In sintesi

Google aprirà alla modifica dell’indirizzo Gmail senza obbligare gli utenti a creare un nuovo account e senza perdere dati, e-mail o servizi collegati.

Il vecchio indirizzo non verrà eliminato ma continuerà a funzionare come alias, garantendo continuità nella ricezione dei messaggi.

Google è pronta a esaudire un desiderio che molti utenti coltivano da anni: poter cambiare il proprio indirizzo Gmail senza perdere nulla, ovvero mantenendo messaggi ricevuti, archivi e collegamenti con gli altri servizi Google. La novità rappresenta una svolta soprattutto per chi ha scelto il proprio indirizzo Gmail molto tempo fa e oggi si ritrova a usare un nome non più adeguato, poco professionale o semplicemente superato. Finalmente sarà possibile aggiornare la propria identità digitale mantenendo intatto tutto il resto.

Cosa succede se cambio la mail Gmail

Fino a oggi, come accennato, cambiare indirizzo Gmail significava aprire un nuovo account Google. Questo comporta però la perdita della cronologia delle e-mail, dei file su Drive, delle foto, delle impostazioni e dell’accesso unificato a servizi come YouTube, Calendar e Maps.

Con la nuova funzione introdotta da Google, invece, sarà possibile modificare il nome dell’indirizzo Gmail restando all’interno dello stesso account. In questo modo non verranno persi messaggi, dati archiviati né collegamenti ai servizi Google già utilizzati. In sostanza l’identità e-mail cambia, ma l’account resta lo stesso in ogni sua parte.

Come funziona il cambio di mail Gmail e quanto spesso si può fare

Stando a quanto emerso finora, pare che la funzione sarà attivata gradualmente e non sarà subito disponibile per tutti gli utenti. Google non ha annunciato ufficialmente una data globale, ma il roll-out è a quanto pare già iniziato in alcune aree e verrà probabilmente esteso progressivamente.

Il cambio dell’indirizzo e-mail Gmail non sarà illimitato: dovrebbe essere possibile effettuarlo solo a determinate condizioni e con una frequenza limitata, probabilmente una volta all’anno o per un numero massimo di volte nel corso della vita dell’account. L’obiettivo di Google è infatti offrire flessibilità agli utenti, ma senza compromettere sicurezza e stabilità del sistema.

Cosa succede alla vecchia mail Gmail dopo il cambio?

Dopo la modifica, il vecchio indirizzo Gmail non scompare, ma continuerà a esistere come alias dell’account principale. Questo significa che le e-mail inviate al vecchio indirizzo arriveranno comunque nella stessa casella di posta e che l’utente potrà continuare a ricevere messaggi senza interruzioni.

Chi continuerà a scrivere all’indirizzo e-mail “storico” non si accorgerà di nulla, e l’utente continuerà a ricevere anche questi messaggi sullo stesso account. Intanto, però, l’utente potrà iniziare a usare il nuovo indirizzo mail come riferimento principale.