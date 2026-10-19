Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Il cavo si muove e la ricarica si interrompe? Potrebbe esserci polvere nella porta USB. Ecco come capirlo e intervenire senza danneggiare il connettore.

iStock

Polvere e pelucchi possono ostruire le porte USB, causando ricariche intermittenti, lente o con connettori che non entrano correttamente.

Prima di intervenire, è utile provare un altro cavo e controllare la porta da spenta, senza inserire oggetti.

La pulizia richiede cautela: evitare strumenti appuntiti e liquidi, e rivolgersi a un tecnico in caso di danni o ostruzioni persistenti.

Una ricarica che si interrompe al minimo movimento del cavo potrebbe dipendere dalla sporcizia accumulata nella porta USB. Con l’uso quotidiano, polvere e pelucchi possono depositarsi all’interno del connettore, soprattutto negli smartphone che teniamo abitualmente in tasca. Col tempo, questi residui possono compattarsi e impedire al cavo di inserirsi fino in fondo. Il problema può interessare anche tablet e computer, ma bisogna fare attenzione: una pulizia eseguita nel modo sbagliato rischia di danneggiare i contatti elettrici.

Come capire se una porta USB è sporca

Uno dei segnali più comuni è una ricarica che si interrompe appena si muove il cavo. Potresti anche accorgerti che il connettore USB-C non entra completamente nella porta o che tende a muoversi più del solito. A volte la ricarica diventa insolitamente lenta, anche se questo problema può avere altre cause, come un alimentatore difettoso o le impostazioni del dispositivo.

Prima di provare a pulire la porta, fai una verifica: collega un altro cavo compatibile e sicuramente funzionante. Se la ricarica torna normale, è probabile che il problema dipendesse dal vecchio cavo.

Se invece il difetto persiste, spegni il dispositivo e controlla l’interno della porta USB aiutandoti con una torcia, senza inserire alcun oggetto. È una verifica consigliata per individuare eventuali residui vicino ai contatti metallici.

Come pulire le porte USB senza danneggiarle

Prima di iniziare, spegni il dispositivo e scollega tutti i cavi. Nel caso di un computer, assicurati di aver staccato anche l’alimentatore. Puoi quindi orientare la porta verso il basso, così da favorire la fuoriuscita dei residui più leggeri senza dover toccare i contatti.

Iniziamo con un metodo piuttosto semplice: tenere il connettore rivolto verso il basso e picchiettare delicatamente il telefono contro il palmo della mano. Questo movimento può aiutare a far uscire la polvere e i detriti non incastrati. Se però i pelucchi si sono compressi sul fondo della porta, potrebbe non essere sufficiente.

Le indicazioni per la pulizia cambiano a seconda del dispositivo. Prima di utilizzare una spazzola morbida o qualsiasi altro strumento, è quindi opportuno verificare le istruzioni del produttore.

Se la porta USB-C è ostruita e lo sporco non viene via facilmente, evita di insistere. Forzare la rimozione dei residui potrebbe danneggiare il connettore. Quando il cavo non riesce più a inserirsi correttamente, la scelta più prudente è rivolgersi a un tecnico.

Cosa non usare per pulire una porta USB

Uno degli errori più rischiosi è tentare di rimuovere lo sporco con un ago o una graffetta. Gli oggetti metallici possono graffiare i contatti e provocare danni elettrici. Meglio evitare anche gli stuzzicadenti, che potrebbero spezzarsi e lasciare frammenti all’interno della porta. I cotton fioc, invece, rischiano di depositare ulteriori fibre nel connettore.

Non versare mai acqua o alcol direttamente nella porta USB. Anche le bombolette ad aria compressa richiedono attenzione, perché non sono consigliate per tutti i dispositivi. Apple, per esempio, ne sconsiglia espressamente l’utilizzo per la pulizia di iPhone.

Quando la pulizia della porta USB non basta

Se all’interno della porta noti tracce di corrosione o contatti deformati, interrompi i tentativi di ricarica e rivolgiti all’assistenza. Anche una connessione che continua a interrompersi dopo aver escluso un problema al cavo potrebbe indicare un danno al connettore.

Se invece sullo schermo compare un avviso relativo alla presenza di umidità, scollega il caricabatterie e lascia asciugare il dispositivo a temperatura ambiente. Evita di utilizzare il phon o altre fonti di calore diretto.

Per ridurre il rischio che lo sporco si accumuli nuovamente, controlla periodicamente anche il connettore del cavo di ricarica. Se la porta USB funziona normalmente e non presenta residui visibili, non c’è motivo di intervenire al suo interno.