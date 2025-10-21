Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Shutterstock

In sintesi

Gli utenti di Spotify ora possono aggiungere i locali alla libreria per ricevere aggiornamenti sui concerti in programma.

La nuova funzione si integra con “Concerti vicino a te”, la playlist che raccoglie brani di artisti in tour in una certa zona.

Immagina di aprire Spotify per trovare la playlist perfetta da ascoltare mentre ti prepari per uscire di casa e, nello stesso istante, scoprire che la tua band preferita sta per esibirsi nella tua città. A rendere possibile questa esperienza è la nuova funzionalità introdotta da Spotify, che consente agli utenti di seguire i locali e ricevere aggiornamenti sui concerti in programma. Un modo innovativo per unire la scoperta musicale e quella degli eventi live, tutto in un’unica piattaforma.

Perché ora si possono seguire anche i locali su Spotify

Dopo aver permesso agli utenti di seguire artisti, band e podcast, Spotify amplia la sua offerta consentendo di seguire anche i locali dove si tengono i concerti.

Una volta aggiunti alla propria libreria, questi spazi musicali compaiono in un’apposita sezione dove è possibile consultare i calendari degli eventi, le informazioni sui concerti in programma e gli annunci più recenti.

La novità è accompagnata da un miglioramento del feed degli eventi live, che ora si aggiorna quotidianamente (invece che settimanalmente) per fornire notizie sempre fresche su nuovi spettacoli e tour.

Come scoprire eventi live e comprare biglietti tramite Spotify

Spotify offre un’esperienza ancora più personalizzata grazie alla possibilità di filtrare i concerti per genere musicale, permettendo così a ogni utente di individuare in un attimo gli eventi più in linea con i propri gusti.

Non solo. Cliccando su un concerto, è possibile acquistare i biglietti direttamente tramite i partner ufficiali come Live Nation e Ticketmaster.

Spotify in realtà aveva già sperimentato la vendita autonoma di biglietti nel 2022, ma oggi, con questo nuovo aggiornamento, punta a potenziare le collaborazioni con le piattaforme di ticketing per rendere l’esperienza più fluida e integrata.

Cos’è la playlist “Concerti vicino a te” e quando si aggiorna

Accanto alla nuova funzione dedicata ai locali, Spotify ha lanciato anche la playlist “Concerti vicino a te”, aggiornata settimanalmente. Questa raccolta propone 30 brani di artisti che si esibiranno prossimamente nella zona dell’utente,. Attraverso la playlist, dunque, è possibile anche ottenere informazioni sui concerti in arrivo.

Questa playlist e la funzione “Segui i locali” si integrano perfettamente, offrendo un ecosistema unico per chi ama la musica dal vivo: l’utente ora può infatti ascoltare gli artisti che ama, ma anche scoprire dove suoneranno e acquistare i biglietti per i concerti, il tutto senza uscire da Spotify.

La piattaforma di streaming audio non è la sola ad andare in questa direzione. Anche YouTube ha recentemente offerto agli utenti Premium la possibilità di ottenere informazioni sui concerti imminenti e nelle vicinanze, grazie alla collaborazione con Bandsintown.

SoundCloud, invece, pochi mesi fa ha stretto una partnership con Ticketmaster e Live Nation per consentire agli artisti di mostrare le date dei propri spettacoli sulle rispettive pagine.