In Sintesi

Torna la Festa delle Offerte Prime di Amazon l’evento esclusivo di due giorni (7 e 8 ottobre) dedicato agli iscritti al servizio Prime.

Anche quest’anno saranno migliaia le offerte su tutte le principali categorie di prodotti, dall’elettronica alla moda, è un’occasione per risparmiare e anticipare gli acquisti natalizi.

Tutto pronto per la Festa delle Offerte Prime 2025, l’evento esclusivo di Amazon dedicato gli iscritti al servizio Prime. Due giorni di offerte imperdibili con cui il colosso dell’e-commerce offre ai suoi clienti migliaia di promozioni in tutte le principali categorie di prodotti: dalla casa alla cucina, passando per l’elettronica, giochi e giocattoli, la moda, la cura della persona e molto altro ancora.

L’evento inizierà ufficialmente il 7 ottobre, un minuto dopo la mezzanotte e andrà avanti fino alla mezzanotte dell’8 ottobre.

Festa delle Offerte Prime 2025, un’occasione per gli abbonati Prime

Come ogni anno la Festa delle Offerte Prime rappresenta un appuntamento strategico per Amazon e, naturalmente, un’occasione unica per gli utenti di accedere a un’esperienza d’acquisto esclusiva che permette di risparmiare su migliaia di prodotti di uso quotidiano e di anticipare i regali natalizi, beneficiando oltretutto dei vantaggi tipici del programma Prime, come spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi.

Oltre a queste offerte, tutti gli utenti già iscritti a Prime possono già accedere a offerte anticipate in diverse categorie, tra cui:

bellezza e cura della persona con sconti fino al 35% su vari marchi come Rilastil , CeraVe e Collistar

, e Amazon Fashion , con sconti fino al 25% sull’abbigliamento moda e sport, inclusi i marchi Boss , Lacoste e Levi’s

, con sconti fino al 25% sull’abbigliamento moda e sport, inclusi i marchi , e prodotti a marchio Amazon con offerte fino al 25% sui marchi Amazon Basics , Amazon Essentials e By Amazon

, e Amazon Fresh , un servizio che (dove disponibile) garantisce consegne rapide in giornata su prodotti freschi, articoli per la dispensa e cura personale e fino al 30% su marchi come Ferrero , Danone e P&G . I nuovi clienti possono ricevere 30 euro di sconto sui primi tre ordini (con spesa minima di 50 euro)

, un servizio che (dove disponibile) garantisce consegne rapide in giornata su prodotti freschi, articoli per la dispensa e cura personale e fino al 30% su marchi come , . I nuovi clienti possono ricevere sui primi tre ordini (con spesa minima di 50 euro) Amazon Music Unlimited, con quattro mesi d’uso gratuito del servizio, che permette di accedere a oltre 100 milioni di brani e podcast e a oltre 350.000 audiolibri

con quattro mesi d’uso gratuito del servizio, che permette di accedere a oltre 100 milioni di brani e podcast e a oltre 350.000 audiolibri dispositivi Amazon, tra cui Echo , Fire TV , Kindle , Ring , Blink ed Eero

, , , , ed Amazon Business, offerte riservate a chi crea un account aziendale gratuito con il 40% di sconto (fino a 100 euro) sul primo acquisto

Mai come quest’anno sarà centrale per l’evento l’utilizzo di Rufus, il personal shopper del colosso dell’e-commerce basato su intelligenza artificiale generativa, già disponibile per tutti i clienti all’interno dell’app e del sito desktop.

Questo strumento assiste gli utenti in ogni fase del processo d’acquisto, risponde alle domande, suggerisce prodotti, confronta articoli simili e fornisce raccomandazioni personalizzate, rendendo molto più intuitiva l’esperienza di shopping e aiutando i consumatori a trovare rapidamente le migliori offerte o qualsiasi cosa di cui hanno bisogno.

Infine è importante ricordare che anche la Festa delle Offerte Prime, Amazon garantisce vantaggi esclusivi per studenti e Prime Giovani (18-22 anni). Entrambe le categorie possono ottenere un rimborso del 10% sui prodotti e sconti già disponibili.

Gli iscritti tra i 18 e i 22 anni hanno, inoltre, tre mesi di utilizzo gratuito e successivamente di un abbonamento a metà prezzo (2,49 euro al mese o 24,95 euro l’anno) per accedere a tutti i vantaggi del programma.

Come partecipare alla festa delle offerte Prime

Per partecipare alla Festa delle offerte Prime, gli iscritti ad Amazon Prime non dovranno fare altro che accedere allo store (tramite app o browser) e il 7 e l’8 ottobre e sfogliare le migliaia di offerte a disposizione. Importante ricordare che i residenti in Italia possono accedere esclusivamente alle offerte di Amazon Italia e non a quelle riservate agli altri Paesi.

Chi non è ancora iscritto a Prime, può attivare la prova gratuita di un mese (che, ovviamente, permette di partecipare alla Festa delle Offerte Prime) e disdire quando vuole, senza alcun vincolo di. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.