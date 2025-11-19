Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Pianificare gli acquisti e controllare lo storico dei prezzi aiuta a individuare le offerte davvero convenienti ed evitare sconti solo apparenti.

Conoscere le strategie di urgenza dei brand e preparare una lista previene acquisti impulsivi e rende il Black Friday utile anche per i regali di Natale.

Inizia il 20 novembre e finisce il 1° dicembre 2025 la settimana del Black Friday di Amazon: un’occasione interessante per chi ha un acquisto in attesa nel carrello da qualche tempo, oltre che per chi vuole portarsi avanti con i regali di Natale. Nei prossimi giorni, infatti, come accade ogni anno, il colosso dell’e-commerce proporrà sconti, offerte lampo e iniziative riservate agli iscritti Prime.

Ma non tutto ciò che a prima vista sembra un affare imperdibile lo è realmente. E i consumatori lo sanno bene: secondo Altroconsumo e PwC, nel 2024 l’82% degli italiani ha dichiarato di voler fare acquisti durante il Black Friday con una spesa media prevista di circa 229 euro, ma il 56% ritiene che molti sconti siano solo apparenti. Come riconoscere allora le vere promozioni?

Come riconoscere gli sconti reali durante il Black Friday

Qualche consiglio arriva da Omar Bragantini, imprenditore, consulente e-commerce con oltre dieci anni di esperienza e autore del libro “L’arte di fare e-commerce”.

«Il Black Friday non è il festival del caso, è una vera e propria macchina costruita attorno alla psicologia dei consumatori. Negli anni ho visto migliaia di strategie: alcune intelligenti, altre al limite della trasparenza», spiega l’esperto. «Il mio consiglio? Siate voi a usare il marketing, non a subirlo. Studiate le offerte, pianificate gli acquisti e ricordate che il valore di un prodotto non è solo nel prezzo, ma nell’esperienza che lo circonda».

La prima dritta di Bragantini per non farsi fregare durante la settimana del Black Friday Amazon, o il Black Friday in generale, è non ridursi all’ultimo minuto. Le offerte iniziano ben prima della data di inizio ufficiale del Black Friday: iscriversi alle newsletter dei brand permette di accedere a promozioni riservate, bundle esclusivi e sconti per clienti “early bird”.

Ora che mancano poche ore all’inizio ufficiale delle promozioni, però, che fare? È sicuramente utile controllare lo storico dei prezzi. Alcuni brand infatti gonfiano i listini al momento giusto per far sembrare lo sconto più grande di quanto non sia in realtà. Strumenti come Keepa, che fornisce la cronologia dell’andamento dei prezzi Amazon, possono rivelarsi molto utili per accertarsi che l’offerta sia realmente vantaggiosa.

Quali sono le trappole del Black Friday Amazon da evitare

Conoscere le strategie che spingono i consumatori ad acquistare di più o più in fretta è utile per non cadere in quelle stesse trappole. Non si tratta di truffe, ma di modalità usate per spingere gli utenti a cliccare su “Compra subito” anche quando non sono pienamente convinti: il risultato, alla fine dei conti, è spendere più del necessario.

È sempre Omar Bragantini a suggerire per questo motivo di non farsi guidare dall’ansia, sottolineando che gli e-commerce tendono volutamente a creare urgenza di acquisto con timer e pop-up, come i classici avvisi “ultimi 3 pezzi disponibili” o “altri 42 utenti stanno guardando questo prodotto”.

Importante è anche non concentrarsi solo sullo sconto, per quanto allettante, ma valutare l’intera esperienza di acquisto. Uno sconto del 40% può spingere ad acquistare il prodotto in questione senza grandi tentennamenti, ma può anche nascondere costi di spedizione elevati, resi a pagamento o tempi di consegna molto lunghi. Prima di acquistare, allora, meglio controllare tutte le condizioni.

Ultimo ma non meno importante, è utile ricordare che l’occasione del Black Friday viene tipicamente colta da malintenzionati e cybercriminali per mettere in piedi delle vere e proprie truffe ai danni dei consumatori: occhio allora alle email di phishing e ai link sospetti, come quelli che chiedono di confermare il proprio account Amazon per un fantomatico problema di sicurezza.

Il Black Friday è una buona occasione per fare i regali di Natale?

Più della metà degli acquisti del Black Friday sono regali anticipati, dice l’esperto. Ma per rendere lo shopping di fine novembre davvero vantaggioso, la pianificazione è cruciale: avere una lista aiuta a evitare acquisti inutili e a concentrarsi su offerte mirate.

Ciò vale per i regali di Natale anticipati, ma non solo. Molti e-commerce in occasione del Black Friday propongono kit o combinazioni di prodotti a prezzo scontato che, se pensati bene, possono effettivamente comportare un risparmio… a patto che si abbia davvero bisogno di quei prodotti, ovviamente. Da qui l’utilità di preparare in anticipo una lista di prodotti da acquistare, senza improvvisare sul momento.