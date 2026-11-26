Finti SMS dei corrieri, è proprio così che ti rubano i dati bancari e personali
Se hai acquistato prodotti durante il Black Friday e stai aspettando un pacco, fai attenzione a eventuali SMS fraudolenti provenienti da finti corrieri
- Durante il Black Friday 2026, con 4,3 miliardi di euro di acquisti e 44,3 milioni di pacchi previsti, potrebbero aumentare le truffe dei falsi corrieri.
- SMS, e-mail e telefonate contraffatte segnalano problemi di consegna e conducono a siti fraudolenti, dove i criminali sottraggono dati personali, credenziali e informazioni di pagamento.
- Per proteggersi, occorre verificare le spedizioni sui canali ufficiali, evitare i link ricevuti e diffidare di richieste di dati o pagamenti inattesi.
Secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano, nel periodo del Black Friday 2026 gli italiani spenderanno circa 4,3 miliardi di euro.
Questo produrrà una movimentazione abnorme di merci: si prevede la circolazione di qualcosa come 44,3 milioni di pacchi. È per questo che le truffe basate sull’invio di finti SMS di pacchi in giacenza potrebbero proliferare.
Il meccanismo che viene usato dai truffatori che ricorrono agli SMS dei finti corrieri è semplice. Tramite un SMS o un’e-mail apparentemente inviata da un corriere espresso, i criminali informatici segnalano un problema con una consegna e invitano le potenziali vittime a cliccare su un link per risolverlo.
Il collegamento, però, conduce a un sito contraffatto. Su questo portale viene chiesto di inserire informazioni personali, credenziali di accesso o dati della carta di pagamento.
L’obiettivo è impossessarsi di queste informazioni. In alcuni casi, il raggiro prosegue anche con una telefonata. Il presunto addetto alla consegna cerca di convincere l’utente a effettuare ulteriori pagamenti o a comunicare altri dati riservati.
Tutto questo per evitare di avere ritardi ulteriori nella consegna di quanto acquistato. Vediamo più da vicino come funziona questa particolare tipologia di scam e cosa fare per difendersi.
- Come funziona la truffa del falso corriere: phishing e spoofing
- Come riconoscere i messaggi falsi e difendersi
Come funziona la truffa del falso corriere: phishing e spoofing
Le comunicazioni fraudolente possono arrivare in forma scritta, quindi attraverso SMS ed e-mail, ma anche telefonicamente. Per quanto riguarda i messaggi testuali, questi potrebbero utilizzare formule ricorrenti, pensate per attirare l’attenzione da subito e spingere gli utenti ad agire rapidamente, senza riflettere su ciò che stanno per fare.
Tra le formule più comuni troviamo messaggi del tipo:
- «Il tuo pacco è in giacenza presso il nostro centro di spedizione».
- «Compila il modulo online per sbloccare il pacco».
- «Per completare la spedizione è necessario un piccolo pagamento».
Il collegamento allegato porta generalmente a una pagina che riproduce l’aspetto del sito ufficiale di un corriere. Loghi, colori e pulsanti vengono utilizzati per rendere credibile la comunicazione. Una volta aperta la pagina, i truffatori potrebbero richiedere la compilazione di un modulo con i vostri dati personali.
Un tentativo di phishing piuttosto classico, ma assolutamente efficace con gli utenti meno accorti. Tra le informazioni richieste possono esserci credenziali d’accesso a servizi online, dati personali, informazioni bancarie e di pagamento, e così via.
Un’altra tecnica utilizzata è lo spoofing. Consiste nel falsificare l’identità del mittente di una comunicazione. In questo modo, un SMS o anche una telefonata possono sembrare provenire da un’azienda legittima, anche quando il vero mittente è in realtà un truffatore.
Ecco perché il messaggio fraudolento può comparire nella stessa chat delle precedenti notifiche autentiche, rendendo parecchio difficile distinguere le comunicazioni autorevoli da quelle fraudolente, almeno a un occhio poco attento.
Come riconoscere i messaggi falsi e difendersi
Imparare a riconoscere i messaggi truffaldini che vengono spacciati come provenienti dai corrieri può non essere semplice, ma con alcune accortezze ci si può riuscire. Il primo controllo che ti consigliamo di fare riguarda l’esistenza effettiva di una spedizione. Se non hai effettuato acquisti, ignora il messaggio e cancellalo.
Se invece aspetti davvero un pacco, non utilizzare i collegamenti ricevuti nel messaggio per verificare in che stato è la spedizione. Piuttosto, accedi direttamente al sito ufficiale del venditore o del corriere e controlla lo stato della consegna.
A questo riguardo ti sarà utile avere a portata di mano codice di tracking ricevuto con la conferma dell’ordine.
Verifica inoltre che il corriere indicato nel messaggio corrisponda a quello effettivamente incaricato della spedizione.
Presta attenzione anche alla richiesta che ti viene fatta nel messaggio, nella mail o telefonicamente. Dovresti insospettirti se chi ti sta contattando vuole farti credere che per risolvere i presunti problemi che interessano la spedizione devi fornire dati personali o pagare somme di denaro (anche se irrisorie).
Puoi fugare ogni dubbio contattando in autonomia il servizio clienti del corriere e non fidandoti di chi ti ha contattato senza che sia stato tu a interpellarlo.
FAQ
La vittima riceve un SMS o un’e-mail che segnala un problema con la consegna e la invita a cliccare su un link. Il collegamento porta a un sito contraffatto, dove vengono richiesti dati personali, credenziali o informazioni di pagamento.
Messaggi che parlano di un pacco in giacenza, chiedono di compilare un modulo o sollecitano un piccolo pagamento sono campanelli d’allarme, soprattutto se spingono ad agire in fretta tramite un link.
Lo spoofing consiste nel falsificare l’identità del mittente: un SMS o una telefonata possono sembrare provenire da un’azienda legittima, anche se sono opera di un truffatore.
Accedi direttamente al sito ufficiale del venditore o del corriere, senza usare i link ricevuti nel messaggio. Tieni a portata di mano il codice di tracking e controlla che il corriere indicato corrisponda a quello incaricato.
Non fornire informazioni e non pagare tramite le indicazioni ricevute. Contatta autonomamente il servizio clienti del corriere per verificare la situazione; se non aspetti alcun pacco, ignora e cancella il messaggio.