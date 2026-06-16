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Modificare un PDF non è sempre immediato, ma oggi esistono diverse soluzioni. Scopri quali strumenti utilizzare e quando conviene convertire il file in Word.

Il PDF è uno dei formati più utilizzati per la condivisione di documenti digitali. Contratti, moduli, preventivi, curriculum, immagini e documenti amministrativi vengono spesso distribuiti in questo formato perché consente di mantenere impaginazione e contenuti identici su qualsiasi dispositivo. Quando arriva il momento di correggere un testo o firmare un documento, però, molti utenti scoprono che modificare un PDF non è semplice come intervenire su un file Word.

La ragione è legata alla natura stessa di questo formato. Il PDF è stato progettato per preservare l’aspetto originale di una pagina, non per essere modificato con frequenza. Nonostante ciò, oggi esistono diversi strumenti che consentono di apportare cambiamenti anche significativi ai documenti.

Come modificare un PDF con programmi dedicati

La soluzione più completa consiste nell’utilizzare un editor PDF. Questi software permettono di intervenire direttamente sul contenuto del documento, modificando il testo e altri elementi presenti nella pagina.

Tra le opzioni più diffuse troviamo Adobe Acrobat, iLovePDF, Nitro PDF, ABBYY FineReader PDF, PDFelement, PDF-XChange Editor ed EaseUS PDF Editor. Le funzionalità disponibili possono variare da programma a programma, ma generalmente consentono di correggere errori, sostituire immagini, aggiungere nuovi contenuti, riorganizzare le pagine e inserire firme digitali.

È bene tenere presente che anche gli editor più avanzati possono presentare alcune limitazioni. Se si aggiunge una quantità significativa di testo all’interno di una pagina, ad esempio, il contenuto potrebbe non adattarsi automaticamente come avviene in un tradizionale elaboratore di testi.

Modificare un PDF convertendolo in Word

Quando è necessario effettuare interventi più approfonditi, una delle procedure più utilizzate consiste nella conversione del PDF in un documento Word.

Microsoft Word permette infatti di aprire alcuni file PDF e trasformarli in documenti modificabili. Una volta completate le modifiche, il file può essere esportato nuovamente in formato PDF.

Anche Google Docs e LibreOffice offrono funzionalità simili. Questa soluzione può rivelarsi particolarmente utile quando si devono riscrivere interi paragrafi o riorganizzare la struttura del documento. È comunque consigliabile verificare con attenzione il risultato finale, poiché la conversione può alterare alcuni elementi dell’impaginazione originale.

Per procedere è sufficiente individuare il file, fare clic con il tasto destro del mouse, selezionare “Apri con…” e scegliere Microsoft Word o un software compatibile. I documenti più complessi, tuttavia, possono subire modifiche indesiderate nella formattazione.

Come modificare un PDF gratis

Alcuni sistemi operativi integrano già strumenti utili per aggiungere testo, annotazioni, evidenziazioni e firme.

Su macOS, ad esempio, l’app Anteprima consente di inserire commenti, evidenziare porzioni di testo, aggiungere firme e gestire le pagine del documento. Anche iPhone mette a disposizione funzioni integrate per compilare moduli, inserire testo, immagini e firmare PDF direttamente dal dispositivo.

Su Windows è possibile utilizzare Microsoft Edge per aggiungere annotazioni e commenti ai documenti PDF. Una volta completate le modifiche, il file può essere salvato nuovamente nel medesimo formato.

Esistono inoltre numerosi servizi online che consentono di modificare documenti direttamente dal browser. Tra questi troviamo PDF Candy, Smallpdf, Sejda, iLovePDF e altre piattaforme simili che permettono di intervenire sui PDF senza installare software dedicati.

Qual è il metodo migliore?

La scelta dipende dal tipo di intervento richiesto. Per compilare moduli, firmare documenti, correggere piccoli errori, sostituire parole o aggiungere annotazioni possono essere sufficienti gli strumenti gratuiti integrati nei dispositivi. Se invece è necessario modificare testo e immagini, compilare moduli complessi o intervenire sulla struttura del documento, un editor PDF dedicato o la conversione in Word rappresentano generalmente le soluzioni più efficaci.