Amazon, come ricevere uno smartwatch Samsung in regalo: scopri l'offerta

Samsung

Partiamo dal dire che non si tratta di un titolo clickbait e nemmeno di una truffa, ma di una vera offerta disponibile da oggi su Amazon. La promo riguarda alcuni smartphone e smartwatch Samsung. Andiamo per ordine e spieghiamo come funziona l’offerta.

Fino al 26 aprile, acquistando alcuni smartphone Samsung, tra cui i nuovi Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra, si può richiedere in regalo sul sito di Samsung il Galaxy Watch8 LTE, ultima versione dello smartwatch top del colosso sudcoreano e dal valore commerciale di ben 459 euro. L’offerta, però, non finisce qui. Infatti, oltre a ricevere lo smartwatch, approfitti anche dalla promo disponibile su Amazon per questi smartphone. Ad esempio, trovi il Galaxy S26 Ultra con 512 gigabyte di memoria interna con uno sconto di ben 400 euro e lo puoi pagare a rate. Non perdere ulteriore tempo e clicca su questo link per accedere direttamente alla promo.

Galaxy S26 Ultra + Galaxy Watch8 in regalo

Galaxy S26 + Galaxy Watch8 in regalo

Galaxy S26 Plus + Galaxy Watch8 in regalo

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Come ricevere il Galaxy Watch8 LTE in regalo su Amazon

Un’occasione unica e che difficilmente troviamo sul sito di e-commerce. Acquistando uno dei telefoni top di gamma di Samsung puoi richiedere in regalo il Galaxy Watch8 LTE, smartwatch in grado di collegarsi autonomamente alla Rete e che ti aiuta a tenere sotto controllo diversi aspetti della tua salute, a partire dai principali parametri vitali.

Ad esempio, puoi acquistare su Amazon il Galaxy S26 Ultra approfittando dello sconto del 24% presente in pagina che ti fa risparmiare ben 400 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 259,80 euro. Condizioni che solo il sito di e-commerce sa offrire.

Cosa fare per richiedere lo smartwatch in regalo? Bisogna registrare l’acquisto su Samsung Members entro e non oltre il 17 maggio 2026 (l’acquisto del telefono, però, deve essere effettuato entro il 26 aprile 2026). Una volta caricata la prova di acquisto, si riceverà una e-mail da parte di Samsung per la validazione della promo. A quel punto devi solamente aspettare di ricevere il Galaxy Watch8 LTE direttamente a casa tua. I tempi di attesa possono variare da un minimo di un paio di settimane a poco più di un mese.

Galaxy S26 Ultra + Galaxy Watch8 in regalo

Galaxy S26 + Galaxy Watch8 in regalo

Galaxy S26 Plus + Galaxy Watch8 in regalo