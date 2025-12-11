Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Instagram introduce Your Algorithm, la funzione che permette di vedere gli interessi usati per i Reel e modificare le preferenze per controllare davvero l’algoritmo

In sintesi

Instagram lancia Your Algorithm, uno strumento che rivela e modifica gli interessi alla base dei Reel mostrati nella sezione dedicata.

Gli utenti possono intervenire sulle categorie consigliate, aggiungerne di nuove e orientare così l’algoritmo verso contenuti più rilevanti.

Si dice da sempre che l’algoritmo di TikTok sia imbattibile nel catturare l’attenzione degli utenti, grazie a un feed capace di proporre contenuti ritagliati con una precisione sorprendente sugli interessi di ogni singola persona. L’algoritmo di Instagram non ha mai raggiunto questo livello di accuratezza nella sezione Reels, pur offrendo video altrettanto coinvolgenti. Ora però qualcosa potrebbe cambiare: con l’introduzione di “Your Algorithm”, Instagram permetterà agli utenti di capire cosa guida le loro raccomandazioni e di intervenire per modificarle in tempo reale.

Cos’è lo strumento Your Algorithm su Instagram

“Your Algorithm” è il nuovo strumento con cui Instagram punta a rendere più trasparente il funzionamento delle raccomandazioni dei Reels. La funzione, infatti, mostra quali sono gli argomenti che l’algoritmo ritiene rilevanti per l’utente, generati sulla base delle interazioni precedenti e sintetizzati dall’intelligenza artificiale.

Il suo scopo è offrire un controllo più diretto sui contenuti proposti, permettendo a chiunque di modellare la propria esperienza anziché subirla passivamente. Con questa novità, Instagram punta di fatto a rendere la sezione Reels più personalizzata e, di conseguenza, più vicina ai reali interessi di chi la utilizza.

Come controllare l’algoritmo di Instagram che mostra i reel

Come usare questa nuova funzione per personalizzare il feed dei Reel? Guardando un Reel, nell’angolo in alto a destra apparirà una nuova icona formata da due linee accompagnate da cuori. Toccandola si apre la schermata “Your Algorithm”, che significa “Il tuo algoritmo”.

Questa sezione mostrerà una descrizione generale ottenuta dall’analisi del comportamento dell’utente, in base a quanto osservato fino a quel momento. Ad esempio, potrebbe apparire un testo come “Ultimamente ti piacciono creatività, fitness motivation e skateboarding”.

Sotto questa sintesi si troverà una lista dettagliata degli argomenti associati al profilo: ciascuno può essere selezionato o deselezionato per decidere se si desidera vedere quel tema più o meno rappresentato nella selezione di video brevi della sezione Reels. L’algoritmo si aggiorna in tempo reale per riflettere queste scelte.

Sarà anche possibile aggiungere interessi non presenti nella lista: è sufficiente digitarli, così da orientare Instagram verso contenuti prima ignorati o poco rappresentati.

Riuscirà Instagram a stare al passo con TikTok?

La mossa di Instagram arriva dopo l’introduzione da parte di TikTok della funzione “Manage Topics”, che offre agli utenti un maggiore controllo sul proprio feed For You. La differenza principale tra i due strumenti, però, è che TikTok propone solo una dozzina di categorie generiche, mentre Instagram crea una lista completamente personalizzata e permette di aggiungere nuovi argomenti.

Questa maggiore granularità potrebbe avvicinare Instagram alla precisione tipica di TikTok e rendere la piattaforma più competitiva nel campo dei contenuti personalizzati. Pur non raggiungendo ancora la leggendaria efficacia del feed di TikTok, insomma, Instagram forse sta per compiere un passo che potrebbe ridurre sensibilmente la distanza tra le due esperienze.

Quando è disponibile la funzione Your Algorithm su Instagram

La funzione “Your Algorithm” applicata al feed dei Reels è disponibile negli Stati Uniti a partire da mercoledì 10 dicembre 2025 e verrà distribuita prossimamente a livello globale in lingua inglese.

Instagram ha dichiarato che in futuro la funzione “Your Algorithm” potrà essere utilizzata anche per personalizzare il feed Esplora e verrà integrata in altre parti dell’app. L’obiettivo è rendere la piattaforma sempre più modellabile dagli utenti, trasformando la personalizzazione in un elemento centrale dell’esperienza social.