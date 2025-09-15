Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Capita a tutti: dopo qualche chilometro, la fatica si fa sentire, le gambe sembrano pesanti e la mente comincia a chiedersi perché continuare. Ma la scienza ci dice che per resistere di più durante la corsa non basta pensare alle motivazioni che ci hanno spinto a partire. Ciò che fa davvero la differenza è il modo in cui ci concentriamo mentre corriamo: ecco come correre più a lungo senza stancarsi, attraverso strategie mentali precise da acquisire con un po’ di esercizio.

Nella mente dei runner

Un gruppo di psicologi della New York University ha studiato cosa accade nella mente dei runner durante gare di diversa lunghezza, dalle 5K alle 10 miglia. I ricercatori hanno scoperto che i corridori che riescono a mantenere il ritmo e arrivare fino in fondo non sono quelli che si ripetono frasi motivazionali sul perché correre sia importante, ma quelli che restringono l’attenzione sul compito immediato.

In altre parole, la maratona non si vince con la filosofia ma con il mindset per correre più a lungo, fatto di micro-obiettivi e di attenzione focalizzata. Questo “zoom mentale” sul prossimo passo o sul prossimo traguardo intermedio è una forma di autoregolazione che aiuta a gestire la fatica e a migliorare la performance.

Correre più a lungo focalizzando il pensiero

Il meccanismo è affascinante: man mano che lo sforzo aumenta, i runner di successo non allargano il loro pensiero ma lo restringono. Non si perdono nell’ambiente o nelle riflessioni astratte, ma guardano al traguardo, misurano il respiro, controllano il ritmo e il loro corpo.

È la cosiddetta focalizzazione mentale nella corsa, che secondo lo studio diventa sempre più intensa con l’avanzare dei chilometri. Questo non significa dimenticare il motivo per cui si corre, ma tradurre quell’obiettivo in azioni concrete: gestire la falcata, regolare l’andatura, distribuire le energie.

Strategie pratiche per la resistenza nella corsa

La ricerca ha rivelato che quasi tutti i partecipanti adottavano un approccio “implementativo”, cioè concentrato sul “come”, mentre solo in misura minore restavano con un pensiero “deliberativo”, quello che valuta pro e contro.

Questo è un punto cruciale: come migliorare la resistenza nella corsa dipende meno dall’autosuggestione e più dalla capacità di trasformare un grande obiettivo in piccoli passi. È un allenamento mentale che accompagna quello fisico e che funziona sia per i runner amatoriali sia per chi prepara una maratona.

Tagliare il traguardo concentrandosi su obiettivi concreti

Questi risultati ribaltano un’idea molto diffusa: non è la motivazione astratta a spingerci oltre la fatica, ma un insieme di strategie mentali su intenti concreti per correre meglio. Per chi vuole resistere di più nella corsa, la chiave è imparare a usare l’attenzione come strumento di performance.

Immaginare il traguardo, contare i passi, gestire il respiro: sono tecniche semplici, ma supportate da dati sperimentali. È così che i corridori trasformano la sofferenza in determinazione e tagliano il traguardo anche quando tutto sembra più difficile.

Un approccio utile a tutti

Non serve essere atleti professionisti per sfruttare questi consigli. Chiunque voglia superare la fatica nella corsa può allenare la mente a rimanere concentrata sul come riuscirci anziché sul perché farlo. Dalla 5K alla maratona, la vera sfida non è solo nelle gambe ma nella testa. E la buona notizia è che questa capacità si può sviluppare con la pratica, trasformando ogni allenamento in un’occasione per affinare il proprio focus e imparare come correre più a lungo senza stancarsi.