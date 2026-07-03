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WhatsApp ha avviato la prenotazione degli username. Ecco dove trovare l’opzione e perché conviene bloccare subito il nome desiderato.

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WhatsApp introduce username unici per avviare conversazioni senza mostrare subito il numero di telefono, con prenotazione già attiva sull'app.

La registrazione si fa da smartphone nelle impostazioni Account > Username; la funzione si distribuisce gradualmente e non è su Web.

Gli username sono unici, collegabili agli account Meta per imprese e creator, possono essere modificati e offrono opzioni anti-spam.

Per iniziare una conversazione su WhatsApp non sarà più sempre necessario condividere il proprio numero di telefono. L’app di messaggistica sta introducendo gli username, nomi univoci che permetteranno agli utenti di farsi contattare senza mostrare immediatamente il proprio recapito personale. La funzione completa arriverà nel corso dei prossimi mesi, ma la fase di prenotazione è già iniziata: chi trova l’opzione all’interno dell’app può quindi assicurarsi in anticipo il nome desiderato.

Come prenotare il nickname su WhatsApp

La procedura richiede pochi passaggi e deve essere completata dall’app per smartphone. Dopo aver verificato di avere installato la versione più recente di WhatsApp, bisogna aprire le Impostazioni, accedere alla sezione Account e selezionare la voce Username. Da qui è possibile creare il proprio nome utente e controllare se è ancora disponibile.

Quando il nome scelto è già stato registrato da un’altra persona, WhatsApp invita a indicarne uno differente. La piattaforma mette inoltre a disposizione un generatore, utile per trovare un’alternativa quando le prime opzioni risultano occupate.

L’assenza della voce Username non indica necessariamente un problema con l’app o con il profilo. Il sistema di prenotazione viene distribuito gradualmente e potrebbe quindi non essere ancora disponibile su tutti i dispositivi. In questo caso, dopo aver aggiornato WhatsApp, non resta che attendere la comparsa dell’avviso all’interno dell’applicazione. La prenotazione non può essere effettuata tramite WhatsApp Web né dalla versione desktop.

Come scegliere l’username giusto

L’username dovrà essere unico, perché non potranno esistere due account associati allo stesso nome. WhatsApp suggerisce di scegliere un identificativo che non sia facilmente intuibile e di comunicarlo soltanto alle persone dalle quali si desidera essere contattati.

La scelta assume un’importanza particolare perché non sarà disponibile un elenco pubblico dei profili. Non verranno neppure mostrati suggerimenti per scoprire nuovi utenti: per avviare una conversazione sarà quindi necessario conoscere l’username esatto.

Creator, piccole imprese, influencer, aziende, negozi, locali e organizzazioni potranno richiedere lo stesso nome già utilizzato su Instagram o Facebook. Per completare l’operazione sarà necessario collegare gli account Meta. WhatsApp ha inoltre riservato alcuni username riconducibili a personaggi pubblici e istituzioni, così da ridurre il rischio che vengano utilizzati per impersonare soggetti conosciuti.

A cosa servirà il nickname su WhatsApp

Una volta attivata la funzione, l’username potrà essere condiviso al posto del numero di telefono nelle nuove conversazioni. Il cambiamento sarà utile soprattutto quando si entra in un gruppo con persone sconosciute, si contatta un’attività oppure si scambiano messaggi con qualcuno conosciuto da poco.

Il numero continuerà a essere necessario per creare un account WhatsApp. Non verrà inoltre nascosto alle persone che già lo possiedono e lo hanno salvato tra i propri contatti. La protezione riguarderà soprattutto le nuove interazioni avviate attraverso l’username.

Per limitare ulteriormente i messaggi indesiderati, sarà possibile creare anche una chiave facoltativa. Chi deciderà di abilitarla potrà richiedere ai nuovi contatti di conoscere sia lo username sia il relativo codice prima di inviare un messaggio.

Perché conviene prenotarlo subito

L’username prenotato non può ancora essere utilizzato per chattare, ma viene sottratto alla disponibilità degli altri account. Considerando che WhatsApp conta più di tre miliardi di utenti, i nomi più comuni (e i più famosi) potrebbero essere richiesti in breve tempo.

La funzione resterà facoltativa e il nome potrà essere modificato o rimosso. Prenotarlo adesso consente però di evitare che l’identificativo preferito venga scelto da qualcun altro prima del lancio effettivo.