In Sintesi

WhatsApp sta testando la prenotazione degli username, permettendo agli utenti di scegliere un nome personalizzato per identificarsi al posto del numero di telefono.

La funzione, ancora in beta, punta a migliorare la privacy, ma solleva dubbi su possibili rischi di furti d’identità e truffe.

Su WhatsApp sta per arrivare un’importante novità per gli utenti: la possibilità di scegliere un nome personalizzato (in inglese Username reservation) da utilizzare per identificare un contatto in alternativa al numero di telefono, un po’ come già accade su Telegram.

Nelle ultime versioni beta dell’app, infatti, la piattaforma di Meta ha iniziato a testare un meccanismo per consentire di riservare un nome utente personalizzato, cosa che suggerisce l’arrivo di un sistema dedicato per la prenotazione dei nomi utente.

Come funziona la Username reservation su WhatsApp

La novità è stata individuata da WABetaInfo nelle ultime versioni beta di WhatsApp per Android e, da quello che sappiamo, la funzione appare ormai quasi completa, cosa che lascia pensare a un rilascio imminente per tutti gli utenti.

Come appena detto questo meccanismo consentirà di scegliere il proprio username, che potrà essere utilizzato come identificativo alternativo al numero di telefono. Importante ricordare che, quando disponibili, gli username dovranno rispettare regole precise:

avere minimo tre caratteri

avere almeno una lettera,

divieto di utilizzare suffissi come .com o .net, per evitare confusione con i link

Molto interessante anche la possibilità di impostare una username key, una chiave di sicurezza che dovrebbe funzionare come una specie di filtro contro i contatti indesiderati. Se attivata, questa chiave dovrà essere inserita la prima volta che un utente tenta di contattare un altro tramite username, riducendo il rischio di spam e messaggi non richiesti.

Senza questa protezione, dunque, chiunque conosca o indovini un nome utente potrà inviare messaggi direttamente, spianando potenzialmente la strada a nuove frodi online.

Come prenotare il proprio username su WhatsApp

La nuova funzione è ancora in fase di test e non è ancora possibile prenotare il proprio username. Tuttavia, stando agli screenshot condivisi da WABetaInfo, l’operazione sarà davvero intuitiva e sarà sufficiente entrare nel proprio profilo WhatsApp, fare tap su Reserve username (che in italiano dovrebbe essere Prenota nome utente) e inserire il nome che si vuole utilizzare e, se questo rispetta le regole imposte da Meta, fare tap su Avanti e il gioco è fatto.

Cosa cambia con l’arrivo del nome utente

Come detto più volte in passato l’obiettivo di questa funzione è proteggere la privacy degli utenti, introducendo la possibilità di comunicare con altre persone anche senza condividere il numero di telefono.

Tuttavia, ci sono ancora molti dubbi al riguardo e senza un sistema di controllo rigoroso, questa nuova opzione potrebbe facilitare il furto di identità e truffe. In questo senso, infatti, diventa molto complesso per Meta verificare l’identità delle persone e, potenzialmente, chiunque potrebbe spacciarsi per un’altra persona e utilizzare l’account per scopi malevoli.

In tal senso, quindi, prenotare il proprio username potrebbe essere anche un modo per proteggere la propria identità digitale, prevenendo furti, casi di omonimia o utilizzi impropri del nome.