedia vuole evitare la scrittura IA

Wikipedia è una enciclopedia online e una piattaforma basata su contributi volontari e su una rigorosa verifica delle fonti. L’arrivo massiccio dei modelli linguistici, che hanno reso la scrittura automatica e rapidissima, ha però aperto la porta a un rischio: il proliferare di testi apparentemente credibili ma in realtà privi di verificabilità, colmi di generalizzazioni e di fatto incapaci di rispettare gli standard dell’enciclopedia.

Per affrontare il problema, nel 2023 è nato Project AI Cleanup, un’iniziativa con cui gli editor di Wikipedia hanno cercato di comprendere, monitorare e ridurre l’impatto dei contenuti generati automaticamente.

Ogni giorno sulla piattaforma vengono effettuate milioni di modifiche, e molte di queste potrebbero provenire da modelli linguistici. Per questo motivo il gruppo ha elaborato una guida interna, approfondita e basata su casi reali, pensata per aiutare gli editor a riconoscere la scrittura IA in modo sistematico.

Come si riconosce un testo scritto dalla IA secondo Wikipedia

Secondo la guida redatta dagli editor, gli strumenti automatici di rilevamento sono sostanzialmente inutili. L’unico metodo affidabile è il controllo umano, meglio se operato da un “occhio allenato”: bisogna osservare lo stile, la struttura e le abitudini linguistiche tipiche dei modelli.

Uno dei segnali più frequenti riguarda l’enfasi ingiustificata. I testi generati dall’IA tendono infatti a spiegare perché un argomento è importante con formule vaghe e ricorrenti: “un momento cruciale”, “una tappa fondamentale”, “un fenomeno parte di un movimento più ampio” sono frasi che ricorrono molto spesso, anche se non sarebbero necessarie.

Inoltre, spesso i testi generati da IA includono digressioni retoriche che non aggiungono fatti, ma semplicemente cercano di rendere l’oggetto del discorso più significativo di quanto realmente sia.

Quali indizi suggeriscono che un testo è generato dalla IA

Un altro indizio è la descrizione dettagliata di apparizioni mediatiche minori. Questa strategia, che ricorda i testi promozionali, ha sempre lo scopo di amplificare l’importanza di un certo personaggio, oggetto o evento, e lo fa presentando come fonte autorevole anche il più breve e banale riferimento su un blog sconosciuto.

La guida mette inoltre in evidenza l’uso frequente di clausole finali che, ancora una volta, attribuiscono importanza a un fatto in modo generico, di solito attraverso participi presenti che “sottolineano”, “dimostrano” o “testimoniano” la rilevanza di qualcosa.

A tutto ciò, secondo gli editor di Wikipedia, nei testi generati dalla IA si aggiunge un linguaggio vagamente pubblicitario, che risulta piatto, banale e vuoto: i paesaggi sono sempre “suggestivi”, le città “vivaci”, luoghi “moderni e accoglienti”. Il risultato è una prosa che non è per niente adatta a un testo informativo destinato a una enciclopedia.