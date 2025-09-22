Come integrare la Fatturazione Elettronica con il tuo gestionale aziendale

iStock

Con l’obbligo esteso a tutti i possessori di partita IVA, la fattura elettronica è ormai parte integrante della routine lavorativa di professionisti; amministratori di micro e piccole imprese e reparto contabilità di medie e grandi aziende.

Dalla corretta gestione della fatturazione elettronica – sia in uscita, sia in ingresso – passa infatti la solidità economica e finanziaria della tua impresa o dell’azienda per la quale lavori. Monitorando l’andamento delle fatture riscosse e quelle saldate, infatti, avrai un’idea precisa sullo stato del flusso di cassa e della liquidità disponibile.

Va da sé che la piattaforma utilizzata per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche “comunichi” con la piattaforma gestionale aziendale. Senza integrazione tra le due, infatti, la gestione economico-finanziaria della propria attività imprenditoriale sarà molto complessa. Ma non si tratta solo di questo: i vantaggi garantiti dall’integrazione della fattura elettronica con il gestionale sono molteplici.

Vediamo insieme come è possibile integrare la fattura elettronica nel tuo gestionale e quali sono gli elementi da tenere in considerazione nel processo.

Integrazione gestionale e fattura elettronica: cosa guardare

Sia che ti trovi a dover scegliere una piattaforma di fatturazione elettronica da integrare in un gestionale già esistente o, al contrario, a dover trovare un gestionale che si integri con la tua piattaforma di fatturazione, la situazione non è molto differente. Dovrai infatti tenere in considerazione alcuni punti fondamentali (un po’ i tuoi punti cardinali) che ti guideranno nella scelta del software più adatto alle tue esigenze.

Compatibilità e formati supportati . Prima di tutto, dovrai verificare che le due piattaforme siano compatibili tra loro. Ossia, che i file generati dall’una – ad esempio, i file delle fatture – possano essere importati e letti correttamente dall’altra. In caso contrario, sarai costretto a conversioni manuali che, oltre a portar via tempo, potrebbero causare pericolosi errori;

. Prima di tutto, dovrai verificare che le due piattaforme siano compatibili tra loro. Ossia, che i file generati dall’una – ad esempio, i file delle fatture – possano essere importati e letti correttamente dall’altra. In caso contrario, sarai costretto a conversioni manuali che, oltre a portar via tempo, potrebbero causare pericolosi errori; Modalità di integrazione . L’integrazione tra le piattaforme può avvenire sia in maniera manuale (tramite file), sia in maniera automatica (tramite API). La seconda, ovviamente, è da prediligere per gli stessi motivi che abbiamo appena elencato. Una comunicazione diretta e senza “intermediari” tra le due piattaforme – che può avvenire per l’appunto tramite API – ti permette di inviare, registrare e gestire i documenti contabili senza che tu debba far nulla. Eliminerai così inutili perdite di tempo e il rischio di commettere errori;

. L’integrazione tra le piattaforme può avvenire sia in maniera (tramite file), sia in maniera (tramite API). La seconda, ovviamente, è da prediligere per gli stessi motivi che abbiamo appena elencato. Una comunicazione diretta e senza “intermediari” tra le due piattaforme – che può avvenire per l’appunto tramite API – ti permette di inviare, registrare e gestire i documenti contabili senza che tu debba far nulla. Eliminerai così inutili perdite di tempo e il rischio di commettere errori; Gestione dei cicli attivi e passivi . Un’integrazione completa non si limita solo a emettere le fatture (ciclo attivo). Dovrebbe anche gestire l’intero ciclo passivo, ovvero la ricezione e la registrazione automatica delle fatture dei fornitori. Il gestionale deve essere in grado di leggere il codice univoco del fornitore, importare i dati della fattura e abbinarli automaticamente all’ordine d’acquisto o alla bolla di consegna, semplificando la contabilità;

. Un’integrazione completa non si limita solo a emettere le fatture (ciclo attivo). Dovrebbe anche gestire l’intero ciclo passivo, ovvero la ricezione e la registrazione automatica delle fatture dei fornitori. Il gestionale deve essere in grado di leggere il codice univoco del fornitore, importare i dati della fattura e abbinarli automaticamente all’ordine d’acquisto o alla bolla di consegna, semplificando la contabilità; Sicurezza e conservazione a norma. Assicurati che l’integrazione garantisca la sicurezza dei dati durante la trasmissione e la loro corretta conservazione sostitutiva a norma di legge per i 10 anni richiesti.

I vantaggi dell’integrazione tra fattura elettronica e gestionale

Dai paragrafi precedenti si dovrebbe capire piuttosto facilmente quelli che sono i maggiori vantaggi garantiti da una piena integrazione tra il gestionale aziendale e la piattaforma di fatturazione elettronica.

Prima di tutto, l’integrazione ti permette di risparmiare tantissimo tempo, che potrai così dedicare ad altre attività – magari, lo sviluppo del tuo business. Grazie all’automazione garantita dalla comunicazione tramite API, le due piattaforme comunicheranno tra loro senza che tu debba far nulla, evitando che si possano commettere errori che potrebbero poi ripercuotersi sul calcolo del flusso di cassa, sulla generazione del bilancio e altri documenti di natura finanziaria.

Libero SiFattura: comodo, semplice e intuitivo

Scegliendo Libero SiFattura non avrai bisogno di alcuna integrazione. Scegliendo il piano Pro (ideale per professionisti e piccole e medie imprese) la piattaforma per la fatturazione elettronica si “trasforma” in un vero e proprio gestionale aziendale con strumenti e funzionalità avanzate perfette per tenere sempre sotto controllo lo stato di salute economico-finanziario della tua azienda.

Con Libero SiFattura Pro è possibile impostare l’accesso multiutente (per te e le altre persone interessate alla gestione finanziaria dell’azienda) e concedere l’accesso al commercialista, che potrà così controllare direttamente che tutto sia stato fatto correttamente.

Libero SiFattura Pro permette poi di creare automaticamente la prima nota, di avere un previsionale del cash flow, di gestire automaticamente i solleciti oltre, ovviamente, a inviare e ricevere illimitate fatture elettroniche da privati e da enti della PA. La piattaforma, poi, è caratterizzata da un’interfaccia utente ottimizzata, grazie alla quale avrai accesso immediato a tutte le funzionalità più importanti.

Un gestionale a tutti gli effetti grazie alla quale avere sempre il pieno controllo sulle finanze della propria azienda.